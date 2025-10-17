УКР
Кинув гранату на подвір’я та втік: на Київщині затримано чоловіка, йому повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТО

У Броварському районі Київської області чоловік через раніше виниклий конфлікт із місцевим жителем кинув у його двір боєприпас. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, 13 жовтня о 23:25 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селищі Баришівка. Встановлено, що 40-річний раніше судимий чоловік, через неприязні відносини з потерпілим, під’їхав на автомобілі до подвір’я опонента та кинув через паркан заздалегідь підготовлений вибуховий предмет. Після вчиненого - зник з місця події.

Чоловік кинув гранату на подвір’я

Унаслідок вибуху пошкоджено ґанок та вікна житлового будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

На місці події працювали працівники вибухотехнічної служби поліції Київщини та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції. Фахівці вилучили речові докази, які наразі направлені на експертне дослідження.

Поліцейські встановили особу та його місцеперебування. Зловмисника затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом вибуху (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України) та фактом незаконного придбання, зберігання та носінні бойового припасу, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

По-- повинна бути стаття---замах на вбивство А по друге такого дебіла нічого не вилікує.
17.10.2025 13:06 Відповісти
 
 