Жінка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку в Одесі: поліція розслідує трагедію
В Одесі 39-річна жінка викинула немовля з вікна гуртожитку. Новонароджена дитина загинула.
Про це повідомили в поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
8 вересня до поліції звернулася завідувачка одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси. Вона повідомила, що біля будівлі виявили немовля без ознак життя.
Правоохоронці виїхали на місце і встановили, що 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. З нею наразі працюють слідчі, триває документування події.
Також розв’язують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини трагічної події встановлюються.
