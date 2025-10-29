2 662 2
Вибух газу у багатоповерхівці Хмельницького: виявлено тіла двох загиблих. ФОТО
Внаслідок вибуху газу в будинку по вулиці Тернопільська у Хмельницькому під завалами виявлено тіла двох загиблих.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про жертв?
За даними ОВА:
- О 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження;
- О 05:12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження.
Тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюються також і причини вибуху.
Що передувало?
- У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
- Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
john smith #565764
показати весь коментар29.10.2025 08:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
vasko moses
показати весь коментар29.10.2025 08:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль