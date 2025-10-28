РУС
Новости Взрыв бытового газа
970 3

Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: специалисты рассматривают различные версии причин

В Хмельницком произошел взрыв газа в многоэтажке

В Хмельницком правоохранители рассматривают различные причины взрыва, произошедшего в многоэтажном жилом доме во вторник, 28 октября.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Возможная причина взрыва - детонация взрывного предмета

"Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв, вызванный газом, но сейчас рассматриваются различные версии, в том числе - взрыв определенного взрывного предмета. Поэтому, пока не будет проведен окончательный разбор завала и не подтверждена эта информация соответствующими службами и экспертами, мы ни одну из версий как основную не определяем", - отметил Тюрин.

По его словам, окончательные выводы о причине взрыва будут сделаны после завершения следственных действий и экспертиз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв газа в многоэтажке в Хмельницком: 5 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

  • В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.
  • Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.
  • В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали пять человек, среди них один ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмельницкий частично обесточен из-за технических нарушений в работе сетей, - облэнерго

Автор: 

ой, а що таке?
газ не може рознести п'ять квартир?
а, шо роблять уламки шахедів, знають всі українці, навіть діти.
а, що роблять протитанкові міни вся тєлєга завалена.
показать весь комментарий
28.10.2025 21:47 Ответить
А ми запускаемо дрони по моцквi. Достатьно зайти у квартиру i включити газ.
показать весь комментарий
28.10.2025 22:06 Ответить
 
 