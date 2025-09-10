Убийство двух школьников в Шаргороде на Виннитчине: объявлено подозрение бывшему учителю. ФОТО
Правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему бывшему учителю в убийстве двух школьников в городе Шаргород Винницкой области. Полиция нашла орудие преступления.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленника - 23-летнего местного жителя - задержали в поле в 5 км от места преступления. Им оказался бывший учитель одного из погибших.
У него изъяли орудие преступления - нож. Полиция рассматривает несколько версий, среди которых - конфликт между бывшим преподавателем и учеником.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
По факту убийства двух человек следователи расследуют дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двух старшеклассников зарезали в Шаргороде, подозреваемый задержан.
То, що цей чувак-неадекват, не змінює ситуації, що ******* "діти" у школі, у своїй масі- яскркраво виражений продукт суспільства. Без жодних тормозів. Можуть хамити, матюкати вчителів, демонструвати повну зневагу і до жінок вчителів і до чоловіків.
І торкнутися навіть до "поважної особи",ні-ні. Захейтять до сьомого коліна, карні справи, заборона на роботу...
Тут ситуація може бути схожа. Може бути..
драка
ніж
класика
Скрін нижче.