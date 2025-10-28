УКР
На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ - десятки населених пунктів РФ без світла. ВIДЕО

На Сахаліні стався вибух на одній із місцевих теплоелектроцентралей, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пропагандисти пишуть, що причини інциденту наразі не з’ясовані. Через аварію без електрики залишилася значна частина острова.

Після вибуху робота енергосистеми була паралізована, а подача води в деяких районах припинилася. Без світла та води залишилися десятки населених пунктів, зокрема Южно-Сахалінськ, Дальний, Ново-Александровськ і Новотроїцьке.

Вибух пролунав поблизу військової частини у російському Ставрополі: є загиблі. ФОТО

Місцеві мешканці повідомляють, що у будинках холодно, не працюють насоси та системи опалення.

Рятувальні служби виїхали на місце події, фахівці перевіряють стан обладнання і намагаються відновити електропостачання. Російська влада поки не повідомляє, чи є постраждалі.

Ситуацію ускладнюють погодні умови - на острові похолодання, тому жителі просять владу швидше відновити енергопостачання.

Раніше ми повідомляли, що увечері понеділка, 27 жовтня, Москву та Підмосков'я атакували безпілотники.

Яка гарна радісна новина.

Японцям для роздумів - пора повертати свої історичні землі.

Така карколомна феєрія під час холодів має опанувати весь *********.
28.10.2025 00:49 Відповісти
кажуть що бачили... японські бпла

мабуть брешуть

.
28.10.2025 00:49 Відповісти
Брехня. То ЧНР ( чукотська народна республіка) бомбить СНР.
28.10.2025 00:54 Відповісти
чудова новина...
28.10.2025 00:50 Відповісти
Зорян зі Шкіряком розважаються .
28.10.2025 01:05 Відповісти
а візитку Яроша не знайшли?
28.10.2025 01:25 Відповісти
А вы знаете что тогда визитка Яроша была настоящая?
28.10.2025 02:59 Відповісти
.
28.10.2025 02:01 Відповісти
тим генетичним дегенератам по тому сахаліну чим не влучь - вони обісравшись один одному казатимуть що то якийсь тунгуський метеорит їм вбав
28.10.2025 03:17 Відповісти
 
 