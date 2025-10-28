УКР
Вибух газу у багатоповерхівці в Хмельницькому: зруйновано кілька поверхів (оновлено). ФОТО

У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

вибух газу у Хмельницькому

Як зазначається, сьогодні, 28 жовтня, близько 15.00 години у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух у багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано кілька поверхів.

Також дивіться: На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ - десятки населених пунктів РФ без світла. ВIДЕО

У чому причина?

"За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу. На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи. Інформація про наявність потерпілих уточнюється.", - зазначили в поліції.

Також читайте: На Луганщині стався вибух газу в багатоповерхівці: двоє людей загинули; це вже другий подібний випадок за останній час. ФОТО

вибух (4661) газ (10758) Хмельницький (418) Хмельницька область (1032) Хмельницький район (32)
+2
Толі єщьо будєт, коли введуть ГПВ для газу. Прийде пенс, подьоргає кран, газу нема, не закриє, а потім пів поверха розхєрачіть
28.10.2025 16:02 Відповісти
+2
от кому цю туфту ліплять?
у кацапів навчилися? це такий кацапський новояз?
який, у сраку, гас?
стояк рознесло, це гас?
якийсь черговий довбойоб протитанкову міну кувалбой розбирав.....
28.10.2025 16:07 Відповісти
+2
були б нормальні будиночки, якби кожен кугут не прагнув до своєї квартиркина третьому чи восьмому поверсі сарайчик прибудувати.
28.10.2025 16:25 Відповісти
Мабуть комунальники економлять на опаленні, а мешканці традиційно використовують усі засоби для обігріву помешкань. Може вже досить гратися в температурну чехарду та включити опалення по всій Україні?
28.10.2025 15:51 Відповісти
Та таке по асій Україні. В цьому році холоднеча прийшла на місяць раніше, а чинуші до календаря опалювальний сезон прив'язують, а не до погодних умов. От люди і гріються чим можуть. Електромережі просажують, газом гріють. От і результат.
показати весь коментар
28.10.2025 16:19 Відповісти
28.10.2025 16:02 Відповісти
28.10.2025 16:09 Відповісти
Хто мешкав в квартирі яка вибухнула - пенс, пияки, діти....Далі вже можна робити висновки.
показати весь коментар
28.10.2025 16:03 Відповісти
Які страшні будиночки… Країну до липки обдирали пузаті бандити всі 30 років.
показати весь коментар
28.10.2025 16:04 Відповісти
були б нормальні будиночки, якби кожен кугут не прагнув до своєї квартиркина третьому чи восьмому поверсі сарайчик прибудувати.
показати весь коментар
28.10.2025 16:25 Відповісти
Забула написати: а от при совке харашо було😵‍💫
показати весь коментар
28.10.2025 16:43 Відповісти
Страшні були до 1991р. За сссра їх ніколи не штукатурили. Як побудували, так і стояли. При Незалежності, історичні чи центральні вулиці мерії поштукатурили, пофарбували. Зараз усе приватизоване. Де жителі скидаються на ремонт, там роблять. Не хочуть скидуватись, так їм добре.
показати весь коментар
28.10.2025 16:52 Відповісти
А ви уявляйте, шо то Рязань.
показати весь коментар
28.10.2025 16:58 Відповісти
Людська недбалість, національності не має!
Треба бути уважним і обережним, під час користування газовим обладнанням!!
показати весь коментар
28.10.2025 16:04 Відповісти
28.10.2025 16:07 Відповісти
Панельку шоб розїбало і газу вистачить...
показати весь коментар
28.10.2025 16:10 Відповісти
Це не панелька, будинок цегляний.
показати весь коментар
28.10.2025 16:31 Відповісти
ти, уявляєш концентрацію газу що б рознести п'ять хат?
в наших дірявих хатах з вічним протягом....
показати весь коментар
28.10.2025 16:37 Відповісти
Газ (метан) при атмосферному тиску таких руйнувань завдати не може в принципі. То не вибухівка як-не-як!
показати весь коментар
28.10.2025 16:21 Відповісти
 
 