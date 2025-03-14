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Новости Убийство
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Подозреваемый в убийстве активиста Ганула - 46-летний дезертир. Проверяется версия "российского следа", - СБУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели совместную спецоперацию, в ходе которой "по горячим следам" задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, мужчиной, который стрелял в активиста, оказался 46-летний дезертир.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".

Менее чем за пять часов, стрелок был задержан. Полиция изъяла у него оружие и гранату.

"Полные обстоятельства преступления и его мотивы будут устанавливаться в ходе следствия. Сейчас же с задержанным работают следователи. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в Нацполиции.

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Обновлено 17:40

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, задержанный стрелок - военнослужащий одной из воинских частей 1978 года рождения.

"23 февраля 2025 года он был объявлен в розыск, как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть", - добавил Выговский.

Убийство Демьяна Ганула'яна Ганула: СБУ розповіла деталі про підозрюваного
Убийство Демьяна Ганула'яна Ганула: СБУ розповіла деталі про підозрюваного
Убийство Демьяна Ганула'яна Ганула: СБУ розповіла деталі про підозрюваного

Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось сегодня, 14 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула.

Автор: 

Нацполиция (16431) СБУ (19861) убийство (6476) Ганул (15)


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Топ комментарии
+28
Щось я не пам'ятаю, що би Ганул сцикунів ловив.
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14.03.2025 17:22
+21
Просто пустіть йому кулю в потилицю. З того ж пістолета. Або засуньте гранату йому в дупу і витягнiть чеку.
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14.03.2025 17:15
+18
Ну да, дивно шукати россійський слід під час війни з нацистською россією.
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14.03.2025 17:44
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В будь якому випадку всі версії мусаров -це брехня. А цей Ганул хто був насправдІ? Ви точно знаєте?
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14.03.2025 21:42 Ответить
то напиши хто він був .. та спростуй версію слідства….
а доти це кіздьож з твоєї сторони…
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16.03.2025 16:17 Ответить
Нагодуйте цього запроданця його власними яйцями.
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14.03.2025 21:50 Ответить
Схоже на те, що той, хто організував вбивство, той і затримав вбивцю.
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14.03.2025 22:06 Ответить
Соучастником убийства является МВС которая не разрешила Гранулу носить оружие для самообороны а до этого ему отказаали в госзащите. Впечатдлние такое что полиция работает на путина а не на Украину. Хорошо что у Стерненка был нож и он смог отбится. У всех активистов должно быть право на ношение короткоствола,причем на скрытое ношение
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14.03.2025 23:54 Ответить
Есть такое выражение, он не нужен, избавьтесь от него.
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15.03.2025 00:49 Ответить
МВС которая не разрешила Гранулу носить оружие для самообороны а до этого ему отказаали в госзащите.

А це ще з якого переляку?

Хорошо что у Стерненка был нож и он смог отбится.

