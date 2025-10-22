Покушение на одесских активистов Ганула и Бейбутяна: обвиняемого приговорили к 14 годам тюрьмы
Приморский райсуд Одессы вынес приговор по делу о покушении на общественных активистов Геннадия Бейбутяна и Демьяна Ганула. Обвиняемого Николая Майоренко признали виновным и назначили ему 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Укринформ" и "Суспільне Одеса".
Рассмотрение дела Майоренко
Во время предыдущего заседания 20 октября Майоренко заявил, что полностью признает вину и соглашается на упрощенное рассмотрение дела. До этого обвиняемый вину не признавал.
Прокуратура просила для Майоренко 15 лет лишения свободы, подчеркивая, что речь идет о покушении на заказное убийство из корыстных побуждений.
Мужчина также сообщил журналистам, что не планирует подавать апелляцию.
Что известно о деле Николая Майоренко
Николая Майоренко задержали в октябре 2024 года при попытке организовать убийство общественного деятеля и бизнесмена Геннадия Бейбутяна.
По материалам дела, он это делал по заказу РФ. А потом должен был организовать убийство общественного деятеля Демьяна Ганула.
14 марта 2025 года активиста Демьяна Ганула убили в Одессе. В убийстве подозревают 46-летнего военнослужащего-дезертира Сергея Шалаева.
Следователи утверждают, что убийство ему заказали неизвестные люди, которые действовали в интересах РФ.
