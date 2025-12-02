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Новини Вбивство Данила Кузьміна
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Вбитим у Відні українцем виявився 21-річний син заступника мера Харкова Кузьміна

Вбивство українця у Відні: це син заступника мера Харкова

Вбитим у Відні 21-річним українцем виявився син заступника мера Харкова Сергій Кузьміна.

Про це у Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

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"21-річного Данила Кузьміна, сина заммера Харкова, знайшли у Відні вбитим і спаленим у його "мерседесі". Його криптогаманці хтось почистив. Чи то борги, чи то трусонули мажора – не знаю.

Але спало на думку. Пацан навряд чи в свої роки міг напрацювати на криптогаманці. Батько Сергій Кузьмін евакуював його з України разом з родиною на початку вторгнення ну і очевидно утримував своїх біженців", - йдеться в повідомленні.

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За словами Ніколова, батько Кузьміна на посаді заступника мера Харкова опікується землею і будівництвом в місті.

"А до того Сергій Кузьмін у 2019 році взагалі очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Це там де в масштабах країни встановлювали прайси на дозволи будувати.

І от мене накрило питання. Припустімо, що цей непростий батько з угруповання Ігоря Абрамовича (іфюноувотаймін) не був корупціонером, не скирдував гроші. Тоді навіщо комусь палити його сина в "мерседесі" в ореолі чуток про криптогаманці? Може він був би нафіг не нужен вбивцям, якби був просто біженцем середнього достатку?" - підсумував він.

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Що каже мер Терехов?

Суспільне повідомило, що мер Ігор Терехов відмовився від коментарів, сказавши, що це особиста історія Кузьміна.

"Це питання, яке стосується особисто його. Я не буду відповідати на ці питання зовсім. Це людська трагедія", - відповів Терехов.

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Що передувало?

  • Наприкінці листопада повідомлялось, що у Відні знайшли тіло чоловіка, якого ідентифікували як 21-річного громадянина України. Його знайшли у згорілому авто у підземному гаражі готелю.
  • Як пише Kronen Zeitung, 21-річний українець прибув до Австрії "деякий час тому" і отримав тимчасовий захист. Поліція Відня розпочала розслідування інциденту та допитує родичів і друзів загиблого. Обставини й мотив убивства залишаються невідомими.

Вбивство українця у Відні: це син заступника мера Харкова

Автор: 

