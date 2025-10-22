Замах на одеських активістів Ганула та Бейбутяна: обвинуваченого засудили до 14 років в’язниці

Фото: Суспільне Одеса

Приморський райсуд Одеси виніс вирок у справі про замах на громадських активістів Геннадія Бейбутяна та Дем’яна Ганула. Обвинуваченого Миколу Майоренка визнали винним та призначили йому 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розгляд справи Майоренка

Під час попереднього засідання 20 жовтня Майоренко заявив, що повністю визнає провину і погоджується на спрощений розгляд справи. До цього обвинувачений провину не визнавав.

Прокуратура просила для Майоренка 15 років позбавлення волі, наголошуючи, що йдеться про замах на вбивство на замовлення з корисливих мотивів.

Чоловік також повідомив журналістам, що не планує подавати апеляцію.

Що відомо про справу Миколи Майоренка

Микола Майоренка затримали в жовтні 2024 року під час спроби організувати вбивство громадського діяча та бізнесмена Геннадія Бейбутяна.

За матеріалами справи, він це робив на замовлення РФ. А потім мав організувати вбивство громадського діяча Дем'яна Ганула.

14 березня 2025 року активіста Дем'яна Ганула вбили в Одесі. У вбивстві підозрюють 46-річного військовослужбовця-дезертира Сергія Шалаєва.

Слідчі стверджують, що вбивство йому замовили невідомі люди, які діяли в інтересах РФ.

