Вбивство двох старшокласників у Шаргороді: у злочині підозрюють їхнього вчителя. ФОТО
Правоохоронці підозрюють у причетності до вбивства двох старшокласників у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області їхнього вчителя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох школярів Шаргородського ліцею.
Групу прокурорів очолив керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко.
Обставини вбивства
Трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.
Особи потерпілих встановлені. Це учні 10 та 11 класу місцевого ліцею.
Ймовірного зловмисника, який вчинив зухвале вбивство двох підлітків, затримано. Ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження, їхній колишній вчитель.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.
Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що двох старшокласників зарізали у Шаргороді, підозрюваного затримано.
