Взрыв газа в многоэтажке в Хмельницком: разрушены несколько этажей (обновлено). ФОТО

В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сегодня, 28 октября, около 15.00 в Хмельницком по улице Тернопольской был слышен взрыв в многоквартирном жилом доме. Разрушены несколько этажей.

В чем причина?

"По предварительной информации, произошел взрыв бытового газа. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции", - отметили в полиции.