Вибух газу в багатоповерхівці в Хмельницькому: 5 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Унаслідок вибуху побутового газу у багатоквартирному житловому будинку в Хмельницькому постраждали 5 людей, зокрема одна дитина.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки вибуху газу

За попередніми даними, під завалами може перебувати людина.

Зазначається, що через вибух частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

Наразі розбір завалів триває. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку.

Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби.

Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня
Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня
Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня
Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня
Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня
Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня
Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня
Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня
Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня

Що передувало

  • У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
  • Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.

Без людського фактору і недбалості, газ сам не зривається!!
показати весь коментар
28.10.2025 17:43 Відповісти
А кажуть, - газу дефiцит.
показати весь коментар
28.10.2025 18:21 Відповісти
 
 