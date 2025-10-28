На Сахалине произошел взрыв на ТЭЦ - десятки населенных пунктов РФ без света. ВИДЕО

На Сахалине произошел взрыв на одной из местных теплоэлектроцентралей, сообщает Цензор.НЕТ.

Пропагандисты пишут, что причины инцидента пока не выяснены. Из-за аварии без электричества осталась значительная часть острова.

После взрыва работа энергосистемы была парализована, а подача воды в некоторых районах прекратилась. Без света и воды остались десятки населенных пунктов, в частности Южно-Сахалинск, Дальний, Ново-Александровск и Новотроицкое.

Местные жители сообщают, что в домах холодно, не работают насосы и системы отопления.

Спасательные службы выехали на место происшествия, специалисты проверяют состояние оборудования и пытаются восстановить электроснабжение. Российские власти пока не сообщают, есть ли пострадавшие.

Ситуацию осложняют погодные условия - на острове похолодание, поэтому жители просят власти быстрее восстановить энергоснабжение.

