Жінка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку в Одесі: поліція розслідує трагедію

В Одесі жінка викинула немовля з вікна гуртожитку

В Одесі 39-річна жінка викинула немовля з вікна гуртожитку. Новонароджена дитина загинула.

Про це повідомили в поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

8 вересня до поліції звернулася завідувачка одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси. Вона повідомила, що біля будівлі виявили немовля без ознак життя.

Правоохоронці виїхали на місце і встановили, що 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. З нею наразі працюють слідчі, триває документування події.

Також розв’язують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини трагічної події встановлюються.

Топ коментарі
+10
Курва. Скільки людей страждають від безпліддя та бажають усиновити дитинку. А ця паскуда позбавляє життя дитині та радість можливим батькам.
08.09.2025 15:41 Відповісти
+8
***** би так викинули у свій час, але ненормальне нажаль більш живуче
08.09.2025 15:40 Відповісти
+7
Есть же в роддомах анонимное окошечко. Ну отнеси ты ребенка, положи. Ему там окажут всю необходимую помощь и будет он через полгода любим в новой семье. Таких нужно на комбикорм пускать.
08.09.2025 15:43 Відповісти
Від ***** відмовилася рідна мати, виховували його родичі. Нажаль у матері клепки не вистачило прикопати його у канаві. Краще би зеленського викинули. А ще краще обох. Але що маємо, то маємо.
08.09.2025 15:54 Відповісти
Не обманюйте себе. На кацапії таких, як пуйло, через одного.
08.09.2025 16:22 Відповісти
таких як куйло одно, бо його посада одна на всю рифи, а таких, як куйло там не кожен другий, а 90% з гаком.
08.09.2025 17:04 Відповісти
Підарасів не викидають на жаль
08.09.2025 16:06 Відповісти
жерсть......світ таки дійсно сходить з розуму....
08.09.2025 15:40 Відповісти
такого раніше не було? при срср чи новітній Україні? це не світ сходить з глузду, не слід узагальнювати
08.09.2025 16:14 Відповісти
масовість абсурдних та просто безглуздих,розумом не підримуваємих ситуацій така ж була чи одиниці на рік???я з 1996 по 2004 робив в системі правопорядку,можу сказати що подібне траплялося з такою рідкістю що то ставало новиною на місяць,а зараз так часто що більшість проходе повз мимо...
08.09.2025 16:25 Відповісти
Ти про такий, конкретний випадок , часто читаєш в заголовках? І чому якщо в тих органах не першої свіжості так все просто і безхмарно, не зробив там кар'єри?
08.09.2025 16:54 Відповісти
навіть і відповідати бажання нема...
08.09.2025 16:57 Відповісти
Ти своїм прикладом це постійно підтвержуєш..Сьогодні прям твій бенефіс,кацапчику..Хотів зразу прикопати,але поживи трохи-цікава звірушка..
08.09.2025 17:42 Відповісти
Можливо в неї не було іншого виходу.
Можливо вона від Олексія Гончаренко завагітніла.
08.09.2025 16:04 Відповісти
І-і-і?!
08.09.2025 16:07 Відповісти
Швидше, від тебе, дебіл.
08.09.2025 17:12 Відповісти
адезітка
08.09.2025 15:46 Відповісти
Узкоізичная!
08.09.2025 16:11 Відповісти
усчшмльонная
08.09.2025 16:52 Відповісти
может быть постродовой синдром, кукуха поехала. дитя жалко
08.09.2025 16:01 Відповісти
50 000 грн получила?
08.09.2025 16:04 Відповісти
..одноклітинна самка підвиду гомункулів "какая разніца" - в усій своїй красі...
08.09.2025 17:00 Відповісти
 
 