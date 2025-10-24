Мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине: четверо погибших, 12 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

24 октября в Овруче мужчина взорвал гранату в вагоне поезда.

Об этом сообщила пресс-офицер ГУ Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.





"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, отдела полиции номер 1 города Овруч Коростенского районного управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - отметила Силецкая.

По словам старшего инспектора по коммуникации Коростенского райуправления полиции Иванны Божко, подробная информация будет обнародована позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по железной дороге на Кировоградщине и Харьковщине: движение поездов изменено

Обновлено

В Нацполиции отмечают, что инцидент произошел около 10:50 на перроне железнодорожного вокзала, в результате которого погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

По предварительной информации, во время проверки документов у пассажиров дизель-поезда работники ГПСУ заметили, что один из пассажиров достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв. Сам злоумышленник - 23-летний житель Харькова, погиб

Также погибли три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет, все - жители Коростенского района. Среди них - работница Пограничной службы.

По состоянию на 13.00 известно о 12 раненых, все они находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую помощь.