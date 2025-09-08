РУС
Новости Убийство детей
1 258 15

Женщина выбросила новорожденного ребенка из окна общежития в Одессе: полиция расследует трагедию

В Одессе женщина выбросила младенца из окна общежития

В Одессе 39-летняя женщина выбросила младенца из окна общежития. Новорожденный ребенок погиб.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

8 сентября в полицию обратилась заведующая одного из общежитий в Приморском районе Одессы. Она сообщила, что возле здания обнаружили младенца без признаков жизни.

Правоохранители выехали на место и установили, что 39-летняя местная жительница выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки. С ней сейчас работают следователи, продолжается документирование события.

Также решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства трагического события устанавливаются.

младенец (37) Одесса (8018) Одесская область (3812) убийство (6585) Одесский район (277)
Топ комментарии
+10
Курва. Скільки людей страждають від безпліддя та бажають усиновити дитинку. А ця паскуда позбавляє життя дитині та радість можливим батькам.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:41 Ответить
+6
***** би так викинули у свій час, але ненормальне нажаль більш живуче
показать весь комментарий
08.09.2025 15:40 Ответить
+6
Есть же в роддомах анонимное окошечко. Ну отнеси ты ребенка, положи. Ему там окажут всю необходимую помощь и будет он через полгода любим в новой семье. Таких нужно на комбикорм пускать.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:43 Ответить
Від ***** відмовилася рідна мати, виховували його родичі. Нажаль у матері клепки не вистачило прикопати його у канаві. Краще би зеленського викинули. А ще краще обох. Але що маємо, то маємо.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:54 Ответить
Не обманюйте себе. На кацапії таких, як пуйло, через одного.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:22 Ответить
Підарасів не викидають на жаль
показать весь комментарий
08.09.2025 16:06 Ответить
жерсть......світ таки дійсно сходить з розуму....
показать весь комментарий
08.09.2025 15:40 Ответить
такого раніше не було? при срср чи новітній Україні? це не світ сходить з глузду, не слід узагальнювати
показать весь комментарий
08.09.2025 16:14 Ответить
масовість абсурдних та просто безглуздих,розумом не підримуваємих ситуацій така ж була чи одиниці на рік???я з 1996 по 2004 робив в системі правопорядку,можу сказати що подібне траплялося з такою рідкістю що то ставало новиною на місяць,а зараз так часто що більшість проходе повз мимо...
показать весь комментарий
08.09.2025 16:25 Ответить
Можливо в неї не було іншого виходу.
Можливо вона від Олексія Гончаренко завагітніла.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:04 Ответить
І-і-і?!
показать весь комментарий
08.09.2025 16:07 Ответить
адезітка
показать весь комментарий
08.09.2025 15:46 Ответить
Узкоізичная!
показать весь комментарий
08.09.2025 16:11 Ответить
может быть постродовой синдром, кукуха поехала. дитя жалко
показать весь комментарий
08.09.2025 16:01 Ответить
50 000 грн получила?
показать весь комментарий
08.09.2025 16:04 Ответить
 
 