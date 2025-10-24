УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7352 відвідувача онлайн
Новини Вбивство українки в США
4 308 7

У США обвинуваченому, який смертельно поранив українську біженку Заруцьку, загрожує смертна кара

заруцька,ірина

Федеральний суд присяжних у Північній Кароліні звинуватив 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого у навмисному вбивстві українки Ірини Заруцької. 

Про це повідомляє NBC News, передає Цензор.НЕТ.

Брауна-молодшого звинуватили у "насильстві щодо залізничного перевізника та системи громадського транспорту, що призвело до смерті" - це федеральний злочин, за який може бути призначено найвищу міру покарання. Обвинувачення передбачає можливість смертної кари.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замах на одеських активістів Ганула та Бейбутяна: обвинуваченого засудили до 14 років в’язниці

Згідно з обвинувальним висновком, присяжні дійшли висновку, що чоловік умисно позбавив життя 23-річну Ірину Заруцьку.

Адвокатка родини загиблої заявила, що сім’я "задоволена обвинувальним актом і сподівається на швидке правосуддя для Ірини".

Захист Брауна, своєю чергою, повідомив: "Наразі в нас немає жодних коментарів".

Убивство Ірини Заруцької

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вбили 358 цивільних у Бучі, у чоловіка стріляли щонайменше 16 разів за відмову виконати наказ військового РФ, - Офіс генпрокурора

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

США (24630) вбивство (3239)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довго думали
показати весь коментар
24.10.2025 10:37 Відповісти
Так він же психічно хворий. Скоріше за все, в дурку пожиттєво сяде...
показати весь коментар
24.10.2025 10:39 Відповісти
В США страчують теж психічно хворих…
показати весь коментар
24.10.2025 10:43 Відповісти
Верховний Суд США ухвалив, що страта психічно хворих людей, які вчинили вбивства, суперечить конституції

17.12.2002

Суд вважає, що практика таких страт суперечила духові американської конституції, яка забороняє жорстокі або незвичні покарання.

Рішення було ухваленим шістьма голосами проти трьох і скасовує таким чином рішення Верховного Суду 1989 року, яке дозволяло такі страти.

Кореспонденти Бі-Бі-Сі відзначають, що найбільше це рішення відчують у тих двадцяти американських штатах, де страти психічно хворих практикувалися і досі.

БіБіСі - Українська служба
показати весь коментар
24.10.2025 10:58 Відповісти
Скорей всего шизик, а таких не карают, только лечат, так было в тоталитарном СССР и сейчас в Украине и пр. постсовковых странах. Только в гитлеровской Германии таких уничтожали. В США шизофрения признана не заболеванием, а чертой характера, ну чтоб шизиков не ущемляли, поэтому поле для манёвра там большое
показати весь коментар
24.10.2025 11:40 Відповісти
Це не шизик а звичайний екземпляр з зоопарку. Такі випадки - рутина в містах, просто цей став відомим.
показати весь коментар
24.10.2025 12:11 Відповісти
ЗДОХНИ, ТВАРИНА!!!!
показати весь коментар
24.10.2025 13:26 Відповісти
 
 