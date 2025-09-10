Убийство двух старшеклассников в Шаргороде: в преступлении подозревают их учителя. ФОТО
Правоохранители подозревают в причастности к убийству двух старшеклассников в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области их учителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства двух школьников Шаргородского лицея.
Группу прокуроров возглавил руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко.
Обстоятельства убийства
Трагедия произошла утром 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области. Злоумышленник, дождавшись детей, которые шли в школу, внезапно нанес им колото-резаные проникающие ранения в область шеи. Дети в результате полученных травм скончались во время оказания неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся.
Личности пострадавших установлены. Это ученики 10 и 11 класса местного лицея.
Вероятный злоумышленник, совершивший дерзкое убийство двух подростков, задержан. Им оказался местный житель 2002 года рождения, их бывший учитель.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.
Готовится сообщение о подозрении и ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двух старшеклассников зарезали в Шаргороде, подозреваемый задержан.
А навчання з живим учителем буде привілеєм, і дуже недешевим.
Что и снилось нашим мудрецам".
Може так статися, що саме вчитель опиниться більш адекватним, ніж загиблі. Пропоную подивитись фільм "Средь бела дня" 1982 р.
"Мотив вбивства, за даними слідства, пов'язаний з особистим конфліктом та булінгом, здійсненим зазначеними підлітками щодо меншого брата вчителя."
Уявляю рівень того "булінга"...
