На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ - десятки населених пунктів РФ без світла. ВIДЕО
На Сахаліні стався вибух на одній із місцевих теплоелектроцентралей, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пропагандисти пишуть, що причини інциденту наразі не з’ясовані. Через аварію без електрики залишилася значна частина острова.
Після вибуху робота енергосистеми була паралізована, а подача води в деяких районах припинилася. Без світла та води залишилися десятки населених пунктів, зокрема Южно-Сахалінськ, Дальний, Ново-Александровськ і Новотроїцьке.
Місцеві мешканці повідомляють, що у будинках холодно, не працюють насоси та системи опалення.
Рятувальні служби виїхали на місце події, фахівці перевіряють стан обладнання і намагаються відновити електропостачання. Російська влада поки не повідомляє, чи є постраждалі.
Ситуацію ускладнюють погодні умови - на острові похолодання, тому жителі просять владу швидше відновити енергопостачання.
Раніше ми повідомляли, що увечері понеділка, 27 жовтня, Москву та Підмосков'я атакували безпілотники.
