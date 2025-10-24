Чоловік підірвав гранату у поїзді на Житомирщині: четверо загиблих, 12 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж
24 жовтня в Овручі чоловік підірвав гранату у вагоні поїзда.
Про це повідомила пресофіцерка ГУ Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
"На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, відділу поліції номер 1 міста Овруч Коростенського районного управління поліції. Встановлюються всі обставини події", - зазначила Сілецька.
За словами старшої інспекторки з комунікації Коростенського райуправління поліції Іванни Божко, детальна інформація буде оприлюднена пізніше.
Оновлено
У Нацполіції зазначають, що інцидент стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу, у результаті якого загинули четверо людей, ще 12 отримали поранення. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
За попередньою інформацією, під час перевірки документів у пасажирів дизель-потягу працівники ДПСУ помітили, що один із пасажирів дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. Загинув сам зловмисник - 23-річний житель Харкова.
Серед загиблих також три жінки віком 29, 58 та 82 років, усі - жительки Коростенського району. Серед них - працівниця прикордонної служби.
Станом на 13:00 відомо про 12 поранених, усі вони перебувають у медичних закладах та отримують необхідну допомогу.
