7 541 50

Чоловік підірвав гранату у поїзді на Житомирщині: четверо загиблих, 12 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

24 жовтня в Овручі чоловік підірвав гранату у вагоні поїзда.

Про це повідомила пресофіцерка ГУ Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Вибух у поїзді на Житомирщині

"На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, відділу поліції номер 1 міста Овруч Коростенського районного управління поліції. Встановлюються всі обставини події", - зазначила Сілецька.

За словами старшої інспекторки з комунікації Коростенського райуправління поліції Іванни Божко, детальна інформація буде оприлюднена пізніше.

нацпол
нацпол

Оновлено

У Нацполіції зазначають, що інцидент стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу, у результаті якого загинули четверо людей, ще 12 отримали поранення. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

За попередньою інформацією, під час перевірки документів у пасажирів дизель-потягу працівники ДПСУ помітили, що один із пасажирів дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. Загинув сам зловмисник - 23-річний житель Харкова.

Серед загиблих також три жінки віком 29, 58 та 82 років, усі - жительки Коростенського району. Серед них - працівниця прикордонної служби.

Станом на 13:00 відомо про 12 поранених, усі вони перебувають у медичних закладах та отримують необхідну допомогу.

+11
сзч-шник, кажуть, був. щось пішло не по плану. коли людей насильно бусярять, або 3+ років не демобілізують, то таке буває. і буде частіше.
показати весь коментар
24.10.2025 13:46 Відповісти
+11
відколи це оповіщення в 23 роки?
показати весь коментар
24.10.2025 14:08 Відповісти
+10
23 роки, ще років 2 не мали б бусифікувати.
показати весь коментар
24.10.2025 13:50 Відповісти
'Оповіщення' пішло не за планом...
показати весь коментар
24.10.2025 13:43 Відповісти
відколи це оповіщення в 23 роки?
показати весь коментар
24.10.2025 14:08 Відповісти
Схоже що довпойоб так ховався, що не мав навіть інфи що він вже може й за кордон виїджати.
показати весь коментар
24.10.2025 14:18 Відповісти
Виїжджати можна лише до 22, а загиблому було 23. Тому хто з них довпойоб - ти чи він - більш ніж очевидно.
показати весь коментар
24.10.2025 15:20 Відповісти
Де там про "оповіщення"? Тапм про перевірку документів, бо це прикордоння.
показати весь коментар
24.10.2025 15:14 Відповісти
сзч-шник, кажуть, був. щось пішло не по плану. коли людей насильно бусярять, або 3+ років не демобілізують, то таке буває. і буде частіше.
показати весь коментар
24.10.2025 13:46 Відповісти
23 роки, ще років 2 не мали б бусифікувати.
показати весь коментар
24.10.2025 13:50 Відповісти
Контрактники( в том числе и 23-летние) тоже уходят в СЗЧ. Но все збс.
показати весь коментар
24.10.2025 13:54 Відповісти
зловмисник - 23-річний, який сзч
показати весь коментар
24.10.2025 13:52 Відповісти
Типу до 25 ніхто не служить
показати весь коментар
24.10.2025 13:54 Відповісти
Кацап, накручуєш? СБУ за тобою плаче.
показати весь коментар
24.10.2025 13:58 Відповісти
Тобі скільки років? Може, підеш, і заміниш когось з тих, що ТРИ роки воює? Тоді менше буде СЗЧ...
показати весь коментар
24.10.2025 13:59 Відповісти
Сам чому не заміниш? Контракт 60+ ніхто не відміняв.
показати весь коментар
24.10.2025 14:22 Відповісти
Я таким, як ти, вже не раз тут писав : "Дайте здорову ногу! Тоді піду... Бо у мене вона протезована, з 2016-го, бігать і стрибать, а також носить вантажі, не здатен..." ( Став "кульгавим" ще, коли ти про "Цензор", і війну в Україні, і не чув...).
показати весь коментар
24.10.2025 14:33 Відповісти
Як він може когось замінити, коли демобілізації немає? І воєнкомати і так видають щомісяця 30 000 голів "добових поставок"
показати весь коментар
24.10.2025 15:06 Відповісти
то що, зрозуміти і пожаліти бідолагу, який знищив цивільних в поїзді, бо когось "бусярять"?
показати весь коментар
24.10.2025 14:26 Відповісти
Що ти мелеш тіпорилий баран?
показати весь коментар
24.10.2025 14:34 Відповісти
Нехай диверсанти лізуть без перешкод?
показати весь коментар
24.10.2025 13:55 Відповісти
Рускій, а що тобі до українських прикордонників?
показати весь коментар
24.10.2025 14:02 Відповісти
24 км до кордону з бульбашами, як вважжаєш це дуже далеко?
показати весь коментар
24.10.2025 14:21 Відповісти
Овруч знаходиться в 20км. від кацапського кордону.
Чув про "контрольований прикордонний район" за 30 км. від любого кордону?
показати весь коментар
24.10.2025 14:29 Відповісти
Це наслідки насильної бусифікації, гранати то ще квіточки я думаю, коли довбні з влади не можуть забезпечити ту мобілізацію яка була на початку війни воно рано чи пізно виходить боком
показати весь коментар
24.10.2025 13:54 Відповісти
Ну от, ще один сєрґєй московські методички цитує.
показати весь коментар
24.10.2025 14:00 Відповісти
Це ти москворотий , я українець в ти казна що, меле що сере, це просто вилазять побочки насильної бусифікації, далі буде гірше, довбень.
показати весь коментар
24.10.2025 14:42 Відповісти
Це баба Орися, якщо ти не знав, вона тут затичка на всі подібні теми
показати весь коментар
24.10.2025 14:53 Відповісти
Ага, прокукурікай ще тут мантру про "вороже іпсо"
показати весь коментар
24.10.2025 15:22 Відповісти
Яка нафіг бусифікація в даному випадку??? Ку-ку, чуваку з гранатою 23 роки було!!!
показати весь коментар
24.10.2025 14:03 Відповісти
В 23 вже загрібають, альо з якої печери ти вилізло нещасне? Чи ти нахронтник інтернетний?
показати весь коментар
24.10.2025 14:43 Відповісти
Чи кацап,чи малорос,але все рівно тупий продажний баран.
показати весь коментар
24.10.2025 14:36 Відповісти
Та ні це ти баран і при чому примітивний, як ти думаєш якщо масово сзч йдуть то він не може прихопити такий "сувенір"?
показати весь коментар
24.10.2025 14:41 Відповісти
Життя копійка - смерть іде за нами по п"ятах
показати весь коментар
24.10.2025 13:55 Відповісти
увы , нас ждет такой социальный ландшафт (((
показати весь коментар
24.10.2025 13:58 Відповісти
Шкода жінок,опинилися не в той час не в тому місці.
показати весь коментар
24.10.2025 13:59 Відповісти
Таке скоро буде регулярно. Біженці так і мріють "повертатись" сюди.
показати весь коментар
24.10.2025 14:11 Відповісти
Судя по возрасту ему не чего боятся тцк, а вот то что мог быть казачок кацапский логичней.
показати весь коментар
24.10.2025 14:16 Відповісти
Ну тоді цкуни це суцільні московські агенти, таку картинку кацапам роблять щодня.
показати весь коментар
24.10.2025 14:45 Відповісти
А з якого переляку прикордонники перевіряють пасажирів потягу, який курсує всередині країни? Це ще що за новий маразм від зеленої патолочі?
показати весь коментар
24.10.2025 14:20 Відповісти
а хто тобі сказав що перевіряли? та жінка могла просто після чергування їхати додому
показати весь коментар
24.10.2025 14:27 Відповісти
Статтю читати пробував?

