Покушение на одесских активистов Ганула и Бейбутяна: обвиняемого приговорили к 14 годам тюрьмы

Обвиняемого в покушении на Ганула и Бейбутяна приговорили к 14 годам тюрьмы
Фото: Суспільне Одеса

Приморский райсуд Одессы вынес приговор по делу о покушении на общественных активистов Геннадия Бейбутяна и Демьяна Ганула. Обвиняемого Николая Майоренко признали виновным и назначили ему 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Укринформ" и "Суспільне Одеса".

Рассмотрение дела Майоренко

Во время предыдущего заседания 20 октября Майоренко заявил, что полностью признает вину и соглашается на упрощенное рассмотрение дела. До этого обвиняемый вину не признавал.

Прокуратура просила для Майоренко 15 лет лишения свободы, подчеркивая, что речь идет о покушении на заказное убийство из корыстных побуждений.

Мужчина также сообщил журналистам, что не планирует подавать апелляцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Демьяна Ганула: полиция направила в суд обвинительный акт. ФОТО

Что известно о деле Николая Майоренко

Николая Майоренко задержали в октябре 2024 года при попытке организовать убийство общественного деятеля и бизнесмена Геннадия Бейбутяна.

По материалам дела, он это делал по заказу РФ. А потом должен был организовать убийство общественного деятеля Демьяна Ганула.

14 марта 2025 года активиста Демьяна Ганула убили в Одессе. В убийстве подозревают 46-летнего военнослужащего-дезертира Сергея Шалаева.

Следователи утверждают, что убийство ему заказали неизвестные люди, которые действовали в интересах РФ.

Читайте также: Активист Ганул сообщал об угрозах жизни. Подозреваемый в подготовке убийства был задержан, - Нацполиция

Одесса (8070) приговор (1286) суд (25280) убийство (6632) Ганул (16)
В цьому випадку 14 років це знущання! "Залізобетонне" довічне, без права на помилування.
22.10.2025 19:49 Ответить
З конфіскацією всього - шоб діти жили на вулиці.
22.10.2025 20:04 Ответить
 
 