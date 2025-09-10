РУС
7 701 57

Убийство двух старшеклассников в Шаргороде: в преступлении подозревают их учителя. ФОТО

Правоохранители подозревают в причастности к убийству двух старшеклассников в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области их учителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства двух школьников Шаргородского лицея.

Группу прокуроров возглавил руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко.

Убийство детей в Шаргороде
Фото: Офис генпрокурора
Убийство детей в Шаргороде
Фото: Офис генпрокурора

Обстоятельства убийства

Трагедия произошла утром 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области. Злоумышленник, дождавшись детей, которые шли в школу, внезапно нанес им колото-резаные проникающие ранения в область шеи. Дети в результате полученных травм скончались во время оказания неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся.
Личности пострадавших установлены. Это ученики 10 и 11 класса местного лицея.

Вероятный злоумышленник, совершивший дерзкое убийство двух подростков, задержан. Им оказался местный житель 2002 года рождения, их бывший учитель.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Готовится сообщение о подозрении и ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Винницкая область (1089) Жмеринский район (1) Шаргород (1)
Топ комментарии
+12
Не знаю что произошло. Вряд ли он их зарезал за невыученный урок. Видно ублюдки были те ещё. Сам когда-то в молодости немного работал в школе. Помню один урод, двоечник, во время урока поджёг впереди сидящей девочке волосы !! За то что она хорошо училась. А ему было скучно. Я вывел его в коридор, а бугай был здоровый. Взял его за уши, И треснул затылком В стенку. Он пополз на землю. А я реально обоср....ся. не хватало ещё из-за этого урода сесть в тюрьму. Одна из причин почему бросил преподавание.
10.09.2025 13:35 Ответить
+10
Довели діточки. Вони знають, що їм нічого не буде, деякі поводяться гірше, ніж найгірша кримінальна гопота.
10.09.2025 13:05 Ответить
+9
Сісти на довічне через двох малоліток...на це повинна бути дуже серйозна причина.
10.09.2025 12:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Що ж скоїли ці старшокласники?
10.09.2025 12:48 Ответить
Треба у старших класах особливо неслухняних школярів і нервових вчителів дистанціювати одне від одного. Тобто переводити на он-лайн викладання, щоб менше особисто контактували одне з одним...
10.09.2025 14:19 Ответить
Невдовзі так і буде. Стандартна освіта буде дистанційною, причому "викладати" буде ШІ.
А навчання з живим учителем буде привілеєм, і дуже недешевим.
10.09.2025 14:31 Ответить
Вчитель? Виправданий.
10.09.2025 12:48 Ответить
очень темная история, возможно ребята что то лишнее знали, про учителя
10.09.2025 12:53 Ответить
Воно адекватне??
10.09.2025 12:55 Ответить
"Как много есть на свете, друг Гораций,
Что и снилось нашим мудрецам".
Може так статися, що саме вчитель опиниться більш адекватним, ніж загиблі. Пропоную подивитись фільм "Средь бела дня" 1982 р.
10.09.2025 14:02 Ответить
"Средь бела дня" - це совдепівська пропаганда, типу як треба боротися з бандитами голими руками (поліном) і тебе суд виправдає... Гарна казочка...
10.09.2025 14:26 Ответить
про недоліки совкової судової системи можно казати довго. Краще назви звитяги українського правосуддя. Справи проти Порошенко, Стерненко, Федіни. Може це казочки?
10.09.2025 14:49 Ответить
Ну як українське правосуддя може відрізнятися від совкової судової системи, коли це "яблуко від яблуні"? Суддям після 1991 року хтось проводив люстрацію? То які можуть бути звитяги? Навпаки - ще гірше стало... Совдепівські приклади і цитати треба менше наводити, бо СРСР - це була імітація демократії, як зараз КНДР. І ці імітації тільки множаться...
10.09.2025 14:57 Ответить
не завжди, далеко не завжди. Може мені пошастило, може тім проти кого були карні справи, але я особисто знав і порядних суддів і прокурорів, навіть інспекторів ДАІ
10.09.2025 15:05 Ответить
Давай ще за одну савецьку казку розкажи - "Ворошловский стрелок", там теж суд всіх виправдає?
показать весь комментарий
