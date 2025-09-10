Двох старшокласників зарізали у Шаргороді, підозрюваного затримано, - поліція. ФОТО
Поліцейські Вінниччини затримали особу, яка може бути причетна до смерті двох неповнолітніх у м. Шаргород Жмеринського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Вінницької області.
Як зазначається, вранці 10 вересня надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у м. Шаргород Жмеринського району він виявив два тіла з ножовими пораненнями.
"Правоохоронці встановили особи потерпілих, ними виявились учні 10 та 11 класу Шаргородської ТГ.
Зловмисника, який може бути причетний до смерті підлітків, затримали. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини трагедії", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ.
