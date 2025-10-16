Посольство України підтвердило загибель 17-річного українця Вадима Давиденка у Дубліні: Тривають слідчі дії

Посольство України в Ірландії підтвердило загибель у Дубліні громадянина України Вадима Давиденка, який дістав смертельне поранення через завдання ножових поранень.

Про це йдеться у заяві посольства України в Ірландії у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Служба у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) проінформувала про це 15 жовтня.

У посольстві наголосили, що підтримують тісний контакт із поліцією Ірландії (An Garda Síochán), яка розслідує обставини трагедії, також перебувають на зв’язку з родиною загиблого.

"Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Вадима у цей час невимовної втрати. За інформацією Гарди слідчі дії наразі тривають. Про результати буде повідомлено родину Вадима та посольство", - зазначено в повідомленні.

Посольство додало, що надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла загиблого до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жінка до смерті побила 3-річного пасинка: її взято під варту без права застави. ФОТО

Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним. Трагедія сталася в центрі для біженців.