Австрія (1013) вбивство (3277) Харків (6139)
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Топ коментарі
+26
Ага, і мерс заправляти. Ще й мабуть допомогу як біженець отримував. Отак подивляться австрійці на наших "біженців" і подумають - якого дідька ми мусимо їм допомагати?
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02.12.2025 16:27 Відповісти
+25
Наивность наших воров и взяточников, сама идея что награбленное бабло и связи с мусорами в Украине могут спасти их и квиточок ихних в Европе, Америке или где либо ещё, умиляет просто.
В данном случае меня удивило что мажора не посадили на цепь в каком нибудь подвале в австрийских Альпах и не стали доить его отца, без сомнения кристальной души человека, на еженедельные пополнения крипто кошельков. Наверное просто не захотели играть в долгую робингуды.
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02.12.2025 16:21 Відповісти
+25
взагалі не шкода, якби жили по совісті - ніхто б їх не намагався вбити.
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02.12.2025 16:22 Відповісти
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TALES FROM THE CRYPT 😁
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02.12.2025 16:13 Відповісти
FAILS FROM THE CRYPT
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02.12.2025 16:37 Відповісти
Великі гроші мають свою тінь і у Відні.
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02.12.2025 16:14 Відповісти
ці мажори ******* жити шикарно, хізуючись авто, годинниками Та й ще багато базикати
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02.12.2025 16:16 Відповісти
звідки цю новину здерли?
"заступника мера Харкова Сергій Кузьміна." ну тут зрозуміло, хер поймеш чи то чоловік, чи то жінка, корупціонер статі не має.
"(іфюноувотаймін)" а це млять шо таке?
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02.12.2025 16:18 Відповісти
відбій тревоги. іфюноувотаймін - це ланденізекепіталофгрейтбрітан
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02.12.2025 16:20 Відповісти
За такі речі слід писакам на хвилин десять кінчик язика в лещатах затискати. Інтурісти блін...
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02.12.2025 16:24 Відповісти
😁 якшо таку мазефаку почитати до 5 хв, то реально мозок блювати починає
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02.12.2025 16:41 Відповісти
верігудекселент!!
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02.12.2025 17:11 Відповісти
Та ні -бомбаньєкергуду
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02.12.2025 19:03 Відповісти
Очевидно, що слово "Абрамович", що у автора в тексті, є для нього тригером для адженди треку кейса 😂
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02.12.2025 16:36 Відповісти
Фраза "іф ю ноу вот ай мін" (англ. "if you know what I mean") - це транслітерація англійського виразу, який означає "якщо ви розумієте, про що я" або "якщо ви знаєте, що я маю на увазі....Це фраза, яка використовується для того, щоб уникнути прямого пояснення, припускаючи, що ви вловите натяк або зможете зрозуміти неявне значення повідомлення, яке часто буває двозначним, саркастичним або інтимним.....
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02.12.2025 17:38 Відповісти
Дякую знайомо, ми з хлопцями так вітались в школі один другому -*гамальабдельнасер*відповідь *урхокалевакеконен*
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02.12.2025 19:07 Відповісти
Папа так тяжко працює в Україні, щоб у сина було шо пити та їсти...
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02.12.2025 16:19 Відповісти
Ага, і мерс заправляти. Ще й мабуть допомогу як біженець отримував. Отак подивляться австрійці на наших "біженців" і подумають - якого дідька ми мусимо їм допомагати?
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02.12.2025 16:27 Відповісти
І щоб не сидів на шиї у платників податків ЄС.
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02.12.2025 16:28 Відповісти
Не дістали татка, дістали сина. Шкода хлопця.
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02.12.2025 16:20 Відповісти
взагалі не шкода, якби жили по совісті - ніхто б їх не намагався вбити.
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02.12.2025 16:22 Відповісти
А вбивають лише тих, хто живе не по совісті?
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02.12.2025 17:08 Відповісти
в Австрії в мерсі? тільки тих хто не по совісті.
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02.12.2025 18:06 Відповісти
"Це питання, яке стосується особисто його. Я не буду відповідати на ці питання зовсім. Це людська трагедія", - відповів Терехов.
-------------
Литсо таки в пушку, да? Маслину в почку не хочется?
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02.12.2025 16:21 Відповісти
Всі вони з одного гепівського кодла.
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02.12.2025 16:43 Відповісти
Эт точно (с)
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02.12.2025 17:59 Відповісти
Наивность наших воров и взяточников, сама идея что награбленное бабло и связи с мусорами в Украине могут спасти их и квиточок ихних в Европе, Америке или где либо ещё, умиляет просто.
В данном случае меня удивило что мажора не посадили на цепь в каком нибудь подвале в австрийских Альпах и не стали доить его отца, без сомнения кристальной души человека, на еженедельные пополнения крипто кошельков. Наверное просто не захотели играть в долгую робингуды.
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02.12.2025 16:21 Відповісти
Від долі не втечеш. Вона і у Відні достане.
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02.12.2025 16:22 Відповісти
