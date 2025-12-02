Вбитим у Відні українцем виявився 21-річний син заступника мера Харкова Кузьміна
Вбитим у Відні 21-річним українцем виявився син заступника мера Харкова Сергій Кузьміна.
Про це у Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
"21-річного Данила Кузьміна, сина заммера Харкова, знайшли у Відні вбитим і спаленим у його "мерседесі". Його криптогаманці хтось почистив. Чи то борги, чи то трусонули мажора – не знаю.
Але спало на думку. Пацан навряд чи в свої роки міг напрацювати на криптогаманці. Батько Сергій Кузьмін евакуював його з України разом з родиною на початку вторгнення ну і очевидно утримував своїх біженців", - йдеться в повідомленні.
За словами Ніколова, батько Кузьміна на посаді заступника мера Харкова опікується землею і будівництвом в місті.
"А до того Сергій Кузьмін у 2019 році взагалі очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Це там де в масштабах країни встановлювали прайси на дозволи будувати.
І от мене накрило питання. Припустімо, що цей непростий батько з угруповання Ігоря Абрамовича (іфюноувотаймін) не був корупціонером, не скирдував гроші. Тоді навіщо комусь палити його сина в "мерседесі" в ореолі чуток про криптогаманці? Може він був би нафіг не нужен вбивцям, якби був просто біженцем середнього достатку?" - підсумував він.
Що каже мер Терехов?
Суспільне повідомило, що мер Ігор Терехов відмовився від коментарів, сказавши, що це особиста історія Кузьміна.
"Це питання, яке стосується особисто його. Я не буду відповідати на ці питання зовсім. Це людська трагедія", - відповів Терехов.
Що передувало?
- Наприкінці листопада повідомлялось, що у Відні знайшли тіло чоловіка, якого ідентифікували як 21-річного громадянина України. Його знайшли у згорілому авто у підземному гаражі готелю.
- Як пише Kronen Zeitung, 21-річний українець прибув до Австрії "деякий час тому" і отримав тимчасовий захист. Поліція Відня розпочала розслідування інциденту та допитує родичів і друзів загиблого. Обставини й мотив убивства залишаються невідомими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"заступника мера Харкова Сергій Кузьміна." ну тут зрозуміло, хер поймеш чи то чоловік, чи то жінка, корупціонер статі не має.
"(іфюноувотаймін)" а це млять шо таке?
адженди трекукейса 😂
-------------
Литсо таки в пушку, да? Маслину в почку не хочется?
В данном случае меня удивило что мажора не посадили на цепь в каком нибудь подвале в австрийских Альпах и не стали доить его отца, без сомнения кристальной души человека, на еженедельные пополнения крипто кошельков. Наверное просто не захотели играть в долгую робингуды.
Знаходиш власника гаманця - паяльнік у дупу, тіло потім спалить.
А не те що на курсах заливають - слідтит за трендом, свічки і прочій брєд.
Тепер нехай подумає над своєю поведінкою це чмо,....
Дуже цікаво отримати відповідь від поллюції, за які такі заслуги його о нагородили вогнепальною зброєю!
Навіть кріптогаманців...
Але злодіям і рішалам гарний сигнал.