В Вене нашли тело 21-летнего украинца: полиция подозревает насильственное убийство, - СМИ

Тело мужчины, идентифицированного как 21-летний гражданин Украины, было найдено в сгоревшем автомобиле в подземном гараже отеля в Вене. Полиция расследует инцидент как убийство.

Об этом пишет австрийское издание Kronen Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что пока известно

Отмечается, что в столице Австрии 26 ноября обнаружили сгоревшую машину Mercedes, в которой на заднем сиденье нашли тело мужчины.

По предварительным данным, украинца избила группа мужчин в подземном гараже "роскошного венского отеля у канала Дунай".

После избиения парня положили на заднее сиденье собственного автомобиля и подожгли, чтобы скрыть следы. Он умер от теплового шока и отравления дымом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое мужчин до смерти избили военного в Кировоградской области: им угрожает пожизненное

Обгорелое тело, обнаруженное в автомобиле, удалось идентифицировать с помощью стоматологической карты.

Юноша приехал в Вену как беженец

Как пишет Kronen Zeitung, 21-летний украинец прибыл в Австрию "некоторое время назад" и получил временную защиту.

Полиция Вены начала расследование инцидента и допрашивает родственников и друзей погибшего. Обстоятельства и мотив убийства остаются неизвестными.

Семья погибшего готовится приехать в Вену, чтобы забрать его тело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20-летний юноша убил подростка в Кривом Роге, - прокуратура