В Харькове произошел взрыв: один человек погиб, двое - пострадали
В результате взрыва в Шевченковском районе Харькова один человек погиб, двое - пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.
Жертвы
"Два человека пострадали в результате взрыва в Шевченковском районе Харькова", - говорится в сообщении
Позже он написал, что один человек погиб и уточняют, есть ли еще люди под завалами.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Повреждения
По предварительным данным, повреждены 3 автомобиля. Также произошло возгорание 4 гаражей. Подразделения ГСЧС в настоящее время ликвидируют пожары.
