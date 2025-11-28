В Вене нашли тело 21-летнего украинца: полиция подозревает насильственное убийство, - СМИ
Тело мужчины, идентифицированного как 21-летний гражданин Украины, было найдено в сгоревшем автомобиле в подземном гараже отеля в Вене. Полиция расследует инцидент как убийство.
Об этом пишет австрийское издание Kronen Zeitung, передает Цензор.НЕТ.
Что пока известно
Отмечается, что в столице Австрии 26 ноября обнаружили сгоревшую машину Mercedes, в которой на заднем сиденье нашли тело мужчины.
- По предварительным данным, украинца избила группа мужчин в подземном гараже "роскошного венского отеля у канала Дунай".
- После избиения парня положили на заднее сиденье собственного автомобиля и подожгли, чтобы скрыть следы. Он умер от теплового шока и отравления дымом.
Обгорелое тело, обнаруженное в автомобиле, удалось идентифицировать с помощью стоматологической карты.
Юноша приехал в Вену как беженец
Как пишет Kronen Zeitung, 21-летний украинец прибыл в Австрию "некоторое время назад" и получил временную защиту.
Полиция Вены начала расследование инцидента и допрашивает родственников и друзей погибшего. Обстоятельства и мотив убийства остаются неизвестными.
Семья погибшего готовится приехать в Вену, чтобы забрать его тело.
