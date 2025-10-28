Вибух газу в багатоповерхівці в Хмельницькому: 5 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Унаслідок вибуху побутового газу у багатоквартирному житловому будинку в Хмельницькому постраждали 5 людей, зокрема одна дитина.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки вибуху газу

За попередніми даними, під завалами може перебувати людина.

Зазначається, що через вибух частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

Наразі розбір завалів триває. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку.

Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ліквідували пожежі у Києві, спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня, - ДСНС. ФОТОрепортаж



















Що передувало