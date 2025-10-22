УКР
Замах на одеських активістів Ганула та Бейбутяна: обвинуваченого засудили до 14 років в’язниці

Обвинуваченого у замаху на Ганула та Бейбутяна засудили до 14 років в’язниці
Фото: Суспільне Одеса

Приморський райсуд Одеси виніс вирок у справі про замах на громадських активістів Геннадія Бейбутяна та Дем’яна Ганула. Обвинуваченого Миколу Майоренка визнали винним та призначили йому 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Укрінформ" та "Суспільне Одеса".

Розгляд справи Майоренка

Під час попереднього засідання 20 жовтня Майоренко заявив, що повністю визнає провину і погоджується на спрощений розгляд справи. До цього обвинувачений провину не визнавав.

Прокуратура просила для Майоренка 15 років позбавлення волі, наголошуючи, що йдеться про замах на вбивство на замовлення з корисливих мотивів.

Чоловік також повідомив журналістам, що не планує подавати апеляцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство Дем’яна Ганула: поліція скерувала до суду обвинувальний акт. ФОТО

Що відомо про справу Миколи Майоренка

Микола Майоренка затримали в жовтні 2024 року під час спроби організувати вбивство громадського діяча та бізнесмена Геннадія Бейбутяна.

За матеріалами справи, він це робив на замовлення РФ. А потім мав організувати вбивство громадського діяча Дем'яна Ганула.

14 березня 2025 року активіста Дем'яна Ганула вбили в Одесі. У вбивстві підозрюють 46-річного військовослужбовця-дезертира Сергія Шалаєва.

Слідчі стверджують, що вбивство йому замовили невідомі люди, які діяли в інтересах РФ.

Читайте також: Активіст Ганул повідомляв про погрози життю. Підозрюваного у підготовці вбивства було затримано, - Нацполіція

Одеса (5664) вирок (1145) суд (11927) вбивство (3236) Ганул Дем’ян (16)
В цьому випадку 14 років це знущання! "Залізобетонне" довічне, без права на помилування.
показати весь коментар
22.10.2025 19:49 Відповісти
З конфіскацією всього - шоб діти жили на вулиці.
показати весь коментар
22.10.2025 20:04 Відповісти
 
 