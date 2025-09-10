УКР
Вбивство двох старшокласників у Шаргороді: у злочині підозрюють їхнього вчителя. ФОТО

Правоохоронці підозрюють у причетності до вбивства двох старшокласників у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області їхнього вчителя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох школярів Шаргородського ліцею.

Групу прокурорів очолив керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко.

Вбивство дітей у Шаргороді
Фото: Офіс генпрокурора
Вбивство дітей у Шаргороді
Фото: Офіс генпрокурора

Обставини вбивства 

Трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.
Особи потерпілих встановлені. Це учні 10 та 11 класу місцевого ліцею.

Ймовірного зловмисника, який вчинив зухвале вбивство двох підлітків, затримано. Ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження, їхній колишній вчитель.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що двох старшокласників зарізали у Шаргороді, підозрюваного затримано.

Топ коментарі
+13
Не знаю что произошло. Вряд ли он их зарезал за невыученный урок. Видно ублюдки были те ещё. Сам когда-то в молодости немного работал в школе. Помню один урод, двоечник, во время урока поджёг впереди сидящей девочке волосы !! За то что она хорошо училась. А ему было скучно. Я вывел его в коридор, а бугай был здоровый. Взял его за уши, И треснул затылком В стенку. Он пополз на землю. А я реально обоср....ся. не хватало ещё из-за этого урода сесть в тюрьму. Одна из причин почему бросил преподавание.
10.09.2025 13:35
+11
Довели діточки. Вони знають, що їм нічого не буде, деякі поводяться гірше, ніж найгірша кримінальна гопота.
10.09.2025 13:05
+10
Сісти на довічне через двох малоліток...на це повинна бути дуже серйозна причина.
10.09.2025 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума
Що ж скоїли ці старшокласники?
10.09.2025 12:48
Треба у старших класах особливо неслухняних школярів і нервових вчителів дистанціювати одне від одного. Тобто переводити на он-лайн викладання, щоб менше особисто контактували одне з одним...
10.09.2025 14:19
Невдовзі так і буде. Стандартна освіта буде дистанційною, причому "викладати" буде ШІ.
А навчання з живим учителем буде привілеєм, і дуже недешевим.
10.09.2025 14:31
Вчитель? Виправданий.
10.09.2025 12:48
очень темная история, возможно ребята что то лишнее знали, про учителя
10.09.2025 12:53
Воно адекватне??
10.09.2025 12:55
"Как много есть на свете, друг Гораций,
Что и снилось нашим мудрецам".
Може так статися, що саме вчитель опиниться більш адекватним, ніж загиблі. Пропоную подивитись фільм "Средь бела дня" 1982 р.
10.09.2025 14:02
"Средь бела дня" - це совдепівська пропаганда, типу як треба боротися з бандитами голими руками (поліном) і тебе суд виправдає... Гарна казочка...
10.09.2025 14:26
про недоліки совкової судової системи можно казати довго. Краще назви звитяги українського правосуддя. Справи проти Порошенко, Стерненко, Федіни. Може це казочки?
10.09.2025 14:49
Ну як українське правосуддя може відрізнятися від совкової судової системи, коли це "яблуко від яблуні"? Суддям після 1991 року хтось проводив люстрацію? То які можуть бути звитяги? Навпаки - ще гірше стало... Совдепівські приклади і цитати треба менше наводити, бо СРСР - це була імітація демократії, як зараз КНДР. І ці імітації тільки множаться...
10.09.2025 14:57
не завжди, далеко не завжди. Може мені пошастило, може тім проти кого були карні справи, але я особисто знав і порядних суддів і прокурорів, навіть інспекторів ДАІ
10.09.2025 15:05
Давай ще за одну савецьку казку розкажи - "Ворошловский стрелок", там теж суд всіх виправдає?
10.09.2025 14:52
Так цей фільм теж гарна казочка для маргіналів... Ви одними кінофільмами керуєтеся? Реальні життєві ситуації вас не цікавлять, ні? Тоді ви маргінал, якими були більшість радянських людей...
10.09.2025 15:01
