Убивство двох школярів у Шаргороді на Вінниччині: оголошено підозру колишньому вчителю. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру 23-річному колишньому вчителю у вбивстві двох школярів у місті Шаргород на Вінниччині. Поліція знайшла знаряддя злочину.  

Про це повідомили у поліції Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисника –– 23-річного місцевого жителя –– затримали у полі за 5 км від місця злочину. Ним виявився колишній учитель одного із загиблих.

У нього вилучили знаряддя злочину — ніж. Поліція розглядає декілька версій, серед яких — конфлікт між колишнім викладачем та учнем.

Причини та обставини трагедії встановлюються.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують справу за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство двох старшокласників у Шаргороді: у злочині підозрюють їхнього вчителя. ФОТО

У Шаргороді зарізали двох учнів: підозру отримав колишній вчитель

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що двох старшокласників зарізали у Шаргороді, підозрюваного затримано.

Вінницька область (1079) Нацполіція (15468) вбивство (3198) підозра (864) Жмеринський район (2) Шаргород (1)
+10
Педагоги? Подивись, як "дітки" забивають один одного до напівсмерті. Відео вистачає в мережі.
10.09.2025 20:15 Відповісти
+9
Тут ще питання, що собою ті юні гамнюки являли. Хотя звичайно різати їм горло-ну якось не комільфо. Але могли достати вчителя. А може в нього самого ку-кухинд поїхав. Такі часи. Торжество 95- х обрізаних.
10.09.2025 20:14 Відповісти
+7
Зараз вчитель - безправне залякане створіння. Українське "правосуддя" цілком на боці малолітнього бидла, особливо, якщо у того "непрості" батьки. Мабуть, була причина і вчитель, зрозумівши, що покарати малоліток по закону не вийде, бо закон не діє, вирішив зробити це сам.
10.09.2025 20:22 Відповісти
Педагоги гірші педофілів
10.09.2025 20:00 Відповісти
Педагоги? Подивись, як "дітки" забивають один одного до напівсмерті. Відео вистачає в мережі.
10.09.2025 20:15 Відповісти
Страшна трагедія. Якщо вчитель не хворий псіхично, то яка причина цього злочину? Щось там було.
10.09.2025 20:11 Відповісти
хамство
ніж

класика
10.09.2025 20:14 Відповісти
Тут ще питання, що собою ті юні гамнюки являли. Хотя звичайно різати їм горло-ну якось не комільфо. Але могли достати вчителя. А може в нього самого ку-кухинд поїхав. Такі часи. Торжество 95- х обрізаних.
10.09.2025 20:14 Відповісти
Зараз вчитель - безправне залякане створіння. Українське "правосуддя" цілком на боці малолітнього бидла, особливо, якщо у того "непрості" батьки. Мабуть, була причина і вчитель, зрозумівши, що покарати малоліток по закону не вийде, бо закон не діє, вирішив зробити це сам.
10.09.2025 20:22 Відповісти
Навіщо замурзувати обличчя підозрюваного?
10.09.2025 20:15 Відповісти
Тому що він поки що підозрюваний. Коли суд доведе його вину, тоді вже можна фейс показувати.
10.09.2025 20:24 Відповісти
Ну, не знаю. Ті, кого спіймали на вулиці і тягнуть до буса, відразу вважаються злочинцями. Навіть, ще до того. Без всіляких судів. Просто йдеш по вулиці, потрапив людоловам на очі - і все, ти вже злочинець.
10.09.2025 20:32 Відповісти
Та дістали ви вже, лахтинці.
10.09.2025 20:42 Відповісти
Без ножа слабак
10.09.2025 20:43 Відповісти
 
 