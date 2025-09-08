1 258 15
Женщина выбросила новорожденного ребенка из окна общежития в Одессе: полиция расследует трагедию
В Одессе 39-летняя женщина выбросила младенца из окна общежития. Новорожденный ребенок погиб.
Об этом сообщили в полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
8 сентября в полицию обратилась заведующая одного из общежитий в Приморском районе Одессы. Она сообщила, что возле здания обнаружили младенца без признаков жизни.
Правоохранители выехали на место и установили, что 39-летняя местная жительница выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки. С ней сейчас работают следователи, продолжается документирование события.
Также решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства трагического события устанавливаются.
