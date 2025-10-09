Из оккупированной Луганщины выселяют лиц без паспорта РФ: за месяц депортировали 88 человек

С 11 сентября 2025 года на временно оккупированной Луганщине по указанию Кремля начали депортировать лиц, не имеющих гражданства РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Алексей Харченко.

Отмечается, что за последний месяц там принято 88 решений об административном выдворении "за границу".



Захватчики отмечают, что четыре человека, которые не согласились жить по правилам оккупантов, были депортированы принудительно. Выезд других просто контролировали силовые структуры РФ



В ОВА отмечают, что такими демонстративными действиями россияне пытаются оказать давление на тысячи луганчан.

Также напоминается, что 10 сентября истек срок действия кремлевского указа от 30 декабря 2024 года "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки". До этого срока им якобы предоставляли возможность урегулировать свой правовой статус, то есть получить паспорт РФ за возможность остаться дома.



"С 11 сентября до момента депортации за пределы РФ к указанным гражданам оккупантами будут применяться все возможные меры по ограничению отдельных прав. В дальнейшем им также будет запрещен въезд в РФ.

Впрочем, ограничение прав людей, не захотевших получить паспорт рф, и их выселение происходили и раньше - даже до введения в действие названного выше указа", - говорится в сообщении.

В течение 2024 года с территории оккупированной Луганщины заставили выехать 454 иностранцев и лиц без гражданства.



"Оккупанты окрестили тогда эти принудительные меры "эффективной борьбой с экстремизмом". Ими якобы было проведено более двух тысяч проверочных мероприятий, из-за чего выявлено 1 700 нарушений. Более 1 000 намерений приписали именно этим двум категориям граждан. Самостоятельно выехали тогда 407 человек, 47 - выдворили принудительно. Также вынесено 256 решений о запрете въезда в РФ", - добавил начальник ОВА.

