Убийство двух школьников в Шаргороде на Виннитчине: объявлено подозрение бывшему учителю. ФОТО
Правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему бывшему учителю в убийстве двух школьников в городе Шаргород Винницкой области. Полиция нашла орудие преступления.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленника - 23-летнего местного жителя - задержали в поле в 5 км от места преступления. Им оказался бывший учитель одного из погибших.
У него изъяли орудие преступления - нож. Полиция рассматривает несколько версий, среди которых - конфликт между бывшим преподавателем и учеником.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
По факту убийства двух человек следователи расследуют дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двух старшеклассников зарезали в Шаргороде, подозреваемый задержан.
То, що цей чувак-неадекват, не змінює ситуації, що ******* "діти" у школі, у своїй масі- яскркраво виражений продукт суспільства. Без жодних тормозів. Можуть хамити, матюкати вчителів, демонструвати повну зневагу і до жінок вчителів і до чоловіків.
І торкнутися навіть до "поважної особи",ні-ні. Захейтять до сьомого коліна, карні справи, заборона на роботу...
Тут ситуація може бути схожа. Може бути..
драка
ніж
класика
"А чево он ходит косяки кидает?"
Терпіла? Мазохіст? Що за маразм ти пишеш?
Скрін нижче.
Він заб*є тебе з троьх ударів....
Его не менты, его контрразведка проверять должна.
Это в каком "педе" так учат пером писать?
На вторм "учитель" и прокурор?
На задержание понятые не нужны. Кто в кадре?