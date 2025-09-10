Убивство двох школярів у Шаргороді на Вінниччині: оголошено підозру колишньому вчителю. ФОТО
Правоохоронці повідомили про підозру 23-річному колишньому вчителю у вбивстві двох школярів у місті Шаргород на Вінниччині. Поліція знайшла знаряддя злочину.
Про це повідомили у поліції Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.
Зловмисника –– 23-річного місцевого жителя –– затримали у полі за 5 км від місця злочину. Ним виявився колишній учитель одного із загиблих.
У нього вилучили знаряддя злочину — ніж. Поліція розглядає декілька версій, серед яких — конфлікт між колишнім викладачем та учнем.
Причини та обставини трагедії встановлюються.
За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують справу за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що двох старшокласників зарізали у Шаргороді, підозрюваного затримано.
