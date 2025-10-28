УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7737 відвідувачів онлайн
Новини Вибух побутового газу
1 203 5

Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: фахівці розглядають різні версії причин

У Хмельницькому стався вибух газу в багатоповерхівці

У Хмельницькому правоохоронці розглядають різні причини вибуху, що стався у багатоповерховому житловому будинку у вівторок, 28 жовтня.

Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Можлива причина вибуху — детонація вибухового предмета

"Попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух, спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, у тому числі — вибух певного вибухового предмета. Тому, допоки не буде проведено остаточного розбору завалу й не підтверджено цю інформацію відповідними службами та експертами, ми жодну з версій як основну не визначаємо", - зазначив Тюрін.

За його словами, остаточні висновки про причину вибуху будуть зроблені після завершення слідчих дій і експертиз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух газу в багатоповерхівці в Хмельницькому: 5 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Що передувало

  • У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
  • Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.
  • У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмельницький частково знеструмлений через техпорушення в роботі мереж, - обленерго

Автор: 

вибух (4661) Хмельницький (418) Хмельницька область (1032) Хмельницький район (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ой, а що таке?
газ не може рознести п'ять квартир?
а, шо роблять уламки шахедів, знають всі українці, навіть діти.
а, що роблять протитанкові міни вся тєлєга завалена.
показати весь коментар
28.10.2025 21:47 Відповісти
А ми запускаемо дрони по моцквi. Достатьно зайти у квартиру i включити газ.
показати весь коментар
28.10.2025 22:06 Відповісти
>> у тому числі - вибух певного вибухового предмета

Яким має бути певний предмет, щоб рознесло три поверхи цегляного будинку?
показати весь коментар
28.10.2025 22:39 Відповісти
Це газ.
показати весь коментар
28.10.2025 22:54 Відповісти
 
 