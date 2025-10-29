УКР
Вибух газу у багатоповерхівці Хмельницького: виявлено тіла двох загиблих. ФОТО

Внаслідок вибуху газу в будинку по вулиці Тернопільська у Хмельницькому під завалами виявлено тіла двох загиблих.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про жертв?

За даними ОВА:

  • О 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження;
  • О 05:12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження.

Тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюються також і причини вибуху.

вибух газу в Хмельницькому

Що передувало?

  • У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
  • Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.
  • У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.

вибух (4664) газ (10765) Хмельницький (421) Хмельницька область (1035) Хмельницький район (35)
Вибух газо-повітряної суміші таких руйнувань не дає. 100%.
показати весь коментар
29.10.2025 08:34 Відповісти
дает.
показати весь коментар
29.10.2025 08:51 Відповісти
 
 