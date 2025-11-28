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Новини Затримання за вбивство Вбивство військових
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Троє чоловіків до смерті забили військового на Кіровоградщині : їм загрожує довічне

Жорстоке вбивство військового: трьох мешканців області взяли під варту

На Кіровоградщині поліцейські затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють у жорстокому вбивстві військовослужбовця. За даними слідства, під час конфлікту нападники забили чоловіка до смерті. Усім трьом загрожує довічне ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Кіровоградської області.

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Правоохоронці Кіровоградської області повідомили трьом зловмисникам про підозру у вбивстві військовослужбовця. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

Конфлікт переріс у смертельний напад із металевою арматурою

Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів області виявлено мертвого чоловіка.

Правоохоронці встановили, що між трьома місцевими жителями та військовослужбовцем виник конфлікт. Під час суперечки один із нападників схопив металеву арматуру та завдав кілька ударів по голові потерпілому. Від отриманих ударів військовослужбовець упав на землю, однак нападники продовжили бити його ногами.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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"Поліцейські встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися 19 - ти, 30 - ти та 36 - річний місцеві жителі. Усіх трьох затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб)", – розповів начальник поліції області Андрій Дуброва.

Суд взяв усіх трьох підозрюваних під варту

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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Автор: 

вбивство (3274) військовослужбовці (5213) Кіровоградська область (668)
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Топ коментарі
+16
Може сказав обісраним ухилянтам хто вони є.А коли тих гнид посадять на довічне,їх довічно будуть пzдить і охорона,і чесні бандити.
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28.11.2025 19:10 Відповісти
+12
Є більш корисний спосіб, як цих потвор використати.
Треба відправити на розмінування: лопата в руки, ніжками топаєм.
Маємо: мініс міна (в в данному випадку - 3)
Це реальна користь для суспільства.
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28.11.2025 18:59 Відповісти
+11
туди їм і дорога - на вічну парашу.
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28.11.2025 18:53 Відповісти
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туди їм і дорога - на вічну парашу.
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28.11.2025 18:53 Відповісти
Вони просто не стримали емоцій під час оповіщення.
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28.11.2025 18:57 Відповісти
думаю пяні і вже герої.до похмілля.
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28.11.2025 19:00 Відповісти
Ідіот.
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28.11.2025 19:01 Відповісти
Може сказав обісраним ухилянтам хто вони є.А коли тих гнид посадять на довічне,їх довічно будуть пzдить і охорона,і чесні бандити.
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28.11.2025 19:10 Відповісти
чесні бандити? ти о)(уїв?
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28.11.2025 21:43 Відповісти
Угу.Просто ти тупий і не розумієш що навіть у бандитів є якісь уявлення про те що робить можна,а що ні.А у пі дарів які ховались в тилу і вбили солдата який захищав їх сраки немає і близько.
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28.11.2025 23:00 Відповісти
Для чого "параша" ? Утримувати за державні кошти?! Довічно?
Здорові для бійки - вперед в атаку на загарбників. Через заміновані поля, під обстріли. Бузумовно під наглядом . Яким наглядом - це вже технічне і організаційне питання.
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28.11.2025 19:00 Відповісти
І чим ми з таким підходом відрізнятимемось від росії?
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28.11.2025 19:20 Відповісти
Клас!!! Поговорим про високі матерії.
Здорові молоді мужики не в армії, а вбивають військових в тилу. Не важливо за що. Скоріше всього енергії багато, а військовий сказав свою думку. Якщо Ви б трапились на їх шляху в такий момент?
Що б Ви тоді, Олег #520645 , сказали?
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28.11.2025 19:45 Відповісти
є різниця? вбивство є вбивством в будь-якому випадку
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28.11.2025 19:19 Відповісти
Чим відрізняється Тцкшник від військового?
Як на мене Вами, svojak70, провокативно задане питання.
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28.11.2025 19:33 Відповісти
А це ухилянтське падло скрізь сeре..
Щоб ти здох.
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28.11.2025 20:40 Відповісти
Зараз прибіжить ще гидота, з погонялом ігорьок кравченко!
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28.11.2025 23:40 Відповісти
Є більш корисний спосіб, як цих потвор використати.
Треба відправити на розмінування: лопата в руки, ніжками топаєм.
Маємо: мініс міна (в в данному випадку - 3)
Це реальна користь для суспільства.
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28.11.2025 18:59 Відповісти
Не всі народжені для війни.
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28.11.2025 19:28 Відповісти
Іншими словами:
НЕ ВСІ самці НАРОДЖЕНІ ЗАХИЩАТИ СВОЇХ ЖІНОК І ДІТЕЙ
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28.11.2025 20:04 Відповісти
Угу это как не все рождаются художниками но жизнь учит
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28.11.2025 20:17 Відповісти
Ухилянти чи чоловіки?
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28.11.2025 18:59 Відповісти
всі троє мабуть москалі за походженням; в ті краї москальські комуноїди понавозили цього лайна багато цілими ешелонами
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28.11.2025 19:03 Відповісти
Дебіл, я народився і виріс на Кіровоградщині. Куди там "москальські комуноїди" кого понавозили цілими ешелонами? Лікарі шо кажуть?
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28.11.2025 19:42 Відповісти
А ракетні пускові шахти з яких потім зробили музей, хто обслуговував?
Доречі екскурсовод в одинадцятому році в тому музеї, підкреслював що він кацап...
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29.11.2025 14:44 Відповісти
На уранову шахту заробляти на їду і одежу, не на курорті ж їх тримати
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28.11.2025 19:05 Відповісти
В 19 років на довічне це сильно...буде час подумати про свої помилки.
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28.11.2025 19:11 Відповісти
Уявляю що би з цими пі дарами зробили побратими військового.Дуже шкода що був сам.Не боявся воювать,а загинув від рук тилових пацюків.RIP.
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28.11.2025 19:16 Відповісти
А ти знаєш всі деталі чому ця подія відбулась?

