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Новости Фото Взрыв в многоэтажке Одессы
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Взрыв произошел в одной из многоэтажек Одессы: полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. ФОТО

Вечером в среду, 3 декабря, в одной из квартир многоэтажки в Пересыпском районе Одессы произошел взрыв. Полицейские работают на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Одесской области.

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В одной из квартир произошел взрыв

"О том, что в одной из квартир в многоэтажке на улице Князя Владимира Великого произошел взрыв, в полицию сообщила одна из жительниц дома", - говорится в сообщении.

взрыв в Одессе

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Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются

В полиции добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Информация о пострадавших уточняется.

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взрыв (6928) Одесса (8147) Одесская область (4379) Нацполиция (16988) Одесский район (632)
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Вибух стався у висотці на проспекті Князя Володимира Великого (колишній Добровольського).

Пабліки пишуть про те, що чоловік підірвав три гранати в житловому будинку. Кількість постраждалих невідома.
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03.12.2025 23:18 Ответить
Треба відкривати нову рубрику. "МАВПА ТА ГРАНАТИ"
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03.12.2025 23:32 Ответить
Пушкін не постраждав?
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04.12.2025 00:18 Ответить
это в моём доме какой-то дебил рванул 3 гранаты в парадной взорвал... хорошо хоть в другом конце дома - мать даже не услышала - узнала уже утром, когда я ец позвонил и сообщил
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04.12.2025 08:12 Ответить
 
 