Взрыв произошел в одной из многоэтажек Одессы: полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. ФОТО

Вечером в среду, 3 декабря, в одной из квартир многоэтажки в Пересыпском районе Одессы произошел взрыв. Полицейские работают на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Одесской области.

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В одной из квартир произошел взрыв

"О том, что в одной из квартир в многоэтажке на улице Князя Владимира Великого произошел взрыв, в полицию сообщила одна из жительниц дома", - говорится в сообщении.

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Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются

В полиции добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Информация о пострадавших уточняется.

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