Новини Вбивство дітей Вбивство школярів у Шаргороді
1 777 11

Вбивство підлітків у Шаргороді: підозрюваного взято під варту

Вбивство підлітків у Шаргороді. Підозрюваного взяли під варту

На Вінниччині взяли під варту підозрюваного у вбивстві двох школярів.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Судове засідання проходило у закритому режимі.

Суд повністю підтримав клопотання керівника обласної прокуратури, який просив суд застосувати до підозрюваного найсуворіший запобіжний захід з огляду на характер злочину – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Вбивство школярів у Шаргороді

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року стало відомо, що у Шагороді Вінницької області чоловік зарізав двох школярів.

Правоохоронці підозрюють у причетності до вбивства їхнього вчителя.

Згодом підозрюваного затримали, ним виявився 23-річний колишній вчитель.

щось тільки в тік токах всі на стороні педагога..
показати весь коментар
11.09.2025 16:28 Відповісти
він імовірний вбивця, жаліти його нема за що.
показати весь коментар
11.09.2025 16:32 Відповісти
Спірно. Якщо правда, що ці 2 вбитих створили місцеву молодіжну банду і згвалтували його молодшого брата - то жаліти немає за що вбитих, які у 15 років були вже закінченими нелюдями й покидьками. ЯКЩО правда....
показати весь коментар
11.09.2025 16:40 Відповісти
На цьому етапі КС іншого рішення суду просто не могло бути.
показати весь коментар
11.09.2025 16:31 Відповісти
Мажори згвалтували дитину. Старший брат помстився. Це той випадок?
показати весь коментар
11.09.2025 16:31 Відповісти
впевненні в згвалтуванні, доведений факт, чи чутки з соцмереж?
показати весь коментар
11.09.2025 17:43 Відповісти
На Молдову рвався - був на ножах з одним з убитих _ а другого завалив за компанію
показати весь коментар
11.09.2025 16:31 Відповісти
Тепер і здохне в тюрязі ,як можна психічно неврівноважину людину допустити до педагогічної роботи . Багато недоумків захищають убивцю їм треба хаос і "закон джунглів ",саме це намагаєтся росія створити в нашому тилу.
показати весь коментар
11.09.2025 17:25 Відповісти
Якщо він зарізав цих ублюдків за те, що згвалтували брата-в тюрмі буде шанованою людиною. Не люблю кримінал, але це виняток
показати весь коментар
11.09.2025 17:32 Відповісти
Треба петицію!
А також европейських омбудсменів та послів негайно. Бо залякають, закатують заради "розкриваємості"!
показати весь коментар
11.09.2025 17:39 Відповісти
Такі ненависні кометарі від Українців про двох вбитих підлітків....критичне мислення геть вимкнули, вже як русня, ведемось на не чим підтвердженні чутки про булінг, згвалтування....Як коршуни на падаль накинулись на тих, кого вже немає на цьому світі.
Ось що пише журналістка Суспільного Дарина Коломієць про Льошу (вчителя англійського), свого односельчанина, якого знала з дитинства:
https://www.facebook.com/darina.kolomiec.2025
показати весь коментар
11.09.2025 17:42 Відповісти
 
 