Женщина выбросила новорожденного ребенка из окна общежития в Одессе: полиция расследует трагедию

В Одессе 39-летняя женщина выбросила младенца из окна общежития. Новорожденный ребенок погиб.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

8 сентября в полицию обратилась заведующая одного из общежитий в Приморском районе Одессы. Она сообщила, что возле здания обнаружили младенца без признаков жизни.

Правоохранители выехали на место и установили, что 39-летняя местная жительница выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки. С ней сейчас работают следователи, продолжается документирование события.

Также решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства трагического события устанавливаются.

