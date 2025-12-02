Вбитим у Відні українцем виявився 21-річний син заступника мера Харкова Кузьміна

Вбитим у Відні 21-річним українцем виявився син заступника мера Харкова Сергій Кузьміна.

Про це у Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

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"21-річного Данила Кузьміна, сина заммера Харкова, знайшли у Відні вбитим і спаленим у його "мерседесі". Його криптогаманці хтось почистив. Чи то борги, чи то трусонули мажора – не знаю.

Але спало на думку. Пацан навряд чи в свої роки міг напрацювати на криптогаманці. Батько Сергій Кузьмін евакуював його з України разом з родиною на початку вторгнення ну і очевидно утримував своїх біженців", - йдеться в повідомленні.

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За словами Ніколова, батько Кузьміна на посаді заступника мера Харкова опікується землею і будівництвом в місті.

"А до того Сергій Кузьмін у 2019 році взагалі очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Це там де в масштабах країни встановлювали прайси на дозволи будувати.

І от мене накрило питання. Припустімо, що цей непростий батько з угруповання Ігоря Абрамовича (іфюноувотаймін) не був корупціонером, не скирдував гроші. Тоді навіщо комусь палити його сина в "мерседесі" в ореолі чуток про криптогаманці? Може він був би нафіг не нужен вбивцям, якби був просто біженцем середнього достатку?" - підсумував він.

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Що каже мер Терехов?

Суспільне повідомило, що мер Ігор Терехов відмовився від коментарів, сказавши, що це особиста історія Кузьміна.

"Це питання, яке стосується особисто його. Я не буду відповідати на ці питання зовсім. Це людська трагедія", - відповів Терехов.

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Що передувало?