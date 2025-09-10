РУС
Новости Убийство детей
Убийство двух школьников в Шаргороде на Виннитчине: объявлено подозрение бывшему учителю. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему бывшему учителю в убийстве двух школьников в городе Шаргород Винницкой области. Полиция нашла орудие преступления.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленника - 23-летнего местного жителя - задержали в поле в 5 км от места преступления. Им оказался бывший учитель одного из погибших.

У него изъяли орудие преступления - нож. Полиция рассматривает несколько версий, среди которых - конфликт между бывшим преподавателем и учеником.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

По факту убийства двух человек следователи расследуют дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство двух старшеклассников в Шаргороде: в преступлении подозревают их учителя. ФОТО

В Шаргороде зарезали двух учеников: подозрение получил бывший учитель
В Шаргороде зарезали двух учеников: подозрение получил бывший учитель
В Шаргороде зарезали двух учеников: подозрение получил бывший учитель

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двух старшеклассников зарезали в Шаргороде, подозреваемый задержан.

Автор: 

Винницкая область (1095) Нацполиция (16744) убийство (6598) подозрение (569) Жмеринский район (3) Шаргород (3)
Топ комментарии
+32
Зараз вчитель - безправне залякане створіння. Українське "правосуддя" цілком на боці малолітнього бидла, особливо, якщо у того "непрості" батьки. Мабуть, була причина і вчитель, зрозумівши, що покарати малоліток по закону не вийде, бо закон не діє, вирішив зробити це сам.
10.09.2025 20:22 Ответить
+28
Тут ще питання, що собою ті юні гамнюки являли. Хотя звичайно різати їм горло-ну якось не комільфо. Але могли достати вчителя. А може в нього самого ку-кухинд поїхав. Такі часи. Торжество 95- х обрізаних.
10.09.2025 20:14 Ответить
+20
Педагоги? Подивись, як "дітки" забивають один одного до напівсмерті. Відео вистачає в мережі.
10.09.2025 20:15 Ответить
10.09.2025 20:15 Ответить
Хай поліція та адміністрація школи розкаже, як покривали ту молодіжну банду, що вимагала гроші в учнів, як ті "онижедети" тероризували та залякували дітей, звалтували молодшого брата вчителя, що він намагався скоїти самогубство. Коли не працює закон - працює самосуд ! Шкода вчителя, який змолоду загубив себе життя.. МОН - це повний провал ваших НУШів, вседозволеності та анархії в школах. Неповнолітні підпалюють автівки військовим, підривають вокзали, про матюки та аморальну поведінку молоді я вже мовчу.. Ви далі загоняйте вчителів під плінтус, ще більше знецінюйте їх працю та натравлюйте "яжематерів"
10.09.2025 22:15 Ответить
Все починається з дому. Раніше, побачивши в щоденнику зауваження від вчителя, батько ще й вдома добавляв ремнем. А зараз біжить в школу бити вчителя, який "посмів розкрити рота на моє золоте дитятко". І тут же тому бідному вчителю ще й директор школи догану ліпить. Бо "ти знаєш, чиєму сину ти зауваження зробив? Це ж місцевий бізнесмен! Він нам гроші на ремонт виділив!". Отак і формується в малолітнього ушльопка почуття вседозволенності і безкарності.
10.09.2025 22:49 Ответить
А ти б сходив, пєдагогом, потім розказав би.
10.09.2025 20:47 Ответить
Страшна трагедія. Якщо вчитель не хворий псіхично, то яка причина цього злочину? Щось там було.
10.09.2025 20:11 Ответить
хамство
драка
ніж

класика
10.09.2025 20:14 Ответить
10.09.2025 20:14 Ответить
10.09.2025 20:22 Ответить
Конечно штурмовики самая опасная профессия. Но за ними идут мужики - преподаватели. А самые бесбашенные - учителя физкультуры. Те ваще самоубийцы. Любая мокрощелка ученица играючись может посадить за домогательство к "самой очаровательной девочке"
"А чево он ходит косяки кидает?"
10.09.2025 21:24 Ответить
елементарно... дітки обожнюють вішати всіх песів на вчителя.
10.09.2025 21:42 Ответить
Вчителюю майже 40 років. Чого надивився - не треба писати, всі в курсі. Учитель за будь-яких умов має тримати себе у рамках. Нас матюкають, жінох обіцяють трахнути та т.і. Проте... Прошу глянути на ситуцію так - а кого випускають наші "універи"? Хтось цікавився їх станом? Можливо цей товариш нарк, псих... Однозначно судити неможна, але які б не були учні..... До такого дикунства доходити неможна. Батькам треба бути уважними до вчителів їх дітей, серед нас повно кретинів. Мій колишній вчитель математики засовував собй указку у штані позаду і чухав дупу демонстративно. Він нас ненавидів і глумився, а не вчив. Слухайте дітей, проте пам'ятайте, що дітки часто-часто брещуть, відмазуючись від власних діянь. Дякую.
10.09.2025 21:40 Ответить
10.09.2025 22:17 Ответить
"Нас матюкають, жінох обіцяють трахнути та т.і. Проте.... Прошу глянути на ситуцію так - а кого випускають наші "універи"? Однозначно судити неможна, але які б не були учні..."

Терпіла? Мазохіст? Що за маразм ти пишеш?
11.09.2025 08:12 Ответить
Навіщо замурзувати обличчя підозрюваного?
показать весь комментарий
Тому що він поки що підозрюваний. Коли суд доведе його вину, тоді вже можна фейс показувати.
показать весь комментарий
Я не з ТОТ, плюс встиг з вами і повоювати.
10.09.2025 21:05 Ответить
З нами - з українцями? Ти і зараз воюєш.
10.09.2025 21:06 Ответить
Ти з ТОТ.
10.09.2025 21:09 Ответить
Смішне ти. Йди в палату, не пропускай уколи.
10.09.2025 21:13 Ответить
Я не за ТЦК, хоча вважаю так- нема законних підстав для відстрочки- маєш іти, виконувати свій конституційний обов'язок. Я в міру сил борюся з кацапськими троллями, котрі працюють на Цензорі. Знаєш навіщо їм це?
Скрін нижче.
10.09.2025 21:08 Ответить
Про конституційні обов"язки піди розкажи чинушам, мажорам, прокурорам та іншій броньованій мразоті. Чому проти них ти відразу обсцикаєшся?
10.09.2025 21:14 Ответить
Без ножа слабак
10.09.2025 20:43 Ответить
Глянь на його руки!
Він заб*є тебе з троьх ударів....
10.09.2025 21:20 Ответить
Ох не простой учитель, не простой. Двоих без шума завалить пером, и сам в обморок не упал, не обрыгался.
Его не менты, его контрразведка проверять должна.
Это в каком "педе" так учат пером писать?
10.09.2025 21:31 Ответить
І після перевірки направити до якогось з підрозділів ССО.
10.09.2025 23:55 Ответить
На первом фото менты и "учитель".
На вторм "учитель" и прокурор?
На задержание понятые не нужны. Кто в кадре?
10.09.2025 21:34 Ответить
У кадрі "кто нада".
10.09.2025 23:56 Ответить
Забагато волі у малолеток вот и бикуют
11.09.2025 01:14 Ответить
 
 