Вибух газу у багатоповерхівці Хмельницького: виявлено тіла двох загиблих. ФОТО

Внаслідок вибуху газу в будинку по вулиці Тернопільська у Хмельницькому під завалами виявлено тіла двох загиблих.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про жертв?

За даними ОВА:

О 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження;

О 05:12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження.

Тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюються також і причини вибуху.

Що передувало?

У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.

Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.

У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.

