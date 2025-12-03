В Харькове произошел взрыв: один человек погиб, двое - пострадали

В результате взрыва в Шевченковском районе Харькова один человек погиб, двое - пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Жертвы

"Два человека пострадали в результате взрыва в Шевченковском районе Харькова", - говорится в сообщении

Позже он написал, что один человек погиб и уточняют, есть ли еще люди под завалами.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Повреждения

По предварительным данным, повреждены 3 автомобиля. Также произошло возгорание 4 гаражей. Подразделения ГСЧС в настоящее время ликвидируют пожары.

