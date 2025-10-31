Затримано чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" в Києві.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

На місці вибуху виявили рештки снаряда. Згодом встановили відправника посилки - 40-річного жителя Тернополя. Також було виявлено ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

Чоловіка затримали, під час обшуку в його квартирі вилучили ще десяток боєприпасів.

"Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення", - зазначили у поліції.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Що передувало?

30 жовтня пролунав вибух під час огляду посилки на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі Києва. Постраждали 5 осіб.

Пізніше виявили ще одну посилку із забороненим та небезпечним вмістом під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти".

Посилка, яка вибухнула в сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві, прямувала за кордон.

