Новини Вбивство дітей
3 823 13

Посольство України підтвердило загибель 17-річного українця Вадима Давиденка у Дубліні: Тривають слідчі дії

Посольство України в Ірландії підтвердило загибель у Дубліні громадянина України Вадима Давиденка, який дістав смертельне поранення через завдання ножових поранень.

Про це йдеться у заяві посольства України в Ірландії у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Служба у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) проінформувала про це 15 жовтня.

У посольстві наголосили, що підтримують тісний контакт із поліцією Ірландії (An Garda Síochán), яка розслідує обставини трагедії, також перебувають на зв’язку з родиною загиблого.

"Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Вадима у цей час невимовної втрати. За інформацією Гарди слідчі дії наразі тривають. Про результати буде повідомлено родину Вадима та посольство", - зазначено в повідомленні.

Посольство додало, що надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла загиблого до України.

Вбивство українського підлітка в Дубліні: реакція посольства

Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним. Трагедія сталася в центрі для біженців.

Ірландія (178) підлітки (447) посольство України (291) вбивство (3233)
+7
Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним.

І всі старанно уникають писати про вбивцю. А воно з ... Сомалі. Йому 17 років, воно ще намагалося чинити опір під час затримання, тому проти нього було застосовано перцевий балончик. Перед цим покидьок, як вважає поліція, сам собі завдав ножових поранень. Тому після затримання його відвезли до лікарні, де воно зараз і перебуває.

Український підліток, якого вчора зарізали в Дубліні, прибув до Ірландії лише кілька днів тому. Його звали Вадим Давиденко. Йому було 17 років...
16.10.2025 18:05 Відповісти
+4
Возьмите себе мирных Палестинцев,как Милованов предлагал и получите себе это каждый день на улице и в транспорте, потомучто вы только о украинцах знаете,а о других вам не рассказывали,это наша повседневная жизнь!А ещё он запугивают врачебный персонал в больницах и частных кабинетах и иногда и избивают!В Германии их миллион.Кто ещё симпатизиует этим зверям!?😈
16.10.2025 18:14 Відповісти
+3
Ну що там на рахунок завезти в Україну 10 млн. мігрантів?
16.10.2025 18:40 Відповісти
16.10.2025 18:05 Відповісти
Да мусульманин!
16.10.2025 18:15 Відповісти
Арабы уже давно европейцев нагнули, в определённых странах есть районы куда белым заходить смертельно опасно. Это типа негритянских гетто в США.
16.10.2025 18:12 Відповісти
Возьмите себе мирных Палестинцев,как Милованов предлагал и получите себе это каждый день на улице и в транспорте, потомучто вы только о украинцах знаете,а о других вам не рассказывали,это наша повседневная жизнь!А ещё он запугивают врачебный персонал в больницах и частных кабинетах и иногда и избивают!В Германии их миллион.Кто ещё симпатизиует этим зверям!?😈
16.10.2025 18:14 Відповісти
може тебе захистити? чи може переїдеш до України, тут такого нема.
16.10.2025 18:17 Відповісти
Нехай поляки спочатку це відчують на собі. Їм же ж не подобаються українці? Але завдяки українцям їм вдається уникати виконання квот на прийом мігрантів з Близького Сходу та інших не дуже розвинених регіонів світу.
16.10.2025 18:20 Відповісти
Поляки і до війни не приймали. Немає ніяких причин прикриватися українцями, тому що їм насрати на Брюссель. Але все одно це роблять.
16.10.2025 19:20 Відповісти
Шодннно на фронті гинуть дивчата та хлопці а в тилу у нас гинуть люди то чому така увага одному емігранту?
показати весь коментар
Ну що там на рахунок завезти в Україну 10 млн. мігрантів?
16.10.2025 18:40 Відповісти
А почему вы решили что принц из Сомали к нам согласится ехать? На пособие у нас не просидишь. А зарабатывать горбом половину от того шо в Германии даром платят, нема дурных.
16.10.2025 19:43 Відповісти
Ну так дійсно принц не поїде, а так то навіть страшно подумати , які персонажі приїдуть(
16.10.2025 19:47 Відповісти
Простите. "Принц" должно было быть зачеркнуто. Это из классики:
- Подумаешь агентишо (007) какой то, у нас, в двадцатом, принц из Сомали"
16.10.2025 20:09 Відповісти
Срані фріпалєстайни?
16.10.2025 19:59 Відповісти
 
 