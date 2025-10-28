РУС
На Сахалине произошел взрыв на ТЭЦ - десятки населенных пунктов РФ без света. ВИДЕО

На Сахалине произошел взрыв на одной из местных теплоэлектроцентралей, сообщает Цензор.НЕТ.

Пропагандисты пишут, что причины инцидента пока не выяснены. Из-за аварии без электричества осталась значительная часть острова.

После взрыва работа энергосистемы была парализована, а подача воды в некоторых районах прекратилась. Без света и воды остались десятки населенных пунктов, в частности Южно-Сахалинск, Дальний, Ново-Александровск и Новотроицкое.

Также читайте: Взрыв прогремел вблизи воинской части в российском Ставрополе: есть погибшие. ФОТО

Местные жители сообщают, что в домах холодно, не работают насосы и системы отопления.

Спасательные службы выехали на место происшествия, специалисты проверяют состояние оборудования и пытаются восстановить электроснабжение. Российские власти пока не сообщают, есть ли пострадавшие.

Ситуацию осложняют погодные условия - на острове похолодание, поэтому жители просят власти быстрее восстановить энергоснабжение.

Ранее мы сообщали, что вечером понедельника, 27 октября, Москву и Подмосковье атаковали беспилотники.

Яка гарна радісна новина.

Японцям для роздумів - пора повертати свої історичні землі.

Така карколомна феєрія під час холодів має опанувати весь *********.
28.10.2025 00:49 Ответить
Брехня. То ЧНР ( чукотська народна республіка) бомбить СНР.
28.10.2025 00:54 Ответить
кажуть що бачили... японські бпла

мабуть брешуть

.
28.10.2025 00:49 Ответить
28.10.2025 00:49 Ответить
28.10.2025 00:49 Ответить
Брехня. То ЧНР ( чукотська народна республіка) бомбить СНР.
28.10.2025 00:54 Ответить
Не, то вже ДВК-Зелений клин... а до Чукотки зо 2000 км.
28.10.2025 07:06 Ответить
"В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки..."
28.10.2025 07:18 Ответить
чудова новина...
28.10.2025 00:50 Ответить
Зорян зі Шкіряком розважаються .
28.10.2025 01:05 Ответить
а візитку Яроша не знайшли?
28.10.2025 01:25 Ответить
А вы знаете что тогда визитка Яроша была настоящая?
28.10.2025 02:59 Ответить
А що бувають фальшиві візитки ?
28.10.2025 07:37 Ответить
Я маю на увазі що візитку йому ( загиблому воїну якого знайшли кацапи) дійсно дав Ярош.
28.10.2025 08:26 Ответить
Скажу вам більше, тоді і Ярош був справжнім
28.10.2025 07:41 Ответить
І що з ним трапилось? Став московитом?
28.10.2025 08:24 Ответить
.
28.10.2025 02:01 Ответить
тим генетичним дегенератам по тому сахаліну чим не влучь - вони обісравшись один одному казатимуть що то якийсь тунгуський метеорит їм вбав
28.10.2025 03:17 Ответить
Хай струганиной топлять ...
28.10.2025 03:35 Ответить
На сахаліні - дощ й +4...краще б -20 було..
28.10.2025 05:08 Ответить
це Далекобійність піаніста
28.10.2025 05:24 Ответить
вчора цілий день про неї говорив
28.10.2025 05:25 Ответить
Хтось відкрив другий фронт? Кажуть, що самураї ніколи не забувають образ та військовмх невдач))))
28.10.2025 06:23 Ответить
У сусіда сдох собака! Теж новина.
28.10.2025 06:25 Ответить
П'яний чи шо?
28.10.2025 07:28 Ответить
нє, проста сачуствуєт.
28.10.2025 08:02 Ответить
В тебе сердечко болить за сусіда? Це може через те що сусід досі не попав шахедом в твоє подвір'я і не вбив корову, коня і кота? А може з пам'яттю в тебе не все гаразд, або ж ти швидко пробачаєш і забуваєш всі образи і шкоду, заподіяну сусідом?
28.10.2025 07:52 Ответить
"Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода..."
28.10.2025 06:27 Ответить
Ну да, ща бы еще тайванский тайфунишко не завадив.
28.10.2025 07:08 Ответить
Молодці японські ніндзя!
28.10.2025 07:00 Ответить
Новина сповнена тривогою про "місцевих жителів" та невідкладними заходами "фахівців". І це на 4 році війни.... Невже не вистачає розуму самим створити новину а не передруковувати з мордор-ЗМІ?
28.10.2025 07:27 Ответить
ета двіжуха дакатілась до мірних камчадалав.
28.10.2025 08:00 Ответить
 
 