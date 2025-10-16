17-річного українця зарізали в Ірландії: ймовірного нападника затримали на місці подій

У столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним. Трагедія сталася в центрі для біженців.

Про це повідомляє The Irish Times, передає Цензор.НЕТ.

Жорстокий напад трапився 15 жовтня після 11 ранку у житловому комплексі Grattan Wood, в центрі екстреного розміщення, зокрема для людей, які потребують міжнародного захисту.

Журналісти стверджують, що комплекс був закритим – доступ усередину мали лише його мешканці.

У поліції повідомили, що на місці трагедії виявили важкопораненого неповнолітнього юнака, який, попри намагання медиків урятувати його життя, згодом помер.

Нині тіло підлітка відправили на розтин. Після нього вирішуватимуть, як розслідувати справу.

За даними неназваних джерел The Irish Times, підліток дістав численні поранення голови, рук і верхньої частини тіла. Правоохоронці вважають, що для нападу зловмисник використав ніж або лезо.

Внаслідок інциденту постраждав ще один підліток віком 17 років. Його доставили до лікарні з ріжучим пораненням, яке не загрожувало життю.

Головним підозрюваним вважають 17-річного іноземця – його затримали на місці подій.

RTE вказує, що поліцію викликали після сварки між двома підлітками — одного з України й іншого з Африки. Жінка, яка теж зазнала поранення, мовляв, є працівницею, яка намагалася втрутитися та зупинити бійку.

Зараз також намагаються зв’язатися з родичами загиблого, які можуть перебувати за кордоном.

На вбивство українця відреагувала влада Ірландії, зокрема міністрий юстиції Джим О’Каллаган, міністерка у справах дітей Норма Фолі, прем’єр-міністр Міхал Мартін та віцепрем’єр-міністр Саймон Гарріс.

"Це справді шокуюча подія, і я співчуваю всім постраждалим, зокрема родинам загиблого та поранених. Втрата життя є неприпустимою, і зараз основна увага має бути зосереджена на добробуті та безпеці молодих людей та персоналу закладу. У Tusla (служба у справах дітей та сім’ї – ред.) заявили, що всім постраждалим нададуть додаткову підтримку. Прошу надати поліції час і простір для проведення розслідування", - заявив Саймон Гарріс.

