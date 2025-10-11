Підрив гранати під час конфлікту в Лозовій: чоловіку повідомлено про підозру за трьома статтями, зокрема - умисне вбивство

Чоловіку, який кинув гранату у двох людей під час конфлікту в місті Лозова на Харківщині, повідомили про підозру в умисному вбивстві, замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"10 жовтня о 16:45 в одному зі складських приміщень на території міста Лозова між чоловіками виник конфлікт. Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, дістав гранату, висмикнув чеку та кинув у напрямку 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. Після чого боєприпас здетонував. Чоловіків було доставлено до Лозівської лікарні, неповнолітнього до лікарні в м. Харків. Під час надання медичної допомоги 39-річний постраждалий помер", - нагадали в поліції.

За місцем мешкання зловмисника проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено гранату та запал до неї. Вилучене направлене на експертне дослідження. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік підірвав гранату під час конфлікту у Лозовій: є загиблий, поранено 17-річного хлопця

Слідчі районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за п.5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст. 15, п.1,5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Наразі він перебуває у лікарні під конвоєм.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі