Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: фахівці розглядають різні версії причин

У Хмельницькому правоохоронці розглядають різні причини вибуху, що стався у багатоповерховому житловому будинку у вівторок, 28 жовтня.

Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Можлива причина вибуху — детонація вибухового предмета

"Попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух, спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, у тому числі — вибух певного вибухового предмета. Тому, допоки не буде проведено остаточного розбору завалу й не підтверджено цю інформацію відповідними службами та експертами, ми жодну з версій як основну не визначаємо", - зазначив Тюрін.

За його словами, остаточні висновки про причину вибуху будуть зроблені після завершення слідчих дій і експертиз.

Що передувало

У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.

Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.

У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.

