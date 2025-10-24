РУС
Мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине: четверо погибших, 12 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

24 октября в Овруче мужчина взорвал гранату в вагоне поезда.

Об этом сообщила пресс-офицер ГУ Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, отдела полиции номер 1 города Овруч Коростенского районного управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - отметила Силецкая.

По словам старшего инспектора по коммуникации Коростенского райуправления полиции Иванны Божко, подробная информация будет обнародована позже.

Обновлено

В Нацполиции отмечают, что инцидент произошел около 10:50 на перроне железнодорожного вокзала, в результате которого погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

По предварительной информации, во время проверки документов у пассажиров дизель-поезда работники ГПСУ заметили, что один из пассажиров достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв. Сам злоумышленник - 23-летний житель Харькова, погиб

Также погибли три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет, все - жители Коростенского района. Среди них - работница Пограничной службы.

По состоянию на 13.00 известно о 12 раненых, все они находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую помощь.

Топ комментарии
+9
сзч-шник, кажуть, був. щось пішло не по плану. коли людей насильно бусярять, або 3+ років не демобілізують, то таке буває. і буде частіше.
показать весь комментарий
24.10.2025 13:46 Ответить
+6
'Оповіщення' пішло не за планом...
показать весь комментарий
24.10.2025 13:43 Ответить
+5
23 роки, ще років 2 не мали б бусифікувати.
показать весь комментарий
24.10.2025 13:50 Ответить
відколи це оповіщення в 23 роки?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:08 Ответить
Схоже що довпойоб так ховався, що не мав навіть інфи що він вже може й за кордон виїджати.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:18 Ответить
Контрактники( в том числе и 23-летние) тоже уходят в СЗЧ. Но все збс.
показать весь комментарий
24.10.2025 13:54 Ответить
зловмисник - 23-річний, який сзч
показать весь комментарий
24.10.2025 13:52 Ответить
Типу до 25 ніхто не служить
показать весь комментарий
24.10.2025 13:54 Ответить
Кацап, накручуєш? СБУ за тобою плаче.
показать весь комментарий
24.10.2025 13:58 Ответить
Тобі скільки років? Може, підеш, і заміниш когось з тих, що ТРИ роки воює? Тоді менше буде СЗЧ...
показать весь комментарий
24.10.2025 13:59 Ответить
Сам чому не заміниш? Контракт 60+ ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:22 Ответить
то що, зрозуміти і пожаліти бідолагу, який знищив цивільних в поїзді, бо когось "бусярять"?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:26 Ответить
какого чорта прыкордонныки вообще по транспорту лазят и ещё что то проверяет мразота зелёная?
показать весь комментарий
24.10.2025 13:52 Ответить
Нехай диверсанти лізуть без перешкод?
показать весь комментарий
24.10.2025 13:55 Ответить
Много диверсантов словили? Хоть на одном блок-посту? Или на границе?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:00 Ответить
превышение служебных полномочий уже заработали на статью, зеурод увеличил их штат как и полицаев с сбу, пусть пи здуют на границу и ловят там
показать весь комментарий
24.10.2025 14:00 Ответить
Рускій, а що тобі до українських прикордонників?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:02 Ответить
24 км до кордону з бульбашами, як вважжаєш це дуже далеко?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:21 Ответить
Овруч знаходиться в 20км. від кацапського кордону.
Чув про "контрольований прикордонний район" за 30 км. від любого кордону?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:29 Ответить
Це наслідки насильної бусифікації, гранати то ще квіточки я думаю, коли довбні з влади не можуть забезпечити ту мобілізацію яка була на початку війни воно рано чи пізно виходить боком
показать весь комментарий
24.10.2025 13:54 Ответить
Ну от, ще один сєрґєй московські методички цитує.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:00 Ответить
Яка нафіг бусифікація в даному випадку??? Ку-ку, чуваку з гранатою 23 роки було!!!
показать весь комментарий
24.10.2025 14:03 Ответить
Життя копійка - смерть іде за нами по п"ятах
показать весь комментарий
24.10.2025 13:55 Ответить
увы , нас ждет такой социальный ландшафт (((
показать весь комментарий
24.10.2025 13:58 Ответить
Шкода жінок,опинилися не в той час не в тому місці.
показать весь комментарий
24.10.2025 13:59 Ответить
Таке скоро буде регулярно. Біженці так і мріють "повертатись" сюди.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:11 Ответить
Судя по возрасту ему не чего боятся тцк, а вот то что мог быть казачок кацапский логичней.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:16 Ответить
А з якого переляку прикордонники перевіряють пасажирів потягу, який курсує всередині країни? Це ще що за новий маразм від зеленої патолочі?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:20 Ответить
а хто тобі сказав що перевіряли? та жінка могла просто після чергування їхати додому
показать весь комментарий
24.10.2025 14:27 Ответить
контрольований прикордонний район починається в 30 км. від любого державного кордону.
Від Овруча до кацапів 20 км.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:31 Ответить
Нервы.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:31 Ответить
 
 