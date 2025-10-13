На оккупированной Луганщине в городе Алчевск в ночь на 13 октября произошел мощный взрыв газа в жилой многоэтажке. В результате взрыва частично разрушены несколько квартир, два человека погибли.

Это уже второй подобный инцидент на временно оккупированных территориях за последнее время. 5 октября взрыв газа произошел в Хрустальном (ранее Красный Луч), где также была разрушена часть жилого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Оба города находятся под российской оккупацией с 2014 года, и боевые действия там не ведутся. Причиной взрывов может быть критическое состояние коммуникаций: газовые сети давно изношены, оборудование не обслуживается, а техническая безопасность игнорируется.

Такие случаи свидетельствуют о полной деградации инфраструктуры на захваченных территориях, где люди живут в постоянном риске. Тем временем Кремль сокращает финансирование "восстановления" жилья и коммунальных систем в регионе, в очередной раз доказывая беспочвенность своих обещаний о "процветании под властью России".