Дуже файна позиція. Ваші приклади фуфло, а ви самі маргінал. То не будь базікалом, наведи зворотнє, що у совку не було чесних ментів судей і всі вони тільки і мріяли, як покарати невинного
10.09.2025 15:08
Чесних дуже поважали? Як склалася їх доля?
10.09.2025 15:21
Сісти на довічне через двох малоліток...на це повинна бути дуже серйозна причина.
10.09.2025 12:56
Може подільниками були.
10.09.2025 13:01
Такі публічні вбивства вчиняють тільки в двох випадках...або психічна хвороба або помста
10.09.2025 13:04
Спочатку були школяри. Зараз вже ліцеісти. За цією гучною назвою криється звичайне ПТУ часів СРСР. А які звичаї панують у таких закладах, ще й на селі, давно відомо
10.09.2025 14:09
Колишньому вчителю аж 23 роки?
10.09.2025 12:57
Чи вже щось скоїли проти родини чи когось із близьких.
10.09.2025 13:01
Навіщо про убієнних таке писати, не дочекавшись розслідування? Як таке читати їхнім батькам?
10.09.2025 13:19
Ви нормальні таке писати?! Ббито двох дітей, а ви виправдовуєте їх вбивцю?
10.09.2025 13:20
Шерше ля фам
10.09.2025 13:02
вчитель не професія а медичний діагноз маніяка.
10.09.2025 13:02
Казковий дебіл.
10.09.2025 13:03
Значить заслужили, бичари.
10.09.2025 13:03
Довели діточки. Вони знають, що їм нічого не буде, деякі поводяться гірше, ніж найгірша кримінальна гопота.
10.09.2025 13:05
Кого довели? Він колишній вчитель. Вбивати дітей - це дно.
10.09.2025 13:22
Психологи не ******* про це згадувати, але у такому віці майже повністю відсутня здатність до емпатії...
10.09.2025 13:15
Спочатку розбещував їх..потім дітки його шантажували..
10.09.2025 13:10
Учитель до речі теж непризивного віку
10.09.2025 13:25
..
10.09.2025 13:31
Не знаю что произошло. Вряд ли он их зарезал за невыученный урок. Видно ублюдки были те ещё. Сам когда-то в молодости немного работал в школе. Помню один урод, двоечник, во время урока поджёг впереди сидящей девочке волосы !! За то что она хорошо училась. А ему было скучно. Я вывел его в коридор, а бугай был здоровый. Взял его за уши, И треснул затылком В стенку. Он пополз на землю. А я реально обоср....ся. не хватало ещё из-за этого урода сесть в тюрьму. Одна из причин почему бросил преподавание.
10.09.2025 13:35
Старший самець вирішив довести двом молодшим, що він все ж таки Альфа, так виходить? Прямо в "мірє животних" якесь...
10.09.2025 14:30
Хотілося б дізнатися за що саме був звільнений цей вчитель, бо здається без участі тих "діточок" та їх "грамотних" батьків там не обійшлося.
10.09.2025 14:35
Дивно що бидло почало убивцю захищати не розібравшись що сталось ,ну і народ.
10.09.2025 14:38
Дійсно бидло, не розібравшись що сталося, кинулись захищати постраждалих. Я на малолітніх гопників ще у динистві надивився. Звичайно, не треба було вбивати. Але, підкреслюю, нам невідомі всі обставини справи
10.09.2025 14:58
У нас схожий випадок був у місті,такий собі маніяк "вчитель" молоду дівчину заколов викруткою.Залицявся до неї,але вона його відшила,мовляв чого тобі старче треба.І от їхала вона в маршрутці зі своєю подругою,цей світоч їхав разом з ними ,тоді були жовті ліази скотовози епохи развітого соціалізму.І бідолашна з подругою щось між собою щебетати і сміялися...Це чикотило всі насмішки сприйняло на свій адрес і на зупинці вийшов і зарізав молоде,невинне дитя...От тобі і учні дістали,як ця вся підарва в коментах оправдує маньяка вбивцю.Можливо він теж до них залицявся....
10.09.2025 14:54
Є вирок? Висновок судово-медицинської експертизи? Навіщо базікати порожнє?
10.09.2025 15:01
Так отож,вже жертв маньяка призначили винуватими без суда і слідства.
10.09.2025 15:04
Шило почало вилазити з мішка...
"Мотив вбивства, за даними слідства, пов'язаний з особистим конфліктом та булінгом, здійсненим зазначеними підлітками щодо меншого брата вчителя."
Уявляю рівень того "булінга"...
10.09.2025 15:04
Пруф:
https://podrobnosti.ua/2506042-vbivstvo-dvoh-starshoklasnikv-u-shargorod-poltsja-zatrimala-23-rchnogo-vchitelja.html
10.09.2025 15:06
 
 