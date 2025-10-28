РУС
Новости Взрыв бытового газа
Взрыв газа в многоэтажке в Хмельницком: разрушены несколько этажей (обновлено). ФОТО

В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сегодня, 28 октября, около 15.00 в Хмельницком по улице Тернопольской был слышен взрыв в многоквартирном жилом доме. Разрушены несколько этажей.

В чем причина?

"По предварительной информации, произошел взрыв бытового газа. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции", - отметили в полиции.

от кому цю туфту ліплять?
у кацапів навчилися? це такий кацапський новояз?
який, у сраку, гас?
стояк рознесло, це гас?
якийсь черговий довбойоб протитанкову міну кувалбой розбирав.....
28.10.2025 16:07 Ответить
+2
Толі єщьо будєт, коли введуть ГПВ для газу. Прийде пенс, подьоргає кран, газу нема, не закриє, а потім пів поверха розхєрачіть
28.10.2025 16:02 Ответить
+2
були б нормальні будиночки, якби кожен кугут не прагнув до своєї квартиркина третьому чи восьмому поверсі сарайчик прибудувати.
28.10.2025 16:25 Ответить
Мабуть комунальники економлять на опаленні, а мешканці традиційно використовують усі засоби для обігріву помешкань. Може вже досить гратися в температурну чехарду та включити опалення по всій Україні?
28.10.2025 15:51 Ответить
Та таке по асій Україні. В цьому році холоднеча прийшла на місяць раніше, а чинуші до календаря опалювальний сезон прив'язують, а не до погодних умов. От люди і гріються чим можуть. Електромережі просажують, газом гріють. От і результат.
28.10.2025 16:19 Ответить
Толі єщьо будєт, коли введуть ГПВ для газу. Прийде пенс, подьоргає кран, газу нема, не закриє, а потім пів поверха розхєрачіть
28.10.2025 16:02 Ответить
нууу....
як шо на кухні, біля газової плити колупати протитанкову міну, то звісно газ рвоне, шо п'ять хат рознесе....
28.10.2025 16:09 Ответить
Хто мешкав в квартирі яка вибухнула - пенс, пияки, діти....Далі вже можна робити висновки.
28.10.2025 16:03 Ответить
Які страшні будиночки… Країну до липки обдирали пузаті бандити всі 30 років.
28.10.2025 16:04 Ответить
були б нормальні будиночки, якби кожен кугут не прагнув до своєї квартиркина третьому чи восьмому поверсі сарайчик прибудувати.
28.10.2025 16:25 Ответить
Забула написати: а от при совке харашо було😵‍💫
28.10.2025 16:43 Ответить
Страшні були до 1991р. За сссра їх ніколи не штукатурили. Як побудували, так і стояли. При Незалежності, історичні чи центральні вулиці мерії поштукатурили, пофарбували. Зараз усе приватизоване. Де жителі скидаються на ремонт, там роблять. Не хочуть скидуватись, так їм добре.
28.10.2025 16:52 Ответить
А ви уявляйте, шо то Рязань.
28.10.2025 16:58 Ответить
Людська недбалість, національності не має!
Треба бути уважним і обережним, під час користування газовим обладнанням!!
28.10.2025 16:04 Ответить
Панельку шоб розїбало і газу вистачить...
28.10.2025 16:10 Ответить
Це не панелька, будинок цегляний.
28.10.2025 16:31 Ответить
ти, уявляєш концентрацію газу що б рознести п'ять хат?
в наших дірявих хатах з вічним протягом....
28.10.2025 16:37 Ответить
Газ (метан) при атмосферному тиску таких руйнувань завдати не може в принципі. То не вибухівка як-не-як!
28.10.2025 16:21 Ответить
 
 