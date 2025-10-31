Затримано чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" в Києві.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
На місці вибуху виявили рештки снаряда. Згодом встановили відправника посилки - 40-річного жителя Тернополя. Також було виявлено ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.
Чоловіка затримали, під час обшуку в його квартирі вилучили ще десяток боєприпасів.
"Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення", - зазначили у поліції.
Розпочато провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Що передувало?
- 30 жовтня пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва. Постраждали 5 осіб.
- Пізніше виявили ще одну посилку із забороненим та небезпечним вмістом під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти".
- Посилка, яка вибухнула в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві, прямувала за кордон.
