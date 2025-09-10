УКР
Двох старшокласників зарізали у Шаргороді, підозрюваного затримано, - поліція. ФОТО

Поліцейські Вінниччини затримали особу, яка може бути причетна до смерті двох неповнолітніх у м. Шаргород Жмеринського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Вінницької області.

Як зазначається, вранці 10 вересня надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у м. Шаргород Жмеринського району він виявив два тіла з ножовими пораненнями.

вбили дітей у Шаргороді
Фото: Нацполіція

"Правоохоронці встановили особи потерпілих, ними виявились учні 10 та 11 класу Шаргородської ТГ.

Зловмисника, який може бути причетний до смерті підлітків, затримали. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини трагедії", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ.

+11
та на*рать на твої сумніви, лапоть ти північний
10.09.2025 10:23
+8
Якими б вони не були - хіба можна різати людей як свиней?
10.09.2025 10:20
+6
Якщо миттєво затримали злочимнця, то в мене є суиніви, хіба що тільки його бачили люди і вказали на нього. Якщо точніше, то якщо була "битовуха". Бо сфальшовані попередні справи "зеленої" влади визивають недовіру. Я маю на увазі справу по Шеремету, вбивство Парубія та інші.
10.09.2025 10:12
та на*рать на твої сумніви, лапоть ти північний
10.09.2025 10:23
А як пан прийшов до висновку про "лапоть північний"? То Ви про себе? Мені цікаво, а що я тут написав не те, щоб пан-втікач називав мене "лаполть північний"? Чекаю на аргументи.
10.09.2025 12:58
А ти хоч знаєш коли Шеремета вбили?
10.09.2025 10:31
Я знаю коли вбили Шеремета і як зробили винними "Ріфа", Кузьменко і Дугарь. Навіть знаю із відкритих джерел які проводили липові обшуки і експертизи і як Боневтік Позорно-Брехливий на брифінгу разом із Собаковим об'явимли "Ріфа" і названих мноє жіночок-медиків злочинцями.
10.09.2025 12:53
Тоді задам питання по іншому. А хто тоді був при владі?
10.09.2025 13:00
А може бути таке, що ці старшокласники як ті підлітки з попереніх новин?
Двоє підлітків намагалися підірвати житло українського захисника у Львові: їх завербувала РФ, - СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/p3573257
10.09.2025 10:15
Пацанів зарізав - теж якийсь психо - як негр шо українку у США зарізав
10.09.2025 10:15
показати весь коментар
10.09.2025 10:17
а, шо свиней можна різати, як попало?
10.09.2025 10:24
Де зловлять - там і ріжуть - жіночка запитує - а де в вас тут Прут - постійного місця немає - де зловлять там і прут
10.09.2025 10:29
Людей ні. А я не можу сказати, не знаючи обставин, що ці підлітки були люди чи ні. Припустимо, що два неповнолітніх відморозка хотіли розважатись та ні на того натрапили. Бо звичайний громадянин з ножем в кішені не гуляє. Хоча може бути і інакше. Наприклад старі справи, борги, особливо картярські
10.09.2025 10:38
Валентин Коваль наприклад нападуть на тебе два 17-літьніх бугаїв з ножами а ти один,що робити будеш ну не вбивати ж правда??,тоді вбивати будуть тебе(це до прикладу) а якщо серйозно тебе там не було і ти ніхера не знаєш як і ми всі.
10.09.2025 10:39
Чого погнав? - я кмс по боксу - якось би порішав - не сьодніший
10.09.2025 10:44
Хорошо бы его для начала выслушать.
10.09.2025 10:23
ПЖ світить.....
10.09.2025 10:31
Отправить на фронт, пусть кацапов режет..
10.09.2025 10:50
Хтось вірить взагалі у ці казки від "органів", що не стрілочника затримали? Довіра нуль цілих і нуль десятих. Бо брехня при зелених стала супер брехнею!
10.09.2025 11:11
Довбана Папуасія, відкриваєш стрічку НП і просто Африка якась.
10.09.2025 11:29
Папуаси живуть в Океанії.
10.09.2025 12:02
То *******!!!(((
10.09.2025 12:39
 
 