Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
993 6

Россия восстанавливает только крупные города в Луганской области, села остаются разрушенными

Луганская область, Северодонецк

Маленькие населенные пункты на временно оккупированных территориях Луганщины остаются без восстановления, а Россия планирует новые финансовые обязанности для студентов-медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Алексей Харченко.

"Маленькие города, села и поселки остаются без внимания российских властей. Дома и инфраструктура населенных пунктов, где в 2022 году проходила линия фронта, остаются разрушенными", - говорится в заметке.

Речь идет не только о более 50 из них вокруг Северодонецка, где нет света. По факту, за 3,5 года почти никаких восстановительных работ не произошло в селах, расположенных между Сокологорском и Лисичанском.

Харченко также сообщил, что россияне хотят заставить студентов-медиков возвращать деньги за обучение на бюджете в трехкратном размере. Соответствующий законопроект принят госдумой РФ в первом чтении. В случае окончательного принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно инициативе, каждый студент медицинского вуза должен будет в год поступления заключить договор о целевом обучении. При нарушении условий договора - выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации. Другими словами, оплатить контракт трижды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 170 украинских культурных ценностей похитили россияне с оккупированных территорий, - ГУР

оккупация (10326) восстановления (171) Луганская область (6555)
сосія "відновлює великі міста" - що курить очільник ?
там у кацапов є міста де не було війни, але живуть ще гірше
09.10.2025 09:41 Ответить
Як Росія відновлює "великі міста" якщо навіть в обісцяному Донецьку немає води і комунального господарства ?
09.10.2025 09:50 Ответить
у луганської ова, є мільйонний бюджет.
якось треба відробляти.
то, що робити?
харченко буде генерувати якусь відверто дебільну *****!
все, як найвеличніший зе!скоморох.
09.10.2025 09:52 Ответить
Як там Лисичанськ, Северодонецьк, Авдеєвка відновили?
09.10.2025 09:54 Ответить
Та нічого вони не відновлюють. Для кого ?
09.10.2025 09:57 Ответить
Лисичанськ і Сєвєродонецьк нічого не відновлюють, самі руїни.
Вони знищили насамперед конкурентів своїм бізнесам, навіщо їм відновлювати міста і виробництва?
09.10.2025 10:21 Ответить
 
 