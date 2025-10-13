На Луганщині стався вибух газу в багатоповерхівці: двоє людей загинули; це вже другий подібний випадок за останній час. ФОТО

На окупованій Луганщині в місті Алчевськ уночі проти 13 жовтня стався потужний вибух газу в житловій багатоповерхівці. Внаслідок вибуху частково зруйновані кілька квартир, двоє людей загинули.

Це вже другий подібний інцидент на тимчасово окупованих територіях за останній час. 5 жовтня вибух газу стався у Хрустальному (раніше Красний Луч), де також було зруйновано частину житлового будинку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Обидва міста перебувають під російською окупацією з 2014 року, і бойові дії там не ведуться. Причиною вибухів може бути критичний стан комунікацій: газові мережі давно зношені, обладнання не обслуговується, а технічна безпека ігнорується.

Такі випадки свідчать про повну деградацію інфраструктури на захоплених територіях, де люди живуть у постійному ризику. Тим часом Кремль скорочує фінансування "відновлення" житла й комунальних систем у регіоні, вкотре доводячи безпідставність своїх обіцянок про "процвітання під владою Росії".

