Мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине: четверо погибших, 12 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж
24 октября в Овруче мужчина взорвал гранату в вагоне поезда.
Об этом сообщила пресс-офицер ГУ Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.
"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, отдела полиции номер 1 города Овруч Коростенского районного управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - отметила Силецкая.
По словам старшего инспектора по коммуникации Коростенского райуправления полиции Иванны Божко, подробная информация будет обнародована позже.
Обновлено
В Нацполиции отмечают, что инцидент произошел около 10:50 на перроне железнодорожного вокзала, в результате которого погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. На месте работают правоохранители и экстренные службы.
По предварительной информации, во время проверки документов у пассажиров дизель-поезда работники ГПСУ заметили, что один из пассажиров достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв. Сам злоумышленник - 23-летний житель Харькова, погиб
Также погибли три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет, все - жители Коростенского района. Среди них - работница Пограничной службы.
По состоянию на 13.00 известно о 12 раненых, все они находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чув про "контрольований прикордонний район" за 30 км. від любого кордону?
Від Овруча до кацапів 20 км.