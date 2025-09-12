Убийство Демьяна Ганула: полиция направила в суд обвинительный акт. ФОТО

Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении фигуранта убийства активиста Демьяна Ганула.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним: убийство было совершено днем 14 марта 2025 года в центре Одессы. Злоумышленник выстрелил в активиста и скрылся с места преступления. Смерть Демьяна Ганула наступила в результате двух огнестрельных ранений с повреждением головы и туловища.

Для расследования этого преступления была создана специальная группа из следователей Главного следственного управления Нацполиции и полиции Одесской области. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и СБУ правонарушитель был задержан в течение пяти часов. Им оказался 46-летний военнослужащий из Киевской области.

Следователи установили, что фигурант получил заказ на убийство активиста. По предварительно согласованному плану, он ушел в ежегодный отпуск, арендовал в Одессе две квартиры, незаконно приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и ручные гранаты, которые хранил во временных помещениях. Выполнить заказ до завершения отпуска не удалось, поэтому он и не вернулся к месту дислокации воинской части.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активист Ганул сообщал об угрозах жизни. Подозреваемый в подготовке убийства был задержан, - Нацполиция

Фигуранту предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115: умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное по заказу, из корыстных побуждений;

ч. 1 ст. 263: незаконное ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов без предусмотренного законом разрешения;

ч. 5 ст. 407: неявка вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения.

Правонарушителю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас он находится под стражей.

Следствие завершено и обвинительный акт направлен в суд.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Ганула Шалаев длительное время находился на лечении и не прибыл из отпуска, - 28 ОМБр

Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось 14 марта. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве.

В Сухопутных войсках заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в статусе дезертира.

Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права залога.