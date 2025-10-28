1 403 2
Взрыв газа в многоэтажке в Хмельницком: 5 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж
В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия взрыва газа
По предварительным данным, под завалами может находиться человек.
Отмечается, что из-за взрыва частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.
Сейчас разбор завалов продолжается. Сотрудники городского совета определяют потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома.
Обстоятельства и причину взрыва выясняют соответствующие службы.
Что предшествовало
- В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.
- Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.
