РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7251 посетитель онлайн
Новости Убийство украинки в США
4 307 7

В США обвиняемому, смертельно ранившему украинскую беженку Заруцкую, грозит смертная казнь

заруцкая,ирина

Федеральный суд присяжных в Северной Каролине обвинил 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего в умышленном убийстве украинки Ирины Заруцкой.

Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Брауна-младшего обвинили в "насилии в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, что привело к смерти". Это федеральное преступление, за которое может быть назначена высшая мера наказания. Обвинение предусматривает возможность смертной казни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покушение на одесских активистов Ганула и Бейбутяна: обвиняемого приговорили к 14 годам тюрьмы

Согласно обвинительному заключению, присяжные пришли к выводу, что мужчина умышленно лишил жизни 23-летнюю Ирину Заруцкую.

Адвокат семьи погибшей заявила, что семья "довольна обвинительным актом и надеется на скорое правосудие для Ирины".

Защита Брауна, в свою очередь, сообщила: "Сейчас у нас нет никаких комментариев".

Убийство Ирины Заруцкой

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты убили 358 гражданских в Буче, в мужчину стреляли по меньшей мере 16 раз за отказ выполнить приказ военного РФ, - Офис генпрокурора

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные медиа в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

США (28154) убийство (6635)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Довго думали
показать весь комментарий
24.10.2025 10:37 Ответить
Так він же психічно хворий. Скоріше за все, в дурку пожиттєво сяде...
показать весь комментарий
24.10.2025 10:39 Ответить
В США страчують теж психічно хворих…
показать весь комментарий
24.10.2025 10:43 Ответить
Верховний Суд США ухвалив, що страта психічно хворих людей, які вчинили вбивства, суперечить конституції

17.12.2002

Суд вважає, що практика таких страт суперечила духові американської конституції, яка забороняє жорстокі або незвичні покарання.

Рішення було ухваленим шістьма голосами проти трьох і скасовує таким чином рішення Верховного Суду 1989 року, яке дозволяло такі страти.

Кореспонденти Бі-Бі-Сі відзначають, що найбільше це рішення відчують у тих двадцяти американських штатах, де страти психічно хворих практикувалися і досі.

БіБіСі - Українська служба
показать весь комментарий
24.10.2025 10:58 Ответить
Скорей всего шизик, а таких не карают, только лечат, так было в тоталитарном СССР и сейчас в Украине и пр. постсовковых странах. Только в гитлеровской Германии таких уничтожали. В США шизофрения признана не заболеванием, а чертой характера, ну чтоб шизиков не ущемляли, поэтому поле для манёвра там большое
показать весь комментарий
24.10.2025 11:40 Ответить
Це не шизик а звичайний екземпляр з зоопарку. Такі випадки - рутина в містах, просто цей став відомим.
показать весь комментарий
24.10.2025 12:11 Ответить
ЗДОХНИ, ТВАРИНА!!!!
показать весь комментарий
24.10.2025 13:26 Ответить
 
 