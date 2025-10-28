РУС
Взрыв газа в многоэтажке в Хмельницком: 5 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия взрыва газа

По предварительным данным, под завалами может находиться человек.

Отмечается, что из-за взрыва частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.

Сейчас разбор завалов продолжается. Сотрудники городского совета определяют потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома.

Обстоятельства и причину взрыва выясняют соответствующие службы.

Спасатели ликвидировали пожары в Киеве, вызванные российской атакой в ночь на 25 октября, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

  • В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.
  • Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.

Автор: 

взрыв (6946) Газ (10308) Хмельницький (486) ГСЧС (5180) Хмельницкая область (1012) Хмельницкий район (31)
Без людського фактору і недбалості, газ сам не зривається!!
28.10.2025 17:43 Ответить
А кажуть, - газу дефiцит.
28.10.2025 18:21 Ответить
 
 