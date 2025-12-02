Убитым в Вене украинцем оказался 21-летний сын заместителя мэра Харькова Кузьмина

Убитым в Вене 21-летним украинцем оказался сын заместителя мэра Харькова Сергей Кузьмин.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"21-летнего Даниила Кузьмина, сына заместителя мэра Харькова, нашли в Вене убитым и сожженным в его "мерседесе". Его крипто-кошельки кто-то очистил. То ли долги, то ли ограбили мажора – не знаю.

Но пришла в голову одна мысль. Пацан вряд ли в свои годы мог наработать на криптокошельки. Отец Сергей Кузьмин эвакуировал его из Украины вместе с семьей в начале вторжения и, очевидно, содержал своих беженцев", – говорится в сообщении.

По словам Николова, отец Кузьмина в должности заместителя мэра Харькова курирует землю и строительство в городе.

"А до того Сергей Кузьмин в 2019 году вообще возглавлял Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Это там, где в масштабах страны устанавливали прайсы на разрешения строительства.

И вот меня накрыл вопрос. Допустим, что этот непростой отец из группировки Игоря Абрамовича (ифюноувотаймин) не был коррупционером, не скирдовал деньги. Тогда зачем кому-то поджигать его сына в "мерседесе" в ореоле слухов о крипто-кошельках? Может, он был бы нафиг не нужен убийцам, если бы был просто беженцем среднего достатка?" - подытожил он.

Что говорит мэр Терехов?

Суспільне сообщило, что мэр Игорь Терехов отказался от комментариев, сказав, что это личная история Кузьмина.

"Это вопрос, который касается лично его. Я не буду отвечать на эти вопросы совсем. Это человеческая трагедия", - ответил Терехов.

Что предшествовало?