Двух старшеклассников зарезали в Шаргороде, подозреваемый задержан, - полиция. ФОТО
Полицейские Винницкой области задержали человека, который может быть причастен к смерти двух несовершеннолетних в г. Шаргород Жмеринского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Винницкой области.
Как отмечается, утром 10 сентября поступило сообщение от местного жителя о том, что в г. Шаргород Жмеринского района он обнаружил два тела с ножевыми ранениями.
"Правоохранители установили личности потерпевших, ими оказались ученики 10 и 11 класса Шаргородской ТГ.
Злоумышленника, который может быть причастен к смерти подростков, задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УКУ.
