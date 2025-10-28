2 198 10
Взрыв газа в многоэтажке в Хмельницком: разрушены несколько этажей (обновлено). ФОТО
В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, сегодня, 28 октября, около 15.00 в Хмельницком по улице Тернопольской был слышен взрыв в многоквартирном жилом доме. Разрушены несколько этажей.
В чем причина?
"По предварительной информации, произошел взрыв бытового газа. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции", - отметили в полиции.
Топ комментарии
+1 Підлога Маккартні
показать весь комментарий28.10.2025 16:02 Ответить Ссылка
+1 Angelina
показать весь комментарий28.10.2025 16:04 Ответить Ссылка
+1 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий28.10.2025 16:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як шо на кухні, біля газової плити колупати протитанкову міну, то звісно газ рвоне, шо п'ять хат рознесе....
Треба бути уважним і обережним, під час користування газовим обладнанням!!
у кацапів навчилися? це такий кацапський новояз?
який, у сраку, гас?
стояк рознесло, це гас?
якийсь черговий довбойоб протитанкову міну кувалбой розбирав.....