Так цей фільм теж гарна казочка для маргіналів... Ви одними кінофільмами керуєтеся? Реальні життєві ситуації вас не цікавлять, ні? Тоді ви маргінал, якими були більшість радянських людей...
показать весь комментарий
Дуже файна позиція. Ваші приклади фуфло, а ви самі маргінал. То не будь базікалом, наведи зворотнє, що у совку не було чесних ментів судей і всі вони тільки і мріяли, як покарати невинного
показать весь комментарий
Сісти на довічне через двох малоліток...на це повинна бути дуже серйозна причина.
показать весь комментарий
Може подільниками були.
показать весь комментарий
Такі публічні вбивства вчиняють тільки в двох випадках...або психічна хвороба або помста
показать весь комментарий
Спочатку були школяри. Зараз вже ліцеісти. За цією гучною назвою криється звичайне ПТУ часів СРСР. А які звичаї панують у таких закладах, ще й на селі, давно відомо
показать весь комментарий
Колишньому вчителю аж 23 роки?
показать весь комментарий
Чи вже щось скоїли проти родини чи когось із близьких.
показать весь комментарий
Навіщо про убієнних таке писати, не дочекавшись розслідування? Як таке читати їхнім батькам?
показать весь комментарий
Ви нормальні таке писати?! Ббито двох дітей, а ви виправдовуєте їх вбивцю?
показать весь комментарий
Шерше ля фам
показать весь комментарий
вчитель не професія а медичний діагноз маніяка.
показать весь комментарий
Казковий дебіл.
показать весь комментарий
Значить заслужили, бичари.
показать весь комментарий
Довели діточки. Вони знають, що їм нічого не буде, деякі поводяться гірше, ніж найгірша кримінальна гопота.
показать весь комментарий
Кого довели? Він колишній вчитель. Вбивати дітей - це дно.
показать весь комментарий
Психологи не ******* про це згадувати, але у такому віці майже повністю відсутня здатність до емпатії...
показать весь комментарий
Спочатку розбещував їх..потім дітки його шантажували..
показать весь комментарий
Учитель до речі теж непризивного віку
показать весь комментарий
..
показать весь комментарий
Не знаю что произошло. Вряд ли он их зарезал за невыученный урок. Видно ублюдки были те ещё. Сам когда-то в молодости немного работал в школе. Помню один урод, двоечник, во время урока поджёг впереди сидящей девочке волосы !! За то что она хорошо училась. А ему было скучно. Я вывел его в коридор, а бугай был здоровый. Взял его за уши, И треснул затылком В стенку. Он пополз на землю. А я реально обоср....ся. не хватало ещё из-за этого урода сесть в тюрьму. Одна из причин почему бросил преподавание.
10.09.2025 13:35 Ответить
Старший самець вирішив довести двом молодшим, що він все ж таки Альфа, так виходить? Прямо в "мірє животних" якесь...
показать весь комментарий
Хотілося б дізнатися за що саме був звільнений цей вчитель, бо здається без участі тих "діточок" та їх "грамотних" батьків там не обійшлося.
показать весь комментарий
Дивно що бидло почало убивцю захищати не розібравшись що сталось ,ну і народ.
показать весь комментарий
Дійсно бидло, не розібравшись що сталося, кинулись захищати постраждалих. Я на малолітніх гопників ще у динистві надивився. Звичайно, не треба було вбивати. Але, підкреслюю, нам невідомі всі обставини справи
показать весь комментарий
У нас схожий випадок був у місті,такий собі маніяк "вчитель" молоду дівчину заколов викруткою.Залицявся до неї,але вона його відшила,мовляв чого тобі старче треба.І от їхала вона в маршрутці зі своєю подругою,цей світоч їхав разом з ними ,тоді були жовті ліази скотовози епохи развітого соціалізму.І бідолашна з подругою щось між собою щебетати і сміялися...Це чикотило всі насмішки сприйняло на свій адрес і на зупинці вийшов і зарізав молоде,невинне дитя...От тобі і учні дістали,як ця вся підарва в коментах оправдує маньяка вбивцю.Можливо він теж до них залицявся....
показать весь комментарий
Є вирок? Висновок судово-медицинської експертизи? Навіщо базікати порожнє?
показать весь комментарий
Так отож,вже жертв маньяка призначили винуватими без суда і слідства.
показать весь комментарий
Шило почало вилазити з мішка...
"Мотив вбивства, за даними слідства, пов'язаний з особистим конфліктом та булінгом, здійсненим зазначеними підлітками щодо меншого брата вчителя."
Уявляю рівень того "булінга"...
показать весь комментарий
Пруф:
https://podrobnosti.ua/2506042-vbivstvo-dvoh-starshoklasnikv-u-shargorod-poltsja-zatrimala-23-rchnogo-vchitelja.html
показать весь комментарий