За попередньою інформацією, під час перевірки документів у пасажирів дизель-потягу працівники ДПСУ помітили... Джерело: https://censor.net/ua/n3581462
показати весь коментар
24.10.2025 14:35 Відповісти
За попередньою інформацією, під час перевірки документів у пасажирів дизель-потягу працівники ДПСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3581462
Та ви хоть читайте інколи, перед тим як коментувати. Ну що за люди, чорним по білому написано, але ж ні...
показати весь коментар
24.10.2025 14:36 Відповісти
з прочитаного я не зробила висновку, що одна із загиблих жінок була в групі працівників ДПСУ. Вона зазначена серед загиблих жінок. Тому не факт, що вона була при виконанні. Хоча можливо ви й праві
показати весь коментар
24.10.2025 14:41 Відповісти
Ми можемо судити тільки про те,що написано, всі свої фантазії не доречні в цьому контексті. Але якщо вже свою думку висловлювати, то загинули скоріше всього випадкові люди. Працівники ДПСУ навчені люди, вони загрозу бачуть і відчувають професійно,знають як діяти в таких випадках, скоріше всього вони не постраждали.
показати весь коментар
24.10.2025 14:50 Відповісти
контрольований прикордонний район починається в 30 км. від любого державного кордону.
Від Овруча до кацапів 20 км.
показати весь коментар
24.10.2025 14:31 Відповісти
до бульбашів, а не кацапів
показати весь коментар
24.10.2025 14:48 Відповісти
Нервы.
показати весь коментар
24.10.2025 14:31 Відповісти
Ну чому стільки біди невже мало війни ? це бидло що вбило людей, це якійсь відморозок кінчений з Харкова що воно тут робило,це і є ворожий план хаос.
показати весь коментар
24.10.2025 14:37 Відповісти
 
 