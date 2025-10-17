Бросил гранату во двор и скрылся: на Киевщине задержан мужчина, ему сообщили о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

В Броварском районе Киевской области мужчина из-за ранее возникшего конфликта с местным жителем бросил в его двор боеприпас. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области.

Так, 13 октября в 23:25 в полицию поступило сообщение о взрыве в поселке Барышевка. Установлено, что 40-летний ранее судимый мужчина, из-за неприязненных отношений с потерпевшим, подъехал на автомобиле ко двору оппонента и бросил через забор заранее подготовленный взрывной предмет. После совершенного - скрылся с места происшествия.

В результате взрыва повреждены крыльцо и окна жилого дома. К счастью, никто не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники взрывотехнической службы полиции Киевщины и следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции. Специалисты изъяли вещественные доказательства, которые сейчас направлены на экспертное исследование.

Полицейские установили личность и его местонахождение. Злоумышленника задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщено о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) и фактом незаконного приобретения, хранения и ношении боевого припаса, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).