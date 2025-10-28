4 366 16
Вибух газу у багатоповерхівці в Хмельницькому: зруйновано кілька поверхів (оновлено). ФОТО
У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, сьогодні, 28 жовтня, близько 15.00 години у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух у багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано кілька поверхів.
У чому причина?
"За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу. На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи. Інформація про наявність потерпілих уточнюється.", - зазначили в поліції.
Топ коментарі
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.10.2025 16:02 Відповісти Посилання
+2 Hrysha Hlyba
показати весь коментар28.10.2025 16:07 Відповісти Посилання
+2 ола жмуд
показати весь коментар28.10.2025 16:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як шо на кухні, біля газової плити колупати протитанкову міну, то звісно газ рвоне, шо п'ять хат рознесе....
Треба бути уважним і обережним, під час користування газовим обладнанням!!
у кацапів навчилися? це такий кацапський новояз?
який, у сраку, гас?
стояк рознесло, це гас?
якийсь черговий довбойоб протитанкову міну кувалбой розбирав.....
в наших дірявих хатах з вічним протягом....