Взрыв гранаты во время конфликта в Лозовой: мужчине сообщено о подозрении по трем статьям, в частности - умышленное убийство

Мужчине, бросившему гранату в двух людей во время конфликта в городе Лозовая на Харьковщине, сообщили о подозрении в умышленном убийстве, покушении на убийство и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"10 октября в 16:45 в одном из складских помещений на территории города Лозовая между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал гранату, выдернул чеку и бросил в направлении 39-летнего мужчины и 17-летнего парня. После чего боеприпас сдетонировал. Мужчины были доставлены в Лозовскую больницу, несовершеннолетний в больницу в г. Харьков. Во время оказания медицинской помощи 39-летний пострадавший скончался", - напомнили в полиции.

По месту жительства злоумышленника проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты граната и запал к ней. Изъятое направлено на экспертное исследование. По данному факту открыто уголовное производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина взорвал гранату во время конфликта в Лозовой: есть погибший, ранен 17-летний парень

Следователи районного отдела полиции под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст. 15, п.1,5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Сейчас он находится в больнице под конвоем.

Больше читайте в нашем Telegram-канале