Подозреваемый в убийстве активиста Ганула - 46-летний дезертир. Проверяется версия "российского следа", - СБУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели совместную спецоперацию, в ходе которой "по горячим следам" задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, мужчиной, который стрелял в активиста, оказался 46-летний дезертир.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".

Менее чем за пять часов, стрелок был задержан. Полиция изъяла у него оружие и гранату.

"Полные обстоятельства преступления и его мотивы будут устанавливаться в ходе следствия. Сейчас же с задержанным работают следователи. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в Нацполиции.

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Обновлено 17:40

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, задержанный стрелок - военнослужащий одной из воинских частей 1978 года рождения.

"23 февраля 2025 года он был объявлен в розыск, как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть", - добавил Выговский.







Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось сегодня, 14 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула.