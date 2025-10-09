Россия восстанавливает только крупные города в Луганской области, села остаются разрушенными
Маленькие населенные пункты на временно оккупированных территориях Луганщины остаются без восстановления, а Россия планирует новые финансовые обязанности для студентов-медиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Алексей Харченко.
"Маленькие города, села и поселки остаются без внимания российских властей. Дома и инфраструктура населенных пунктов, где в 2022 году проходила линия фронта, остаются разрушенными", - говорится в заметке.
Речь идет не только о более 50 из них вокруг Северодонецка, где нет света. По факту, за 3,5 года почти никаких восстановительных работ не произошло в селах, расположенных между Сокологорском и Лисичанском.
Харченко также сообщил, что россияне хотят заставить студентов-медиков возвращать деньги за обучение на бюджете в трехкратном размере. Соответствующий законопроект принят госдумой РФ в первом чтении. В случае окончательного принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Согласно инициативе, каждый студент медицинского вуза должен будет в год поступления заключить договор о целевом обучении. При нарушении условий договора - выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации. Другими словами, оплатить контракт трижды.
там у кацапов є міста де не було війни, але живуть ще гірше
якось треба відробляти.
то, що робити?
харченко буде генерувати якусь відверто дебільну *****!
все, як найвеличніший зе!скоморох.
Вони знищили насамперед конкурентів своїм бізнесам, навіщо їм відновлювати міста і виробництва?