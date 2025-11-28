РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7601 посетитель онлайн
Новости Украинские беженцы в Австрии
1 492 9

В Вене нашли тело 21-летнего украинца: полиция подозревает насильственное убийство, - СМИ

В Вене нашли мертвым 21-летнего украинца: полиция подозревает насильственное убийство

Тело мужчины, идентифицированного как 21-летний гражданин Украины, было найдено в сгоревшем автомобиле в подземном гараже отеля в Вене. Полиция расследует инцидент как убийство.

Об этом пишет австрийское издание Kronen Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что пока известно

Отмечается, что в столице Австрии 26 ноября обнаружили сгоревшую машину Mercedes, в которой на заднем сиденье нашли тело мужчины.

  • По предварительным данным, украинца избила группа мужчин в подземном гараже "роскошного венского отеля у канала Дунай".
  • После избиения парня положили на заднее сиденье собственного автомобиля и подожгли, чтобы скрыть следы. Он умер от теплового шока и отравления дымом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое мужчин до смерти избили военного в Кировоградской области: им угрожает пожизненное

Обгорелое тело, обнаруженное в автомобиле, удалось идентифицировать с помощью стоматологической карты.

Юноша приехал в Вену как беженец

Как пишет Kronen Zeitung, 21-летний украинец прибыл в Австрию "некоторое время назад" и получил временную защиту.

Полиция Вены начала расследование инцидента и допрашивает родственников и друзей погибшего. Обстоятельства и мотив убийства остаются неизвестными.

Семья погибшего готовится приехать в Вену, чтобы забрать его тело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20-летний юноша убил подростка в Кривом Роге, - прокуратура

Автор: 

Австрия (863) убийство (6643) украинцы (3940) Вена (113)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Араби, африканоблмщики або московити.

ПЕЧАЛЬ....ЕС більше небезпечніша чим Україна
показать весь комментарий
28.11.2025 23:00 Ответить
і де тут підземний гараж "розкішного віденського готелю біля каналу Дунай"?
https://www.krone.at/3969422
показать весь комментарий
28.11.2025 23:08 Ответить
Валєрія, коли писала цю новину, як раз думала про заплановані майбутні різдвяні канікули у розкішному віденському готелі з видом на Дунай.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:20 Ответить
А міг би залишитися в Україні, підтип збирати дрони для ЗСУ, в не дрипати у Відень у дуже важкий для країни час
показать весь комментарий
28.11.2025 23:27 Ответить
ага, саме збирачів дронів і не вистачає
показать весь комментарий
28.11.2025 23:29 Ответить
Або пішов працювати , зараз багато вакансій, платив би податки
показать весь комментарий
28.11.2025 23:32 Ответить
Стидайся, нелюд.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:47 Ответить
Насильницьке вбивство... Мда... Редактори, каліки ви каліки.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:55 Ответить
Ох ця демократична Європа. Сводки кожен про вбитих українців як з фронту.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:58 Ответить
 
 