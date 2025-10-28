Вибух газу у багатоповерхівці в Хмельницькому: зруйновано кілька поверхів (оновлено). ФОТО

У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, сьогодні, 28 жовтня, близько 15.00 години у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух у багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано кілька поверхів.

Також дивіться: На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ - десятки населених пунктів РФ без світла. ВIДЕО

У чому причина?

"За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу. На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи. Інформація про наявність потерпілих уточнюється.", - зазначили в поліції.

Також читайте: На Луганщині стався вибух газу в багатоповерхівці: двоє людей загинули; це вже другий подібний випадок за останній час. ФОТО