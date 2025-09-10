РУС
Убийство двух школьников в Шаргороде на Виннитчине: объявлено подозрение бывшему учителю. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему бывшему учителю в убийстве двух школьников в городе Шаргород Винницкой области. Полиция нашла орудие преступления.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленника - 23-летнего местного жителя - задержали в поле в 5 км от места преступления. Им оказался бывший учитель одного из погибших.

У него изъяли орудие преступления - нож. Полиция рассматривает несколько версий, среди которых - конфликт между бывшим преподавателем и учеником.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

По факту убийства двух человек следователи расследуют дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство двух старшеклассников в Шаргороде: в преступлении подозревают их учителя. ФОТО

В Шаргороде зарезали двух учеников: подозрение получил бывший учитель

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двух старшеклассников зарезали в Шаргороде, подозреваемый задержан.

Винницкая область (1089) Нацполиция (16742) убийство (6594) подозрение (568) Жмеринский район (3) Шаргород (1)
Тут ще питання, що собою ті юні гамнюки являли. Хотя звичайно різати їм горло-ну якось не комільфо. Але могли достати вчителя. А може в нього самого ку-кухинд поїхав. Такі часи. Торжество 95- х обрізаних.
10.09.2025 20:14 Ответить
Педагоги? Подивись, як "дітки" забивають один одного до напівсмерті. Відео вистачає в мережі.
10.09.2025 20:15 Ответить
Зараз вчитель - безправне залякане створіння. Українське "правосуддя" цілком на боці малолітнього бидла, особливо, якщо у того "непрості" батьки. Мабуть, була причина і вчитель, зрозумівши, що покарати малоліток по закону не вийде, бо закон не діє, вирішив зробити це сам.
10.09.2025 20:22 Ответить
Педагоги? Подивись, як "дітки" забивають один одного до напівсмерті. Відео вистачає в мережі.
10.09.2025 20:15 Ответить
А ти б сходив, пєдагогом, потім розказав би.
То, що цей чувак-неадекват, не змінює ситуації, що ******* "діти" у школі, у своїй масі- яскркраво виражений продукт суспільства. Без жодних тормозів. Можуть хамити, матюкати вчителів, демонструвати повну зневагу і до жінок вчителів і до чоловіків.
І торкнутися навіть до "поважної особи",ні-ні. Захейтять до сьомого коліна, карні справи, заборона на роботу...
Тут ситуація може бути схожа. Може бути..
10.09.2025 20:47 Ответить
Страшна трагедія. Якщо вчитель не хворий псіхично, то яка причина цього злочину? Щось там було.
10.09.2025 20:11 Ответить
хамство
драка
ніж

класика
10.09.2025 20:14 Ответить
Тут ще питання, що собою ті юні гамнюки являли. Хотя звичайно різати їм горло-ну якось не комільфо. Але могли достати вчителя. А може в нього самого ку-кухинд поїхав. Такі часи. Торжество 95- х обрізаних.
10.09.2025 20:14 Ответить
Зараз вчитель - безправне залякане створіння. Українське "правосуддя" цілком на боці малолітнього бидла, особливо, якщо у того "непрості" батьки. Мабуть, була причина і вчитель, зрозумівши, що покарати малоліток по закону не вийде, бо закон не діє, вирішив зробити це сам.
10.09.2025 20:22 Ответить
Навіщо замурзувати обличчя підозрюваного?
10.09.2025 20:15 Ответить
Тому що він поки що підозрюваний. Коли суд доведе його вину, тоді вже можна фейс показувати.
10.09.2025 20:24 Ответить
Я не з ТОТ, плюс встиг з вами і повоювати.
10.09.2025 21:05 Ответить
З нами - з українцями? Ти і зараз воюєш.
10.09.2025 21:06 Ответить
Ти з ТОТ.
10.09.2025 21:09 Ответить
Я не за ТЦК, хоча вважаю так- нема законних підстав для відстрочки- маєш іти, виконувати свій конституційний обов'язок. Я в міру сил борюся з кацапськими троллями, котрі працюють на Цензорі. Знаєш навіщо їм це?
Скрін нижче.
10.09.2025 21:08 Ответить
Без ножа слабак
10.09.2025 20:43 Ответить
 
 