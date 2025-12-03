РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11522 посетителя онлайн
Новости Взрыв в Харькове
931 1

В Харькове произошел взрыв: один человек погиб, двое - пострадали

Взрыв в Харькове: один человек погиб, продолжается разбор завалов

В результате взрыва в Шевченковском районе Харькова один человек погиб, двое - пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертвы

"Два человека пострадали в результате взрыва в Шевченковском районе Харькова", - говорится в сообщении

Позже он написал, что один человек погиб и уточняют, есть ли еще люди под завалами.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Также читайте: Россияне сбросили КАБ на Харьков: один человек пострадал, повреждены дома

Повреждения

По предварительным данным, повреждены 3 автомобиля. Также произошло возгорание 4 гаражей. Подразделения ГСЧС в настоящее время ликвидируют пожары.

Читайте также: Убитым в Вене украинцем оказался 21-летний сын заместителя мэра Харькова Кузьмина

Автор: 

взрыв (6983) Харьков (7833) Харьковская область (1964) Харьковский район (649)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь по ворогу нема і не буде. Нема на це політичного рішення.
показать весь комментарий
03.12.2025 15:34 Ответить
 
 