У США обвинуваченому, який смертельно поранив українську біженку Заруцьку, загрожує смертна кара

Федеральний суд присяжних у Північній Кароліні звинуватив 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого у навмисному вбивстві українки Ірини Заруцької.

Брауна-молодшого звинуватили у "насильстві щодо залізничного перевізника та системи громадського транспорту, що призвело до смерті" - це федеральний злочин, за який може бути призначено найвищу міру покарання. Обвинувачення передбачає можливість смертної кари.

Згідно з обвинувальним висновком, присяжні дійшли висновку, що чоловік умисно позбавив життя 23-річну Ірину Заруцьку.

Адвокатка родини загиблої заявила, що сім’я "задоволена обвинувальним актом і сподівається на швидке правосуддя для Ірини".

Захист Брауна, своєю чергою, повідомив: "Наразі в нас немає жодних коментарів".

Убивство Ірини Заруцької

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

