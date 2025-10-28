Взрыв газа в многоэтажке в Хмельницком: 5 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.

Последствия взрыва газа

По предварительным данным, под завалами может находиться человек.

Отмечается, что из-за взрыва частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.

Сейчас разбор завалов продолжается. Сотрудники городского совета определяют потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома.

Обстоятельства и причину взрыва выясняют соответствующие службы.

Что предшествовало