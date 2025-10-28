1 519 2
Вибух газу в багатоповерхівці в Хмельницькому: 5 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Унаслідок вибуху побутового газу у багатоквартирному житловому будинку в Хмельницькому постраждали 5 людей, зокрема одна дитина.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки вибуху газу
За попередніми даними, під завалами може перебувати людина.
Зазначається, що через вибух частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.
Наразі розбір завалів триває. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку.
Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби.
Що передувало
- У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
- Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.
