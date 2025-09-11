Вбивство підлітків у Шаргороді: підозрюваного взято під варту
На Вінниччині взяли під варту підозрюваного у вбивстві двох школярів.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Судове засідання проходило у закритому режимі.
Суд повністю підтримав клопотання керівника обласної прокуратури, який просив суд застосувати до підозрюваного найсуворіший запобіжний захід з огляду на характер злочину – тримання під вартою без можливості внесення застави.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку.
Вбивство школярів у Шаргороді
Нагадаємо, 10 вересня 2025 року стало відомо, що у Шагороді Вінницької області чоловік зарізав двох школярів.
Правоохоронці підозрюють у причетності до вбивства їхнього вчителя.
Згодом підозрюваного затримали, ним виявився 23-річний колишній вчитель.
А також европейських омбудсменів та послів негайно. Бо залякають, закатують заради "розкриваємості"!
Ось що пише журналістка Суспільного Дарина Коломієць про Льошу (вчителя англійського), свого односельчанина, якого знала з дитинства:
https://www.facebook.com/darina.kolomiec.2025