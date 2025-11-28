У Відні знайшли тіло 21-річного українця: поліція підозрює насильницьке вбивство, - ЗМІ

Тіло чоловіка, ідентифікованого як 21-річний громадянин України, було знайдено в згорілому авто у підземному гаражі готелю у Відні. Поліція розслідує інцидент як вбивство.

Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

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Що наразі відомо

Зазначається, що у столиці Австрії 26 листопада виявили згорілий автомобіль Mercedes, у якому на задньому сидінні знайшли тіло чоловіка.

За попередніми даними, українця побила група чоловіків у підземному гаражі "розкішного віденського готелю біля каналу Дунай".

Після побиття хлопця поклали на заднє сидіння власного автомобіля і підпалили, щоб приховати сліди. Він помер від теплового шоку та отруєння димом.

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Обгоріле тіло, виявлене в авто, вдалось ідентифікувати за допомогою стоматологічної карти.

Юнак приїхав до Відня як біженець

Як пише Kronen Zeitung, 21-річний українець прибув до Австрії "деякий час тому" і отримав тимчасовий захист.

Поліція Відня розпочала розслідування інциденту та допитує родичів і друзів загиблого. Обставини й мотив убивства залишаються невідомими.

Родина загиблого готується приїхати до Відня, щоб забрати його тіло.

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