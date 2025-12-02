РУС
Новости Убийство Игоря Кузьмина
9 408 32

Убитым в Вене украинцем оказался 21-летний сын заместителя мэра Харькова Кузьмина

Убийство украинца в Вене: это сын заместителя мэра Харькова

Убитым в Вене 21-летним украинцем оказался сын заместителя мэра Харькова Сергей Кузьмин.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"21-летнего Даниила Кузьмина, сына заместителя мэра Харькова, нашли в Вене убитым и сожженным в его "мерседесе". Его крипто-кошельки кто-то очистил. То ли долги, то ли ограбили мажора – не знаю.

Но пришла в голову одна мысль. Пацан вряд ли в свои годы мог наработать на криптокошельки. Отец Сергей Кузьмин эвакуировал его из Украины вместе с семьей в начале вторжения и, очевидно, содержал своих беженцев", – говорится в сообщении.

По словам Николова, отец Кузьмина в должности заместителя мэра Харькова курирует землю и строительство в городе.

"А до того Сергей Кузьмин в 2019 году вообще возглавлял Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Это там, где в масштабах страны устанавливали прайсы на разрешения строительства.

И вот меня накрыл вопрос. Допустим, что этот непростой отец из группировки Игоря Абрамовича (ифюноувотаймин) не был коррупционером, не скирдовал деньги. Тогда зачем кому-то поджигать его сына в "мерседесе" в ореоле слухов о крипто-кошельках? Может, он был бы нафиг не нужен убийцам, если бы был просто беженцем среднего достатка?" - подытожил он.

Что говорит мэр Терехов?

Суспільне сообщило, что мэр Игорь Терехов отказался от комментариев, сказав, что это личная история Кузьмина.

"Это вопрос, который касается лично его. Я не буду отвечать на эти вопросы совсем. Это человеческая трагедия", - ответил Терехов.

Что предшествовало?

  • В конце ноября сообщалось, что в Вене нашли тело мужчины, которого идентифицировали как 21-летнего гражданина Украины. Его нашли в сгоревшем автомобиле в подземном гараже отеля.
  • Как пишет Kronen Zeitung, 21-летний украинец прибыл в Австрию "некоторое время назад" и получил временную защиту. Полиция Вены начала расследование инцидента и допрашивает родственников и друзей погибшего. Обстоятельства и мотив убийства остаются неизвестными.

Убийство украинца в Вене: это сын заместителя мэра Харькова

Австрия (864) убийство (6645) Харьков (7831)
Топ комментарии
+9
Наивность наших воров и взяточников, сама идея что награбленное бабло и связи с мусорами в Украине могут спасти их и квиточок ихних в Европе, Америке или где либо ещё, умиляет просто.
В данном случае меня удивило что мажора не посадили на цепь в каком нибудь подвале в австрийских Альпах и не стали доить его отца, без сомнения кристальной души человека, на еженедельные пополнения крипто кошельков. Наверное просто не захотели играть в долгую робингуды.
02.12.2025 16:21 Ответить
+9
взагалі не шкода, якби жили по совісті - ніхто б їх не намагався вбити.
02.12.2025 16:22 Ответить
+8
Ага, і мерс заправляти. Ще й мабуть допомогу як біженець отримував. Отак подивляться австрійці на наших "біженців" і подумають - якого дідька ми мусимо їм допомагати?
02.12.2025 16:27 Ответить
TALES FROM THE CRYPT 😁
02.12.2025 16:13 Ответить
FAILS FROM THE CRYPT
02.12.2025 16:37 Ответить
Великі гроші мають свою тінь і у Відні.
02.12.2025 16:14 Ответить
ці мажори ******* жити шикарно, хізуючись авто, годинниками Та й ще багато базикати
звідки цю новину здерли?
"заступника мера Харкова Сергій Кузьміна." ну тут зрозуміло, хер поймеш чи то чоловік, чи то жінка, корупціонер статі не має.
"(іфюноувотаймін)" а це млять шо таке?
02.12.2025 16:18 Ответить
відбій тревоги. іфюноувотаймін - це ланденізекепіталофгрейтбрітан
За такі речі слід писакам на хвилин десять кінчик язика в лещатах затискати. Інтурісти блін...
показать весь комментарий
😁 якшо таку мазефаку почитати до 5 хв, то реально мозок блювати починає
показать весь комментарий
верігудекселент!!
показать весь комментарий
Очевидно, що слово "Абрамович", що у автора в тексті, є для нього тригером для адженди треку кейса 😂
показать весь комментарий
Папа так тяжко працює в Україні, щоб у сина було шо пити та їсти...
показать весь комментарий
Ага, і мерс заправляти. Ще й мабуть допомогу як біженець отримував. Отак подивляться австрійці на наших "біженців" і подумають - якого дідька ми мусимо їм допомагати?
показать весь комментарий
І щоб не сидів на шиї у платників податків ЄС.
показать весь комментарий
Не дістали татка, дістали сина. Шкода хлопця.
показать весь комментарий
взагалі не шкода, якби жили по совісті - ніхто б їх не намагався вбити.
показать весь комментарий
А вбивають лише тих, хто живе не по совісті?
показать весь комментарий
"Це питання, яке стосується особисто його. Я не буду відповідати на ці питання зовсім. Це людська трагедія", - відповів Терехов.
-------------
Литсо таки в пушку, да? Маслину в почку не хочется?
02.12.2025 16:21 Ответить
Всі вони з одного гепівського кодла.
показать весь комментарий
Наивность наших воров и взяточников, сама идея что награбленное бабло и связи с мусорами в Украине могут спасти их и квиточок ихних в Европе, Америке или где либо ещё, умиляет просто.
В данном случае меня удивило что мажора не посадили на цепь в каком нибудь подвале в австрийских Альпах и не стали доить его отца, без сомнения кристальной души человека, на еженедельные пополнения крипто кошельков. Наверное просто не захотели играть в долгую робингуды.
Від долі не втечеш. Вона і у Відні достане.
показать весь комментарий
Ось вам реальний приклад як можна розбагатіти на крипті.
Знаходиш власника гаманця - паяльнік у дупу, тіло потім спалить.
А не те що на курсах заливають - слідтит за трендом, свічки і прочій брєд.
02.12.2025 16:30 Ответить
Не економте на охороні якщо є гроші.
Во єти все криптокошельки имеют кровавій відбиток
показать весь комментарий
Як би тим чистильникам криптогаманців ще у Монако навідатись...
показать весь комментарий
Ще один геройські загиблий на віденському фронті. Спи з миром, товариш. Криптогаманець чекає тебе на тому світі.
показать весь комментарий
Ну заступник мера же ж евакоювався успішно?)))
Тепер нехай подумає над своєю поведінкою це чмо,....
показать весь комментарий
Пропала папкина крипта
показать весь комментарий
Лучше бы на фронте погиб...
показать весь комментарий
Жив би в Харькові, був би живий.
показать весь комментарий
взятки назад забрали, може не хотів віддавати і тому піджарили
показать весь комментарий
Мерам і заступникам мерів давно пора запамятати-КОРУПЦІЯ ВБИВАЄ.
показать весь комментарий
Карма
показать весь комментарий