Ага, пам'ятаємо. 2 кілера, один з яких ледве зміг втекти від об'єкта, а другого "жертва" наздогнала та знімаючи однією рукою стрім, іншою рукою зарізав його. Напевно це були профі з фсб
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15.03.2025 05:28 Ответить
бЄднЬІЄ мальчики в трусіках....
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15.03.2025 12:19 Ответить
Офицер ВСУ может быть честный человек, кто теперь будет разбираться, может он сбежал чтобы похоронить кого-то из родных или близких.
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15.03.2025 00:52 Ответить
Я ради похорон своей мамы, был готов планету перевернуть, когда умирает родной человек у многих переклинивает.
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15.03.2025 00:56 Ответить
то як труханова на нари чи не начасі?
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15.03.2025 02:03 Ответить
Нашли козла отпущения, х*ли ещё надо.
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15.03.2025 02:13 Ответить
Де тайна слідства. Чому знов війскові крайні, а не 5-6 ригів з офісу?
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15.03.2025 09:07 Ответить
Всіх ухилянтів мочити!
Не прийшов в ТЦК, купив справку, не пішов в армію бо мамина черешенька, сиди в кутку обисцяний або отримай кулю.
Ото дивіз нормальний! В країні війна, всіх в армію, або в розход.)))
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15.03.2025 10:20 Ответить
а "знедолених" біженців-втікачів? мочити в країнах перебування чи передоручити це польським панам-рольнікам,туркам з арабами тощо?
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15.03.2025 10:22 Ответить
Знедолених? Та ті знедолені живуть краще ніж ти...
Зи ми
Ану подумай хто нам старлінки оплачує... І чому там польський прапор...
Тілько головою думай, а не собакою...
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15.03.2025 10:25 Ответить
Та можна з тебе і почати, оплачувальник обісцяний
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15.03.2025 10:32 Ответить
Мамина черешня привіт. Чому не в військах?
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15.03.2025 10:39 Ответить
Та тому ж чому і ти, дебіл лицемірний
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15.03.2025 10:43 Ответить
От як би ти мамина черешенька був у військах то знав би, що пости військових відображаються з польським адресом, тому що Польща платить за наші старлінки, і ай пі адреса їхня...
Але ж ти мамина черешенька, і можеш показати силу лише в інтернеті, в житті такі як ти коли бачать мене, опускають очі і переходять вулицю... Тому що ви мамині черешеньки. А я військовий, який не сциканув і пішов в армію на початку війни.
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15.03.2025 10:50 Ответить
І де ти там бачиш перехожих з окопа?
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15.03.2025 10:59 Ответить
І хотів же ж написати, що не в окопі (чисто для інфантильних мікроцефалів), що в окопі не зручно писати... Пісок на екран потрапляє...
Тебе мамину черешеньку це здивує, але ми і миємось, і відпочиваємо, і їмо і переодягаємось, і спимо теж, і зимові і літні речі теж не в окопі тримаємо, це не зручно... Я тобі по секрету скажу і жінки приїжджають і діти, і ми їх не в окоп, а квартирки посуточно знімаємо, з душом з ванною... З умовами...
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15.03.2025 11:03 Ответить
Скажи перші три цифри свого ір, які ні для кого не секрет, і тоді я вибачусь. Або залогінся з укр. ір, а так ти можеш бути і московським провокартором, і ким завгодно.
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15.03.2025 11:25 Ответить
Хоча ір старлінка усім відомі, ну, відпишешся з укр. ip, там же на зйомному житлі інтернет є
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15.03.2025 11:30 Ответить
е80.
На члені я вертів твої вибачення.
Мій пост про всіх в розход іронія... І не більше, витрачати набої на маминих черешеньок - себе не поважати.
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15.03.2025 11:34 Ответить
Немає у польської геолокації старлінка ipv6 e80
https://*****.starlinkisp.net/feed.csv
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15.03.2025 11:42 Ответить
Точно точно, іронія, ну хто б ти там не був, обіцяєте вбити, потім самі ж даєте зброю в руки, чим це ще може закінчитись. В принципі яка різниця людині хто хоче її вбити.
Найбільше мені подобається як відправляють в останній штурм тих, хто не платить побори.
https://www.youtube.com/watch?v=f68f0tnx4zY ПРИХОВАНІ ДЕТАЛІ злочинів у ТЦК! Як продають ВІДСТРОЧКИ та ЗНУЩАЮТЬСЯ з військових? Скороход
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15.03.2025 11:55 Ответить
Не руйнуй мірок ухилянтів. У них у голові сформована інша картина - нас з тобою уже сто п'ятсот раз убили, акружилі, ЗП і бойових ми не отримуємо, сидимо голі і босі в окопах під голим небом місяцями, связі нєт, стугни і джавіка нєт, юарки нема, їсти теж нема... Якщо ми пишемо під польськи прапором - значить ми в Польщі клубніку собіраєм, під українським - значить ми десь дома сидимо, а не на хаті з жінкою
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15.03.2025 11:26 Ответить
Дайте пару гривень на смаколики (ікри хочу) і штани ECWCS level 7 протерлись і куртку з цього ж комплекту хочу, дайте ще пару доляра...
І реб треба, і колеса 240/60/22 треба мішеліни на літо.
І тепляк і ночнік і мавік і на бронь і на шльом стільки всього треба, аж сам розстроївся легше було воїнкому заплатити, а ніж тепер ті витрати рахувати...
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15.03.2025 11:39 Ответить
Сразу про меня ,голосовал ,за Ющенко ,потом за Порошенко ,оба раза. Как умного , и немного думающего человека ,по поводу Гамулы ,да и не которых активистов ,возникают вопросы. Почему они не в армии.Я тоже не в армии ,не призывной возраст и состояние здоровья. Второй вопрос ,как они ,с группой лиц в правовом государстве бродят ,лишают ,свободы ,избивают ,людей ,как им ,и ,за что ,вздумается. Я не говорю ,что они это не заслужили. Но в правовом обществе этим занимаются правоохоронные органы. Смею предположить ,что эти люди под крышей СБУ ,или полиции. Смею предположить ,что стрелок ,тоже ,под крышей. Чьей то. И эти две крыши ,что то не поделили ,или враждуют. По сути это тоже титушки.
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19.03.2025 17:29 Ответить
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