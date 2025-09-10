РУС
9 492 22

Двух старшеклассников зарезали в Шаргороде, подозреваемый задержан, - полиция. ФОТО

Полицейские Винницкой области задержали человека, который может быть причастен к смерти двух несовершеннолетних в г. Шаргород Жмеринского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Винницкой области.

Как отмечается, утром 10 сентября поступило сообщение от местного жителя о том, что в г. Шаргород Жмеринского района он обнаружил два тела с ножевыми ранениями.

Также читайте: Женщина выбросила новорожденного ребенка из окна общежития в Одессе: полиция расследует трагедию

убили детей в Шаргороде
Фото: Нацполиция

"Правоохранители установили личности потерпевших, ими оказались ученики 10 и 11 класса Шаргородской ТГ.

Злоумышленника, который может быть причастен к смерти подростков, задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УКУ.

Автор: 

Винницкая область (1089) Жмеринский район (1) Шаргород (1)
+11
та на*рать на твої сумніви, лапоть ти північний
10.09.2025 10:23 Ответить
+8
Якими б вони не були - хіба можна різати людей як свиней?
10.09.2025 10:20 Ответить
+6
Якщо миттєво затримали злочимнця, то в мене є суиніви, хіба що тільки його бачили люди і вказали на нього. Якщо точніше, то якщо була "битовуха". Бо сфальшовані попередні справи "зеленої" влади визивають недовіру. Я маю на увазі справу по Шеремету, вбивство Парубія та інші.
10.09.2025 10:12 Ответить
та на*рать на твої сумніви, лапоть ти північний
10.09.2025 10:23 Ответить
А як пан прийшов до висновку про "лапоть північний"? То Ви про себе? Мені цікаво, а що я тут написав не те, щоб пан-втікач називав мене "лаполть північний"? Чекаю на аргументи.
10.09.2025 12:58 Ответить
А ти хоч знаєш коли Шеремета вбили?
10.09.2025 10:31 Ответить
Я знаю коли вбили Шеремета і як зробили винними "Ріфа", Кузьменко і Дугарь. Навіть знаю із відкритих джерел які проводили липові обшуки і експертизи і як Боневтік Позорно-Брехливий на брифінгу разом із Собаковим об'явимли "Ріфа" і названих мноє жіночок-медиків злочинцями.
10.09.2025 12:53 Ответить
Тоді задам питання по іншому. А хто тоді був при владі?
10.09.2025 13:00 Ответить
А може бути таке, що ці старшокласники як ті підлітки з попереніх новин?
Двоє підлітків намагалися підірвати житло українського захисника у Львові: їх завербувала РФ, - СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/p3573257
10.09.2025 10:15 Ответить
Пацанів зарізав - теж якийсь психо - як негр шо українку у США зарізав
10.09.2025 10:15 Ответить
маніпулька. Рівняти дівчину з двома хлопаками? Ти впевнений що загиблі були білі та пухнасті? Я ні
10.09.2025 10:17 Ответить
Якими б вони не були - хіба можна різати людей як свиней?
10.09.2025 10:20 Ответить
а, шо свиней можна різати, як попало?
10.09.2025 10:24 Ответить
Де зловлять - там і ріжуть - жіночка запитує - а де в вас тут Прут - постійного місця немає - де зловлять там і прут
10.09.2025 10:29 Ответить
Людей ні. А я не можу сказати, не знаючи обставин, що ці підлітки були люди чи ні. Припустимо, що два неповнолітніх відморозка хотіли розважатись та ні на того натрапили. Бо звичайний громадянин з ножем в кішені не гуляє. Хоча може бути і інакше. Наприклад старі справи, борги, особливо картярські
10.09.2025 10:38 Ответить
Валентин Коваль наприклад нападуть на тебе два 17-літьніх бугаїв з ножами а ти один,що робити будеш ну не вбивати ж правда??,тоді вбивати будуть тебе(це до прикладу) а якщо серйозно тебе там не було і ти ніхера не знаєш як і ми всі.
10.09.2025 10:39 Ответить
Чого погнав? - я кмс по боксу - якось би порішав - не сьодніший
10.09.2025 10:44 Ответить
Хорошо бы его для начала выслушать.
10.09.2025 10:23 Ответить
ПЖ світить.....
10.09.2025 10:31 Ответить
Отправить на фронт, пусть кацапов режет..
10.09.2025 10:50 Ответить
Хтось вірить взагалі у ці казки від "органів", що не стрілочника затримали? Довіра нуль цілих і нуль десятих. Бо брехня при зелених стала супер брехнею!
10.09.2025 11:11 Ответить
Довбана Папуасія, відкриваєш стрічку НП і просто Африка якась.
10.09.2025 11:29 Ответить
Папуаси живуть в Океанії.
10.09.2025 12:02 Ответить
То *******!!!(((
10.09.2025 12:39 Ответить
 
 