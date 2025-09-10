Двух старшеклассников зарезали в Шаргороде, подозреваемый задержан, - полиция. ФОТО

Полицейские Винницкой области задержали человека, который может быть причастен к смерти двух несовершеннолетних в г. Шаргород Жмеринского района.

Как отмечается, утром 10 сентября поступило сообщение от местного жителя о том, что в г. Шаргород Жмеринского района он обнаружил два тела с ножевыми ранениями.

"Правоохранители установили личности потерпевших, ими оказались ученики 10 и 11 класса Шаргородской ТГ.

Злоумышленника, который может быть причастен к смерти подростков, задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УКУ.