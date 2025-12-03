Взрыв произошел в одной из многоэтажек Одессы: полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. ФОТО
Вечером в среду, 3 декабря, в одной из квартир многоэтажки в Пересыпском районе Одессы произошел взрыв. Полицейские работают на месте происшествия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Одесской области.
В одной из квартир произошел взрыв
"О том, что в одной из квартир в многоэтажке на улице Князя Владимира Великого произошел взрыв, в полицию сообщила одна из жительниц дома", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются
В полиции добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Информация о пострадавших уточняется.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пабліки пишуть про те, що чоловік підірвав три гранати в житловому будинку. Кількість постраждалих невідома.