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Новини Українські біженці в Австрії
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У Відні знайшли тіло 21-річного українця: поліція підозрює насильницьке вбивство, - ЗМІ

У Відні знайшли мертвим 21-річного українця: поліція підозрює насильницьке вбивство

Тіло чоловіка, ідентифікованого як 21-річний громадянин України, було знайдено в згорілому авто у підземному гаражі готелю у Відні. Поліція розслідує інцидент як вбивство.

Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

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Що наразі відомо

Зазначається, що у столиці Австрії 26 листопада виявили згорілий автомобіль Mercedes, у якому на задньому сидінні знайшли тіло чоловіка.

  • За попередніми даними, українця побила група чоловіків у підземному гаражі "розкішного віденського готелю біля каналу Дунай".
  • Після побиття хлопця поклали на заднє сидіння власного автомобіля і підпалили, щоб приховати сліди. Він помер від теплового шоку та отруєння димом.

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Обгоріле тіло, виявлене в авто, вдалось ідентифікувати за допомогою стоматологічної карти.

Юнак приїхав до Відня як біженець

Як пише Kronen Zeitung, 21-річний українець прибув до Австрії "деякий час тому" і отримав тимчасовий захист.

Поліція Відня розпочала розслідування інциденту та допитує родичів і друзів загиблого. Обставини й мотив убивства залишаються невідомими.

Родина загиблого готується приїхати до Відня, щоб забрати його тіло.

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Автор: 

Австрія (1013) вбивство (3274) українці (2748) Відень (123)
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Топ коментарі
+6
у чоловіка 21 року був дорогий Мерс та гроші на життя у Відні. Як ти думаєш чи цікава йому праця на 17 тис грн та життя без світла по пів доби?
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29.11.2025 00:27 Відповісти
+5
Араби, африканоблмщики або московити.

ПЕЧАЛЬ....ЕС більше небезпечніша чим Україна
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28.11.2025 23:00 Відповісти
+5
А міг би залишитися в Україні, підтип збирати дрони для ЗСУ, в не дрипати у Відень у дуже важкий для країни час
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28.11.2025 23:27 Відповісти
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Араби, африканоблмщики або московити.

ПЕЧАЛЬ....ЕС більше небезпечніша чим Україна
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28.11.2025 23:00 Відповісти
і де тут підземний гараж "розкішного віденського готелю біля каналу Дунай"?
https://www.krone.at/3969422
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28.11.2025 23:08 Відповісти
Валєрія, коли писала цю новину, як раз думала про заплановані майбутні різдвяні канікули у розкішному віденському готелі з видом на Дунай.
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28.11.2025 23:20 Відповісти
це реальний рівень української журналістики
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29.11.2025 07:44 Відповісти
А міг би залишитися в Україні, підтип збирати дрони для ЗСУ, в не дрипати у Відень у дуже важкий для країни час
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28.11.2025 23:27 Відповісти
ага, саме збирачів дронів і не вистачає
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28.11.2025 23:29 Відповісти
Або пішов працювати , зараз багато вакансій, платив би податки
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28.11.2025 23:32 Відповісти
у чоловіка 21 року був дорогий Мерс та гроші на життя у Відні. Як ти думаєш чи цікава йому праця на 17 тис грн та життя без світла по пів доби?
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29.11.2025 00:27 Відповісти
Тут переважна більшість на форумі - ментальна русня і совкодрочери. Це вони себе ніде більше не бачать, ніж праця за пайку хлібу
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29.11.2025 00:36 Відповісти
Якій козі ти барабанщик, Женю?
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29.11.2025 00:41 Відповісти
Працювати на спільну перемогу це завжди совок!
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29.11.2025 15:41 Відповісти
Ви про що? у них така відмазка- мое життя! що хочу те і роблю!
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29.11.2025 00:25 Відповісти
а у тебе не так? твоє життя тобі не належить?
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29.11.2025 07:46 Відповісти
Насильницьке вбивство... Мда... Редактори, каліки ви каліки.
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28.11.2025 23:55 Відповісти
насыльницьке вбивство-это типа изнасилование по неосторожности?
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29.11.2025 00:29 Відповісти
Що Вам не подобається?
Насильницька смерть - це одна з категорія смерті, передбачених соціально-правовою класифікацією походження смерті. Насильницькою смертю прийнято називати смерть, що настає від впливу на людину факторів зовнішнього середовища, таких як: механічні (ніж, сокира, кастет, вогнепальний снаряд, куля, камінь, падіння з висоти, рогатка, уламки скла, удар по голові, автомобіль, поїзд і багато інших), або фізичні (висока або низька температура, різні опіки, спричинені дією гарячих поверхонь, рідин, розплавів металів, рідин, або кріогенних рідин, електричним струмом, іонізуючим випромінюванням, високий або низький атмосферний тиск, електрика, радіоактивне випромінювання, інші види випромінювання - лазерне, НВЧ та інші), або хімічні (кислоти, луги, різні отруювальні речовини, хімічні).
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29.11.2025 02:00 Відповісти
Ох ця демократична Європа. Сводки кожен про вбитих українців як з фронту.
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28.11.2025 23:58 Відповісти
коли виявиться що цей українець розповсюджував наркотики і за це його вбили, що ти тоді напишеш?
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29.11.2025 07:48 Відповісти
Я тоді напишу що Австрія це столиця наркоманів, наркокартелів і беззаконня.
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29.11.2025 08:05 Відповісти
Погугли новиниу з австрійських ресурсів, глянь фотки, подумай звідки у 21річного мерс, і зроби висновок.
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29.11.2025 10:24 Відповісти
Сомневаюсь что африканоарабы жили в роскошном отеле на берегу Дуная. Скорее всего избили такие же мажоры, а потом запаниковали.
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29.11.2025 07:08 Відповісти
 
 