Росія відновлює лише великі міста на Луганщині, села залишаються зруйнованими
Маленькі населені пункти на тимчасово окупованих територіях Луганщини залишаються без відновлення, а Росія планує нові фінансові обов’язки для студентів-медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.
"Маленькі міста, села та селища залишаються без уваги російської влади. Будинки та інфраструктура населених пунктів, де у 2022 році проходила лінія фронту, залишаються зруйнованими", - йдеться у дописі.
Йдеться не тільки про понад 50 із них навколо Сіверськодонецька, де немає світла. За фактом, за 3,5 роки майже ніяких відновлювальних робіт не відбулося у селах, розташованих між Сокологірськом та Лисичанськом.
Харченко також повідомив, що росіяни хочуть змусити студентів-медиків повертати гроші за навчання на бюджеті у триразовому розмірі. Відповідний законопроєкт ухвалений держдумою РФ у першому читанні. У разі остаточного прийняття він набуде чинності з 1 березня 2026 року.
Згідно з ініціативою, кожен студент медичного вишу повинен буде у рік вступу укласти договір про цільове навчання. При порушенні умов договору — виплатити компенсацію за навчання та штраф у дворазовому розмірі компенсації. Іншими словами, сплатити контракт тричі.
там у кацапов є міста де не було війни, але живуть ще гірше
якось треба відробляти.
то, що робити?
харченко буде генерувати якусь відверто дебільну *****!
все, як найвеличніший зе!скоморох.
Вони знищили насамперед конкурентів своїм бізнесам, навіщо їм відновлювати міста і виробництва?