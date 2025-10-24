В США обвиняемому, смертельно ранившему украинскую беженку Заруцкую, грозит смертная казнь
Федеральный суд присяжных в Северной Каролине обвинил 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего в умышленном убийстве украинки Ирины Заруцкой.
Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.
Брауна-младшего обвинили в "насилии в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, что привело к смерти". Это федеральное преступление, за которое может быть назначена высшая мера наказания. Обвинение предусматривает возможность смертной казни.
Согласно обвинительному заключению, присяжные пришли к выводу, что мужчина умышленно лишил жизни 23-летнюю Ирину Заруцкую.
Адвокат семьи погибшей заявила, что семья "довольна обвинительным актом и надеется на скорое правосудие для Ирины".
Защита Брауна, в свою очередь, сообщила: "Сейчас у нас нет никаких комментариев".
Убийство Ирины Заруцкой
Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.
По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.
Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.
На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные медиа в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.
