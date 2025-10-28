Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: специалисты рассматривают различные версии причин
В Хмельницком правоохранители рассматривают различные причины взрыва, произошедшего в многоэтажном жилом доме во вторник, 28 октября.
Об этом заявил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Возможная причина взрыва - детонация взрывного предмета
"Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв, вызванный газом, но сейчас рассматриваются различные версии, в том числе - взрыв определенного взрывного предмета. Поэтому, пока не будет проведен окончательный разбор завала и не подтверждена эта информация соответствующими службами и экспертами, мы ни одну из версий как основную не определяем", - отметил Тюрин.
По его словам, окончательные выводы о причине взрыва будут сделаны после завершения следственных действий и экспертиз.
Что предшествовало
- В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.
- Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.
- В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали пять человек, среди них один ребенок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
газ не може рознести п'ять квартир?
а, шо роблять уламки шахедів, знають всі українці, навіть діти.
а, що роблять протитанкові міни вся тєлєга завалена.