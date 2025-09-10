Убийство двух школьников в Шаргороде на Виннитчине: объявлено подозрение бывшему учителю. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему бывшему учителю в убийстве двух школьников в городе Шаргород Винницкой области. Полиция нашла орудие преступления.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Злоумышленника - 23-летнего местного жителя - задержали в поле в 5 км от места преступления. Им оказался бывший учитель одного из погибших.

У него изъяли орудие преступления - нож. Полиция рассматривает несколько версий, среди которых - конфликт между бывшим преподавателем и учеником.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

По факту убийства двух человек следователи расследуют дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

