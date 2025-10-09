З окупованої Луганщини виселяють осіб без паспорта РФ: за місяць депортували 88 людей

Із 11 вересня 2025 року на тимчасово окупованій Луганщині за вказівкою Кремля почали депортувати осіб, які не мають громадянства РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Зазначається, що за останній місяць там ухвалено 88 рішень про адміністративне видворення "за кордон".



Загарбники наголошують, що чотирьох осіб, які не погодилися жити за правилами окупантів, було депортовано примусово. Виїзд інших просто контролювали силові структури РФ.



В ОВА зауважують, що такими демонстративними діями росіяни намагаються чинити тиск на тисячі луганчан.

Також читайте: Росія відновлює лише великі міста на Луганщині, села залишаються зруйнованими

Також нагадується, що 10 вересня сплив термін дії кремлівського указу від 30 грудня 2024 року "Про тимчасові заходи щодо врегулювання правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в РФ у зв'язку із застосуванням режиму висилки". До цього строку їм нібито надавали можливість врегулювати свій правовий статус, тобто отримати паспорт РФ за можливість залишитися вдома.



"Із 11 вересня до моменту депортації за межі рф до зазначених громадян окупантами застосовуватимуться всі можливі заходи щодо обмеження окремих прав. У подальшому їм також буде заборонений в’їзд до рф.

Втім, обмеження прав людей, що не схотіли одержати паспорт рф, і їхнє виселення відбувалися і раніше – навіть до введення в дію названого вище указу", - йдеться в повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Упродовж 2024 року із території окупованої Луганщини змусили виїхати 454 іноземців та осіб без громадянства.



"Окупанти охрестили тоді ці примусові заходи "ефективною боротьбою з екстремізмом". Ними, начебто, було проведено більше двох тисяч перевірочних заходів, через що виявлено 1 700 порушень. Понад 1 000 намірів приписали саме цим двом категоріям громадян. Самостійно виїхали тоді 407 осіб, 47 – видворили примусово. Також винесено 256 рішень щодо заборони в'їзду до рф", - додав начальник ОВА.

Також читайте: Путін не окупує Донбас до кінця року, на це підуть роки та мільйонні втрати, - Зеленський