Вбивство Дем’яна Ганула: поліція скерувала до суду обвинувальний акт. ФОТО

Поліція скерувала до суду обвинувальний акт відносно фігуранта вбивства активіста Дем’яна Ганула.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Зловмиснику висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо: вбивство було скоєне вдень 14 березня 2025 року в центрі Одеси. Зловмисник вистрелив в активіста та втік з місця злочину. Смерть Дем’яна Ганула настала внаслідок двох вогнепальних поранень з ушкодженням голови та тулуба.

Задля розслідування цього злочину було створено спеціальну групу зі слідчих Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Одещини. Завдяки злагодженим діям співробітників поліції та СБУ правопорушника було затримано протягом п’яти годин. Ним виявився 46-річний військовослужбовець з Київщини.

Слідчі встановили, що фігурант отримав замовлення на вбивство активіста. За попередньо узгодженим планом, він пішов у щорічну відпустку, орендував в Одесі дві квартири, незаконно придбав вогнепальну зброю, боєприпаси та ручні гранати, які зберігав у тимчасових помешканнях. Виконати замовлення до завершення відпустки не вдалося, тому він і не повернувся до місця дислокації військової частини.

Фігуранту висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України:

п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115: умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів;

ч. 1 ст. 263: незаконне носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу;

ч. 5 ст. 407: нез’явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

Правопорушнику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі він знаходиться під вартою.

Слідство завершено та обвинувальний акт скеровано до суду.

Вбивство Дем'яна Ганула

14 березня 2025 року в Приморському районі Одеси невідомий вбив активіста Дем'яна Ганула, вистріливши в нього.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, яке трапилося сьогодні, 14 березня. Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві.

У Сухопутних військах заявили, що підозрюваний у вбивстві Ганула перебував у статусі дезертира.

Підозрюваного у вбивстві Ганула взято під варту без права застави.