Ось вам реальний приклад як можна розбагатіти на крипті.
Знаходиш власника гаманця - паяльнік у дупу, тіло потім спалить.
А не те що на курсах заливають - слідтит за трендом, свічки і прочій брєд.
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02.12.2025 16:30 Відповісти
Не економте на охороні якщо є гроші.
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02.12.2025 16:31 Відповісти
Во єти все криптокошельки имеют кровавій відбиток
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02.12.2025 16:35 Відповісти
Як би тим чистильникам криптогаманців ще у Монако навідатись...
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02.12.2025 16:36 Відповісти
Ще один геройські загиблий на віденському фронті. Спи з миром, товариш. Криптогаманець чекає тебе на тому світі.
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02.12.2025 16:36 Відповісти
Ну заступник мера же ж евакоювався успішно?)))
Тепер нехай подумає над своєю поведінкою це чмо,....
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02.12.2025 16:41 Відповісти
Пропала папкина крипта
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02.12.2025 16:44 Відповісти
Лучше бы на фронте погиб...
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02.12.2025 16:44 Відповісти
Жив би в Харькові, був би живий.
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02.12.2025 16:53 Відповісти
взятки назад забрали, може не хотів віддавати і тому піджарили
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02.12.2025 16:57 Відповісти
Мерам і заступникам мерів давно пора запамятати-КОРУПЦІЯ ВБИВАЄ.
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02.12.2025 17:05 Відповісти
Карма
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02.12.2025 17:16 Відповісти
Не так давно в Києві застрелився криптоблогер Костянтин Ганіч, відомий як Костя Кудо. Його тіло знайшли в салоні автомобіля Lamborghini з вогнепальним пораненням голови. Слідчі підтвердили версію самогубства, яку могли спричинити фінансові труднощі. Хоча, хто зна?
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02.12.2025 17:35 Відповісти
Це той, що застрелився з НАГОРОДНОЇ ЗБРОЇ?
Дуже цікаво отримати відповідь від поллюції, за які такі заслуги його о нагородили вогнепальною зброєю!
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02.12.2025 18:20 Відповісти
а ти читав як петя порох за часiв свого президентства нагородив все киевське Дiнамо включаючи масажистiв пiстолетами Форт з словами -все ще можу. I нiхто б про це i нiколи не дiзнався якби у Реброва того пистолета злодii не поцупили. а ти дивуешся....
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02.12.2025 19:37 Відповісти
Щось мене і не дуже засмутило...Кожному своє.
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02.12.2025 17:42 Відповісти
"В труні кішень немає"
Навіть кріптогаманців...
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02.12.2025 18:18 Відповісти
Не знаю мені собак шкода котів шкода а таких мажорів ні - можливо зі мною щось не так?
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02.12.2025 18:38 Відповісти
Для Харкова знайоме - сунул Доба Гепу в реку, рак за Гепу Добу хвать. І фсьо кенгуду.
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02.12.2025 19:07 Відповісти
Який жах. Ще не було ніяких подробиць, а нещасного покійника і такого ж нещасного його батька змішали з брудом. Скільки ненависті і зловтіхи. Жлоби.
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02.12.2025 19:37 Відповісти
Подробицы такие, что у голодающего зама мэра Харькова , живущего на одну зарплату, работающего с утра до вечера что бы обеспечить харьковчан бюрократическими услугами, 21 летняя квиточка живёт на широкую ногу в одном из самых дорогих городов Европы не работая и ездит на мерседесе. Возникают вопросы, мадам. Например, почему квиточка не мог подкинуть крипты родному папе что бы он хоть кусочек мяса мог бы раз в месяц купить.
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02.12.2025 23:43 Відповісти
Не плутайте ваше жлобство із справедливістю.
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03.12.2025 05:55 Відповісти
О справедливости я не говорил а понятие жлобства у вас видимо свое собственное, так бывает. У вас наверное тоже есть родственник вор или взяточник.
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03.12.2025 10:29 Відповісти
А ви народилися або в алкоголіків, або у наркоманів. Так буває. У людей горе, а вам весело. Не подається його тато, то потрібно було написати заяву до прокуратури. Тим убивцям абсолютно по барабану походження його грошей. Одного разу вони прийдуть до ваших дітей , але вам буде весело, з огляду на написане.
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03.12.2025 15:20 Відповісти
О, так не просто родственник, а близкий. И много ваш папа накрал?
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03.12.2025 15:58 Відповісти
ПНХ.
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03.12.2025 17:50 Відповісти
Конфиденциальная информация. Понимаю. Ну, поменьше быкуйте и шикуйте у вас там в Парыжах на наколядованные вашим папой пенёнзы, иначе станете такой же точно новостью на Цензоре нам на потеху, это если вас на цепь не посадят в каком нибудь подвале или борделе.
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03.12.2025 18:56 Відповісти
... хлопця шкода.
Але злодіям і рішалам гарний сигнал.
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02.12.2025 20:06 Відповісти
Даже врагу не пожелал бы потерять сына. Как бы там нибыло.
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03.12.2025 01:09 Відповісти
 
 