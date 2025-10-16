УКР
17-річного українця зарізали в Ірландії: ймовірного нападника затримали на місці подій

17-річного підлітка з України вбили в Ірландії

У столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним. Трагедія сталася в центрі для біженців.

Про це повідомляє The Irish Times, передає Цензор.НЕТ.

Жорстокий напад трапився 15 жовтня після 11 ранку  у житловому комплексі Grattan Wood, в центрі екстреного розміщення, зокрема для людей, які потребують міжнародного захисту.

Журналісти стверджують, що комплекс був закритим – доступ усередину мали лише його мешканці.

У поліції повідомили, що на місці трагедії виявили важкопораненого неповнолітнього юнака, який, попри намагання медиків урятувати його життя, згодом помер.

Нині тіло підлітка відправили на розтин. Після нього вирішуватимуть, як розслідувати справу.

За даними неназваних джерел The Irish Times, підліток дістав численні поранення голови, рук і верхньої частини тіла. Правоохоронці вважають, що для нападу зловмисник використав ніж або лезо.

Внаслідок інциденту постраждав ще один підліток віком 17 років. Його доставили до лікарні з ріжучим пораненням, яке не загрожувало життю.

Головним підозрюваним вважають 17-річного іноземця – його затримали на місці подій.

RTE вказує, що поліцію викликали після сварки між двома підлітками — одного з України й іншого з Африки. Жінка, яка теж зазнала поранення, мовляв, є працівницею, яка намагалася втрутитися та зупинити бійку.

Зараз також намагаються зв’язатися з родичами загиблого, які можуть перебувати за кордоном.

На вбивство українця відреагувала влада Ірландії, зокрема міністрий юстиції Джим О’Каллаган, міністерка у справах дітей Норма Фолі, прем’єр-міністр Міхал Мартін та віцепрем’єр-міністр Саймон Гарріс.

"Це справді шокуюча подія, і я співчуваю всім постраждалим, зокрема родинам загиблого та поранених. Втрата життя є неприпустимою, і зараз основна увага має бути зосереджена на добробуті та безпеці молодих людей та персоналу закладу. У Tusla (служба у справах дітей та сім’ї – ред.) заявили, що всім постраждалим нададуть додаткову підтримку. Прошу надати поліції час і простір для проведення розслідування", - заявив Саймон Гарріс.

Ірландія (178) неповнолітні (83) підлітки (447) вбивство (3233)
+11
Мавп пустили до Європи. Навіщо? вони працювати не хочуть, асимілюватись не будуть, тільки створюють соціальну напруженість і сидять на соціалці. Геніально.
16.10.2025 15:29 Відповісти
+10
Ця тенденція була завжди - майже у всіх спеціальних місцях для розміщення біженців майже у всіх країнах світу які приймали в себе біженців.
Просто раніше Українці не були біженцями - і воно нас мало хвилювало.
16.10.2025 15:23 Відповісти
+8
Зараз уся Європа така "тенденція".
16.10.2025 15:19 Відповісти
це вже якась страшна тенденція......
16.10.2025 15:17 Відповісти
російська пропаганда робить свою справу, скоро можуть і гоніння українців початись
16.10.2025 15:20 Відповісти
Рюйтер вилазьте зі своєї картонної коробки в Жмеринці. Це Європа. Причому давно.
16.10.2025 15:26 Відповісти
И шо?
16.10.2025 15:30 Відповісти
Зараз уся Європа така "тенденція".
16.10.2025 15:19 Відповісти
Ця тенденція була завжди - майже у всіх спеціальних місцях для розміщення біженців майже у всіх країнах світу які приймали в себе біженців.
Просто раніше Українці не були біженцями - і воно нас мало хвилювало.
16.10.2025 15:23 Відповісти
Я мав на увазі не тільки ті центри. Політика меркельш й інших ліваків призвела до масового напливу дикунів з навіть не третього, тридцять третього світу, де свої, дикунські порядки і ставлення до людського життя. Плюс вроджена любов до праці і вихована їхньою релігією братерська любов до тих, хто не обожнює їхніх олахів. Та ще плодяться добре, сидючи на шиї місцевого населення, яке ті умови створило.
16.10.2025 15:34 Відповісти
Мультикультурність і толерантність ... а як ви думали ? Така зараз європейська реальність !
16.10.2025 15:23 Відповісти
Немає ніякої мультикультурності і ніякої толерантності, є лише жага наживи... кожен п'ятий офіційно працевлаштований в Німеччині є іноземцем, мігранти платять в десятки разів більше податків чим Європа на них витрачає... Якщо завтра в Німеччині зникнуть всі іноземці то німецькі пенсіонери почнуть штурмувати сміттєві бачки на наступний день.
16.10.2025 15:32 Відповісти
Так і я ж про це !
Європа , вже давно , підсіла на мігрантів , як на наркотик - некваліфікованою , низькооплачуваною роботою "корінні" європейці займатися не хочуть ! От і змушені приймати мігрантів мільйонами , а вони різні - хтось піде подмітати вулиці , а хтось все життя хоче сидіти на соцдопомозі ...
16.10.2025 15:41 Відповісти
Де таке пишуть?
16.10.2025 15:46 Відповісти
така реальність ЄС, яка надає прихисток .. абизьнам.

Чи потрібно Україні вступати поки там не буде порядку ?
16.10.2025 15:26 Відповісти
Поляки, угорці не пускають цих мавп.
16.10.2025 15:29 Відповісти
Це як вибори у 2019 році - хуже не будет.

ти сподіваешся, а є гарантії що Україна теж не пустить ?
16.10.2025 15:33 Відповісти
де порядок повинен бути? в гетто?

може не треба в гетто бикувати? ну, реально, ти б в твоєму місті в неблагополучному районі бикував би?
16.10.2025 16:27 Відповісти
А звідки взялося гетто?
16.10.2025 16:34 Відповісти
створили.
16.10.2025 16:38 Відповісти
ленін чи троцький ?
16.10.2025 16:45 Відповісти
Мавп пустили до Європи. Навіщо? вони працювати не хочуть, асимілюватись не будуть, тільки створюють соціальну напруженість і сидять на соціалці. Геніально.
16.10.2025 15:29 Відповісти
А давайте я угадаю с каким иностранным хвостом?😂!Это те,кто в Германии заехали двух украинских ребят в Манхайме? Это те ,кто 17летнюю Лиану под поезд!? Это те,кто нападают с ножом на наших улицах и в транспорте!?Это именно те????? Или я ошибаюсь!
16.10.2025 15:59 Відповісти
Зарезали ! заехали ошибка
16.10.2025 16:01 Відповісти
 
 