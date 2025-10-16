Посольство України підтвердило загибель 17-річного українця Вадима Давиденка у Дубліні: Тривають слідчі дії
Посольство України в Ірландії підтвердило загибель у Дубліні громадянина України Вадима Давиденка, який дістав смертельне поранення через завдання ножових поранень.
Про це йдеться у заяві посольства України в Ірландії у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Служба у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) проінформувала про це 15 жовтня.
У посольстві наголосили, що підтримують тісний контакт із поліцією Ірландії (An Garda Síochán), яка розслідує обставини трагедії, також перебувають на зв’язку з родиною загиблого.
"Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Вадима у цей час невимовної втрати. За інформацією Гарди слідчі дії наразі тривають. Про результати буде повідомлено родину Вадима та посольство", - зазначено в повідомленні.
Посольство додало, що надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла загиблого до України.
Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним. Трагедія сталася в центрі для біженців.
І всі старанно уникають писати про вбивцю. А воно з ... Сомалі. Йому 17 років, воно ще намагалося чинити опір під час затримання, тому проти нього було застосовано перцевий балончик. Перед цим покидьок, як вважає поліція, сам собі завдав ножових поранень. Тому після затримання його відвезли до лікарні, де воно зараз і перебуває.
Український підліток, якого вчора зарізали в Дубліні, прибув до Ірландії лише кілька днів тому. Його звали Вадим Давиденко. Йому було 17 років...
- Подумаешь агентишо (007) какой то, у нас, в двадцатом, принц из Сомали"