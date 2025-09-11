Вбивство підлітків у Шаргороді: підозрюваного взято під варту

На Вінниччині взяли під варту підозрюваного у вбивстві двох школярів.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Судове засідання проходило у закритому режимі.

Суд повністю підтримав клопотання керівника обласної прокуратури, який просив суд застосувати до підозрюваного найсуворіший запобіжний захід з огляду на характер злочину – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Вбивство школярів у Шаргороді

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року стало відомо, що у Шагороді Вінницької області чоловік зарізав двох школярів.

Правоохоронці підозрюють у причетності до вбивства їхнього вчителя.

Згодом підозрюваного затримали, ним виявився 23-річний колишній вчитель.

Читайте: Підозрюваний у вбивстві української біженки у США пояснив свій вчинок: "Вона читала мої думки". ФОТО