Можливо алкоголь, з обох сторін, всі герої коли вип'ють.

Сам нещодавно спіймав погляд військового в транспорті, шкода людину, я не веселився і не загравав ні з ким, навіть одяг був весь в чорному, але ту злобу в погляді не передати...

Якщо є змога, то краще виїзджати
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28.11.2025 19:27 Відповісти
Ну, на жаль, є і невдячні військові, котрі не цінують те що роблять Герої економічного фронту, не розуміють що не всі народжені для війни...
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28.11.2025 19:30 Відповісти
Ну це були явно не стаханівці!
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28.11.2025 23:46 Відповісти
Не знаю,але я виріс у 80-х.В ті незапам'ятні часи коли люди бились,то лежачого не добивали.Я пройшов війну, але завжди хожу з ножем,а дома стоїть зареєстрована зброя.Не дай бог хтось зачепить мою родину чи мене.В поліцію дзвонить не буду.
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28.11.2025 19:35 Відповісти
Як там виявився військовослужбовець. Фронт геть в іншому місці.
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28.11.2025 19:26 Відповісти
Так, справді, нам, цивільним, дуже неприємно дивитися на військових, бажано щоб їм навіть оті два тижні відпустки не давали. Пішли воювати- то хай воюють. Нам і так не солодко- ракети, шахеди, від ТЦК ховатися, а тут ще й вони своїм одностроєм нагадують що війна.
Еге ж?
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28.11.2025 19:34 Відповісти
Історія замовчує що робив військовослужбовець в селі з трьома чоловіками.
Як він там опинився. Що відбулось. Можливо, понапивались та почали доводити хто з них крутіший. До чого тут "військовослужбовець."
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28.11.2025 19:40 Відповісти
а може відпустка? ось мій брат теж отримав відпустку. теж кіровоградщина..
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28.11.2025 19:55 Відповісти
Новина подана так наче військовослужбовця вбили тому що він служив чи служить у війську.
Якщо у відпустці - веди себе адекватно, не пияч та не бийся.
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28.11.2025 20:04 Відповісти
Так, бо нам, вільним українцям страшно сходити в бар бухнути після важкого дня, коли з хати не вийдеш, бо ТЦК спіймає і бусифікує, ще й жінка пиляє що діти голодні- босі. Взагалі, якщо вже приїхали у відпустку- хай сидять тихо і не відсвічують.
Я ж правий?
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28.11.2025 23:06 Відповісти
Що, страшно? Боїшся? То сиди й бухай дома. Пяним свиням і море по коліно.
Я правий?
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28.11.2025 23:46 Відповісти
Та ну як же вдома? Людина істота соціальна. Та й повторюю- і так весь день в квартирі як зек, бо як же вільним українцям сходити в бар бухнути після важкого дня, вдень з хати не вийдеш, бо ТЦК спіймає і бусифікує, ще й жінка пиляє що діти голодні- босі.

А якщо без іронії, aleks kyb , то звідки в тебе така ненависть до військових? Ти із ждунів?
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29.11.2025 00:03 Відповісти
Дивлюсь я на вас- не любите ви військових. Так і намагаєтесь підставити, провокуєте на протиправні дії, підтримуєте безлад та порушення закону. Працюєте на орків, протиставляючи людей один проти одного. Схоже що ви або мінтяра або прапорщик- ждун.
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29.11.2025 00:12 Відповісти
Я тобі питання задав, а ти крутишся як в'юн на сковорідці.
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29.11.2025 00:17 Відповісти
"Дядя, ти дурак?"
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29.11.2025 00:21 Відповісти
Що він там робив,та як там опинився, ми не знаємо,але це не привід гамселити по голові арматурою.
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28.11.2025 23:50 Відповісти
Я так розумію- ви ж не закликаєте вирішувати проблеми насиллям? Влаштовувати самосуди в правовій державі.
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29.11.2025 00:03 Відповісти
Їх ще утримувати ви що здуріти щуп і в поле цих підарів
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28.11.2025 19:32 Відповісти
після закінченн активної фази російсько-української війни на українське суспіьство чекає багаторічний глибинний розкол, який буде важко виявити у повсякденному житті, але він буде проявлятись саме у таких інцидентах.
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28.11.2025 19:35 Відповісти
Особливо між фронтовиками та СЗЧ-шними гнидами!
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28.11.2025 23:52 Відповісти
голвний світоглядний розкол буде проходити по умовній Тисі, а не між фронтовиками та колишніми праівниками ТЦК.
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29.11.2025 00:05 Відповісти
У моєму селі до самої смерті фронтовики ненавиділи тих,хто ,,пройшов,, війну у НКВС.
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28.11.2025 23:57 Відповісти
шо за новина така, що її треба афішувати
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28.11.2025 19:40 Відповісти
По 20 і не фронт, хай орків мочат.
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28.11.2025 20:45 Відповісти
Щось незрозуміло: забили до смерті віськовослужбовця, чи тицкуна, людину чи піксельного бурята?
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28.11.2025 21:00 Відповісти
 
 