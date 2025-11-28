Трое мужчин до смерти избили военного на Кировоградщине: им грозит пожизненное заключение

В Кировоградской области полицейские задержали трех местных жителей, которых подозревают в жестоком убийстве военнослужащего. По данным следствия, во время конфликта нападавшие избили мужчину до смерти. Всем троим грозит пожизненное заключение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Кировоградской области.

Правоохранители Кировоградской области сообщили трем злоумышленникам о подозрении в убийстве военнослужащего. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Конфликт перерос в смертельное нападение с металлической арматурой

На днях в полицию поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов области обнаружен мертвый мужчина.

Правоохранители установили, что между тремя местными жителями и военнослужащим возник конфликт. Во время спора один из нападавших схватил металлическую арматуру и нанес несколько ударов по голове потерпевшему. От полученных ударов военнослужащий упал на землю, однако нападавшие продолжили бить его ногами.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Полицейские установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 19-летний, 30-летний и 36-летний местные жители. Всех троих задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц)", - рассказал начальник полиции области Андрей Дуброва.

Суд взял всех троих подозреваемых под стражу

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное подозреваемым грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

