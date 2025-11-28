Троє чоловіків до смерті забили військового на Кіровоградщині : їм загрожує довічне
На Кіровоградщині поліцейські затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють у жорстокому вбивстві військовослужбовця. За даними слідства, під час конфлікту нападники забили чоловіка до смерті. Усім трьом загрожує довічне ув’язнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Кіровоградської області.
Правоохоронці Кіровоградської області повідомили трьом зловмисникам про підозру у вбивстві військовослужбовця. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.
Конфлікт переріс у смертельний напад із металевою арматурою
Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів області виявлено мертвого чоловіка.
Правоохоронці встановили, що між трьома місцевими жителями та військовослужбовцем виник конфлікт. Під час суперечки один із нападників схопив металеву арматуру та завдав кілька ударів по голові потерпілому. Від отриманих ударів військовослужбовець упав на землю, однак нападники продовжили бити його ногами.
Від отриманих травм чоловік помер на місці.
"Поліцейські встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися 19 - ти, 30 - ти та 36 - річний місцеві жителі. Усіх трьох затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб)", – розповів начальник поліції області Андрій Дуброва.
Суд взяв усіх трьох підозрюваних під варту
Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
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Здорові для бійки - вперед в атаку на загарбників. Через заміновані поля, під обстріли. Бузумовно під наглядом . Яким наглядом - це вже технічне і організаційне питання.
Здорові молоді мужики не в армії, а вбивають військових в тилу. Не важливо за що. Скоріше всього енергії багато, а військовий сказав свою думку. Якщо Ви б трапились на їх шляху в такий момент?
Що б Ви тоді, Олег #520645 , сказали?
Як на мене Вами, svojak70, провокативно задане питання.
Щоб ти здох.
Треба відправити на розмінування: лопата в руки, ніжками топаєм.
Маємо: мініс міна (в в данному випадку - 3)
Це реальна користь для суспільства.
НЕ ВСІ самці НАРОДЖЕНІ ЗАХИЩАТИ СВОЇХ ЖІНОК І ДІТЕЙ
Доречі екскурсовод в одинадцятому році в тому музеї, підкреслював що він кацап...
Можливо алкоголь, з обох сторін, всі герої коли вип'ють.
Сам нещодавно спіймав погляд військового в транспорті, шкода людину, я не веселився і не загравав ні з ким, навіть одяг був весь в чорному, але ту злобу в погляді не передати...
Якщо є змога, то краще виїзджати
Еге ж?
Як він там опинився. Що відбулось. Можливо, понапивались та почали доводити хто з них крутіший. До чого тут "військовослужбовець."
Якщо у відпустці - веди себе адекватно, не пияч та не бийся.
Я ж правий?
Я правий?
А якщо без іронії, aleks kyb , то звідки в тебе така ненависть до військових? Ти із ждунів?