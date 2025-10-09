УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9640 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 232 6

Росія відновлює лише великі міста на Луганщині, села залишаються зруйнованими

луганщина,сєверодонецьк

Маленькі населені пункти на тимчасово окупованих територіях Луганщини залишаються без відновлення, а Росія планує нові фінансові обов’язки для студентів-медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

"Маленькі міста, села та селища залишаються без уваги російської влади. Будинки та інфраструктура населених пунктів, де у 2022 році проходила лінія фронту, залишаються зруйнованими", - йдеться у дописі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Йдеться не тільки про понад 50 із них навколо Сіверськодонецька, де немає світла. За фактом, за 3,5 роки майже ніяких відновлювальних робіт не відбулося у селах, розташованих між Сокологірськом та Лисичанськом.

Харченко також повідомив, що росіяни хочуть змусити студентів-медиків повертати гроші за навчання на бюджеті у триразовому розмірі. Відповідний законопроєкт ухвалений держдумою РФ у першому читанні. У разі остаточного прийняття він набуде чинності з 1 березня 2026 року.

Згідно з ініціативою, кожен студент медичного вишу повинен буде у рік вступу укласти договір про цільове навчання. При порушенні умов договору — виплатити компенсацію за навчання та штраф у дворазовому розмірі компенсації. Іншими словами, сплатити контракт тричі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 170 українських культурних цінностей викрали росіяни з окупованих територій, - ГУР

Автор: 

окупація (6890) відновлення (665) Луганська область (4942)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сосія "відновлює великі міста" - що курить очільник ?
там у кацапов є міста де не було війни, але живуть ще гірше
показати весь коментар
09.10.2025 09:41 Відповісти
Як Росія відновлює "великі міста" якщо навіть в обісцяному Донецьку немає води і комунального господарства ?
показати весь коментар
09.10.2025 09:50 Відповісти
у луганської ова, є мільйонний бюджет.
якось треба відробляти.
то, що робити?
харченко буде генерувати якусь відверто дебільну *****!
все, як найвеличніший зе!скоморох.
показати весь коментар
09.10.2025 09:52 Відповісти
Як там Лисичанськ, Северодонецьк, Авдеєвка відновили?
показати весь коментар
09.10.2025 09:54 Відповісти
Та нічого вони не відновлюють. Для кого ?
показати весь коментар
09.10.2025 09:57 Відповісти
Лисичанськ і Сєвєродонецьк нічого не відновлюють, самі руїни.
Вони знищили насамперед конкурентів своїм бізнесам, навіщо їм відновлювати міста і виробництва?
показати весь коментар
09.10.2025 10:21 Відповісти
 
 