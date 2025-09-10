Убийство двух старшеклассников в Шаргороде: в преступлении подозревают их учителя. ФОТО

Правоохранители подозревают в причастности к убийству двух старшеклассников в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области их учителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства двух школьников Шаргородского лицея.

Группу прокуроров возглавил руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко.

Также читайте: Женщина выбросила новорожденного ребенка из окна общежития в Одессе: полиция расследует трагедию

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Обстоятельства убийства

Трагедия произошла утром 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области. Злоумышленник, дождавшись детей, которые шли в школу, внезапно нанес им колото-резаные проникающие ранения в область шеи. Дети в результате полученных травм скончались во время оказания неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся.

Личности пострадавших установлены. Это ученики 10 и 11 класса местного лицея.

Вероятный злоумышленник, совершивший дерзкое убийство двух подростков, задержан. Им оказался местный житель 2002 года рождения, их бывший учитель.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Также читайте: Жестокое убийство 17-летней девочки на Сумщине: задержан 28-летний киевлянин. ФОТО

Готовится сообщение о подозрении и ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двух старшеклассников зарезали в Шаргороде, подозреваемый задержан.