Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: фахівці розглядають різні версії причин
У Хмельницькому правоохоронці розглядають різні причини вибуху, що стався у багатоповерховому житловому будинку у вівторок, 28 жовтня.
Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Можлива причина вибуху — детонація вибухового предмета
"Попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух, спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, у тому числі — вибух певного вибухового предмета. Тому, допоки не буде проведено остаточного розбору завалу й не підтверджено цю інформацію відповідними службами та експертами, ми жодну з версій як основну не визначаємо", - зазначив Тюрін.
За його словами, остаточні висновки про причину вибуху будуть зроблені після завершення слідчих дій і експертиз.
Що передувало
- У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
- Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.
газ не може рознести п'ять квартир?
а, шо роблять уламки шахедів, знають всі українці, навіть діти.
а, що роблять протитанкові міни вся тєлєга завалена.
Яким має бути певний предмет, щоб рознесло три поверхи цегляного будинку?