Новости Задержание за убийство Убийство военных
2 948 27

Трое мужчин до смерти избили военного на Кировоградщине: им грозит пожизненное заключение

Жестокое убийство военного: трое жителей области взяты под стражу

В Кировоградской области полицейские задержали трех местных жителей, которых подозревают в жестоком убийстве военнослужащего. По данным следствия, во время конфликта нападавшие избили мужчину до смерти. Всем троим грозит пожизненное заключение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Кировоградской области.

Правоохранители Кировоградской области сообщили трем злоумышленникам о подозрении в убийстве военнослужащего. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Конфликт перерос в смертельное нападение с металлической арматурой

На днях в полицию поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов области обнаружен мертвый мужчина.

Правоохранители установили, что между тремя местными жителями и военнослужащим возник конфликт. Во время спора один из нападавших схватил металлическую арматуру и нанес несколько ударов по голове потерпевшему. От полученных ударов военнослужащий упал на землю, однако нападавшие продолжили бить его ногами.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Полицейские установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 19-летний, 30-летний и 36-летний местные жители. Всех троих задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц)", - рассказал начальник полиции области Андрей Дуброва.

Суд взял всех троих подозреваемых под стражу

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное подозреваемым грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

убийство (6643) военнослужащие (6419) Кировоградская область (698)
Топ комментарии
+7
Тцкшника чи військового?
28.11.2025 18:57 Ответить
+7
Є більш корисний спосіб, як цих потвор використати.
Треба відправити на розмінування: лопата в руки, ніжками топаєм.
Маємо: мініс міна (в в данному випадку - 3)
Це реальна користь для суспільства.
28.11.2025 18:59 Ответить
+5
На уранову шахту заробляти на їду і одежу, не на курорті ж їх тримати
28.11.2025 19:05 Ответить
туди їм і дорога - на вічну парашу.
28.11.2025 18:53 Ответить
Вони просто не стримали емоцій під час оповіщення.
28.11.2025 18:57 Ответить
думаю пяні і вже герої.до похмілля.
28.11.2025 19:00 Ответить
Ідіот.
28.11.2025 19:01 Ответить
Може сказав обісраним ухилянтам хто вони є.А коли тих гнид посадять на довічне,їх довічно будуть пzдить і охорона,і чесні бандити.
28.11.2025 19:10 Ответить
Для чого "параша" ? Утримувати за державні кошти?! Довічно?
Здорові для бійки - вперед в атаку на загарбників. Через заміновані поля, під обстріли. Бузумовно під наглядом . Яким наглядом - це вже технічне і організаційне питання.
28.11.2025 19:00 Ответить
І чим ми з таким підходом відрізнятимемось від росії?
28.11.2025 19:20 Ответить
Тцкшника чи військового?
28.11.2025 18:57 Ответить
є різниця? вбивство є вбивством в будь-якому випадку
28.11.2025 19:19 Ответить
Чим відрізняється Тцкшник від військового?
Як на мене Вами, svojak70, провокативно задане питання.
28.11.2025 19:33 Ответить
Є більш корисний спосіб, як цих потвор використати.
Треба відправити на розмінування: лопата в руки, ніжками топаєм.
Маємо: мініс міна (в в данному випадку - 3)
Це реальна користь для суспільства.
28.11.2025 18:59 Ответить
Не всі народжені для війни.
28.11.2025 19:28 Ответить
Ухилянти чи чоловіки?
28.11.2025 18:59 Ответить
всі троє мабуть москалі за походженням; в ті краї москальські комуноїди понавозили цього лайна багато цілими ешелонами
28.11.2025 19:03 Ответить
На уранову шахту заробляти на їду і одежу, не на курорті ж їх тримати
28.11.2025 19:05 Ответить
В 19 років на довічне це сильно...буде час подумати про свої помилки.
28.11.2025 19:11 Ответить
Уявляю що би з цими пі дарами зробили побратими військового.Дуже шкода що був сам.Не боявся воювать,а загинув від рук тилових пацюків.RIP.
28.11.2025 19:16 Ответить
А ти знаєш всі деталі чому ця подія відбулась?

Можливо алкоголь, з обох сторін, всі герої коли вип'ють.

Сам нещодавно спіймав погляд військового в транспорті, шкода людину, я не веселився і не загравав ні з ким, навіть одяг був весь в чорному, але ту злобу в погляді не передати...

Якщо є змога, то краще виїзджати
28.11.2025 19:27 Ответить
Ну, на жаль, є і невдячні військові, котрі не цінують те що роблять Герої економічного фронту, не розуміють що не всі народжені для війни...
28.11.2025 19:30 Ответить
Не знаю,але я виріс у 80-х.В ті незапам'ятні часи коли люди бились,то лежачого не добивали.Я пройшов війну, але завжди хожу з ножем,а дома стоїть зареєстрована зброя.Не дай бог хтось зачепить мою родину чи мене.В поліцію дзвонить не буду.
28.11.2025 19:35 Ответить
Як там виявився військовослужбовець. Фронт геть в іншому місці.
28.11.2025 19:26 Ответить
Так, справді, нам, цивільним, дуже неприємно дивитися на військових, бажано щоб їм навіть оті два тижні відпустки не давали. Пішли воювати- то хай воюють. Нам і так не солодко- ракети, шахеди, від ТЦК ховатися, а тут ще й вони своїм одностроєм нагадують що війна.
Еге ж?
28.11.2025 19:34 Ответить
Історія замовчує що робив військовослужбовець в селі з трьома чоловіками.
Як він там опинився. Що відбулось. Можливо, понапивались та почали доводити хто з них крутіший. До чого тут "військовослужбовець."
28.11.2025 19:40 Ответить
Їх ще утримувати ви що здуріти щуп і в поле цих підарів
28.11.2025 19:32 Ответить
після закінченн активної фази російсько-української війни на українське суспіьство чекає багаторічний глибинний розкол, який буде важко виявити у повсякденному житті, але він буде проявлятись саме у таких інцидентах.
28.11.2025 19:35 Ответить
шо за новина така, що її треба афішувати
28.11.2025 19:40 Ответить
 
 