Кинув гранату на подвір’я та втік: на Київщині затримано чоловіка, йому повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТО
У Броварському районі Київської області чоловік через раніше виниклий конфлікт із місцевим жителем кинув у його двір боєприпас. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
Так, 13 жовтня о 23:25 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селищі Баришівка. Встановлено, що 40-річний раніше судимий чоловік, через неприязні відносини з потерпілим, під’їхав на автомобілі до подвір’я опонента та кинув через паркан заздалегідь підготовлений вибуховий предмет. Після вчиненого - зник з місця події.
Унаслідок вибуху пошкоджено ґанок та вікна житлового будинку. На щастя, ніхто не постраждав.
На місці події працювали працівники вибухотехнічної служби поліції Київщини та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції. Фахівці вилучили речові докази, які наразі направлені на експертне дослідження.
Поліцейські встановили особу та його місцеперебування. Зловмисника затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом вибуху (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України) та фактом незаконного придбання, зберігання та носінні бойового припасу, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
