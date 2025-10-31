УКР
Новини
2 386 16

Затримано чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" в Києві.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

На місці вибуху виявили рештки снаряда. Згодом встановили відправника посилки - 40-річного жителя Тернополя. Також було виявлено ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

Вибух на столичній Укрпошті. Поліція затримала чоловіка

Чоловіка затримали, під час обшуку в його квартирі вилучили ще десяток боєприпасів.

Вибух на столичній Укрпошті. Поліція затримала чоловіка

Читайте: Колишній військовий інструктор-іноземець працював на ФСБ та готував теракти, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

"Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення", - зазначили у поліції.

Вибух на столичній Укрпошті. Поліція затримала чоловіка

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Читайте: Вибух газу у багатоповерхівці Хмельницького: виявлено тіла двох загиблих. ФОТО

Що передувало?

  • 30 жовтня пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва. Постраждали 5 осіб.
  • Пізніше виявили ще одну посилку із забороненим та небезпечним вмістом під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти".
  • Посилка, яка вибухнула в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві, прямувала за кордон.

Читайте: Рашисти вбили начальницю відділення "Укрпошти" в Херсоні Карину Дементій

Вибух на столичній Укрпошті. Поліція затримала чоловіка
+4
Скоріше черговий дебіл
31.10.2025 09:59 Відповісти
+2
Чергова мерзота...
31.10.2025 09:56 Відповісти
+1
Цікаво, друге фото - фотограф йшов поперед спецпризначенців?
31.10.2025 10:03 Відповісти
Укрпошта Новапошта доставка майбутнього
31.10.2025 09:56 Відповісти
31.10.2025 09:56 Відповісти
31.10.2025 09:59 Відповісти
Якщо мила не їсть, то кацапська мерзота...
31.10.2025 10:19 Відповісти
31.10.2025 10:03 Відповісти
Підозрюваний запекло відстрілювався з фоторушниці!
31.10.2025 10:09 Відповісти
Шарік? Йому дядя Федоров фоторужжо подарував))
31.10.2025 10:31 Відповісти
Та то вже згодом постановка
31.10.2025 10:10 Відповісти
Вони шо кловани такими речами займатись?
31.10.2025 10:14 Відповісти
31.10.2025 10:30 Відповісти
31.10.2025 10:11 Відповісти
Цікаво інше...
Скільки було дублів
Щоб Гарна Фотка вийшла🤣🤣
31.10.2025 10:27 Відповісти
У відповідності до КПК обшук житла проводиться під обовязкову відеофіксацію, яку здійснює один із співробітників
31.10.2025 10:33 Відповісти
Так він вихолостив його чи ні? Пам'ятаю як такого роду сувенір колись подарували генералу з штабу Залужного. Закінчилося це трагічно. Народні рукоблуди самі ризикують і любителів такого роду сувенірів наражають на небезпеку
31.10.2025 10:15 Відповісти
Хорошо что быстро поймали, молодцы.
31.10.2025 10:16 Відповісти
Їбанат!
31.10.2025 10:28 Відповісти
 
 