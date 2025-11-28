У Відні знайшли тіло 21-річного українця: поліція підозрює насильницьке вбивство, - ЗМІ
Тіло чоловіка, ідентифікованого як 21-річний громадянин України, було знайдено в згорілому авто у підземному гаражі готелю у Відні. Поліція розслідує інцидент як вбивство.
Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung, передає Цензор.НЕТ.
Що наразі відомо
Зазначається, що у столиці Австрії 26 листопада виявили згорілий автомобіль Mercedes, у якому на задньому сидінні знайшли тіло чоловіка.
- За попередніми даними, українця побила група чоловіків у підземному гаражі "розкішного віденського готелю біля каналу Дунай".
- Після побиття хлопця поклали на заднє сидіння власного автомобіля і підпалили, щоб приховати сліди. Він помер від теплового шоку та отруєння димом.
Обгоріле тіло, виявлене в авто, вдалось ідентифікувати за допомогою стоматологічної карти.
Юнак приїхав до Відня як біженець
Як пише Kronen Zeitung, 21-річний українець прибув до Австрії "деякий час тому" і отримав тимчасовий захист.
Поліція Відня розпочала розслідування інциденту та допитує родичів і друзів загиблого. Обставини й мотив убивства залишаються невідомими.
Родина загиблого готується приїхати до Відня, щоб забрати його тіло.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПЕЧАЛЬ....ЕС більше небезпечніша чим Україна
https://www.krone.at/3969422
Насильницька смерть - це одна з категорія смерті, передбачених соціально-правовою класифікацією походження смерті. Насильницькою смертю прийнято називати смерть, що настає від впливу на людину факторів зовнішнього середовища, таких як: механічні (ніж, сокира, кастет, вогнепальний снаряд, куля, камінь, падіння з висоти, рогатка, уламки скла, удар по голові, автомобіль, поїзд і багато інших), або фізичні (висока або низька температура, різні опіки, спричинені дією гарячих поверхонь, рідин, розплавів металів, рідин, або кріогенних рідин, електричним струмом, іонізуючим випромінюванням, високий або низький атмосферний тиск, електрика, радіоактивне випромінювання, інші види випромінювання - лазерне, НВЧ та інші), або хімічні (кислоти, луги, різні отруювальні речовини, хімічні).