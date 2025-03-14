Подозреваемый в убийстве активиста Ганула - 46-летний дезертир. Проверяется версия "российского следа", - СБУ. ФОТОрепортаж (обновлено)
Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели совместную спецоперацию, в ходе которой "по горячим следам" задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По имеющейся информации, мужчиной, который стрелял в активиста, оказался 46-летний дезертир.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".
Менее чем за пять часов, стрелок был задержан. Полиция изъяла у него оружие и гранату.
"Полные обстоятельства преступления и его мотивы будут устанавливаться в ходе следствия. Сейчас же с задержанным работают следователи. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в Нацполиции.
Обновлено 17:40
Как сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, задержанный стрелок - военнослужащий одной из воинских частей 1978 года рождения.
"23 февраля 2025 года он был объявлен в розыск, как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть", - добавил Выговский.
Убийство Демьяна Ганула
14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.
Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось сегодня, 14 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а доти це кіздьож з твоєї сторони…
А це ще з якого переляку?
Хорошо что у Стерненка был нож и он смог отбится.
Ага, пам'ятаємо. 2 кілера, один з яких ледве зміг втекти від об'єкта, а другого "жертва" наздогнала та знімаючи однією рукою стрім, іншою рукою зарізав його. Напевно це були профі з фсб
Не прийшов в ТЦК, купив справку, не пішов в армію бо мамина черешенька, сиди в кутку обисцяний або отримай кулю.
Ото дивіз нормальний! В країні війна, всіх в армію, або в розход.)))
Зи ми
Ану подумай хто нам старлінки оплачує... І чому там польський прапор...
Тілько головою думай, а не собакою...
Але ж ти мамина черешенька, і можеш показати силу лише в інтернеті, в житті такі як ти коли бачать мене, опускають очі і переходять вулицю... Тому що ви мамині черешеньки. А я військовий, який не сциканув і пішов в армію на початку війни.
Тебе мамину черешеньку це здивує, але ми і миємось, і відпочиваємо, і їмо і переодягаємось, і спимо теж, і зимові і літні речі теж не в окопі тримаємо, це не зручно... Я тобі по секрету скажу і жінки приїжджають і діти, і ми їх не в окоп, а квартирки посуточно знімаємо, з душом з ванною... З умовами...
На члені я вертів твої вибачення.
Мій пост про всіх в розход іронія... І не більше, витрачати набої на маминих черешеньок - себе не поважати.
https://*****.starlinkisp.net/feed.csv
Найбільше мені подобається як відправляють в останній штурм тих, хто не платить побори.
https://www.youtube.com/watch?v=f68f0tnx4zY ПРИХОВАНІ ДЕТАЛІ злочинів у ТЦК! Як продають ВІДСТРОЧКИ та ЗНУЩАЮТЬСЯ з військових? Скороход
І реб треба, і колеса 240/60/22 треба мішеліни на літо.
І тепляк і ночнік і мавік і на бронь і на шльом стільки всього треба, аж сам розстроївся легше було воїнкому заплатити, а ніж тепер ті витрати рахувати...